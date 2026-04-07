Elmano diz que Ciro nunca fez nada pela segurança pública do Ceará: 'conversa fiada, papo furado'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fez críticas ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao comentar declarações recentes do adversário sobre segurança pública no Estado. Segundo Elmano, o tucano não apresentou ações concretas na área e tem adotado um discurso baseado em “bravatas”.

“Tenho absoluta segurança de que bravata não resolve segurança pública. Nunca resolveu e nem vai resolver. Do Ciro, eu nunca vi nada de concreto na segurança pública. O que eu vejo é muita conversa fiada, muito papo furado”, afirmou o governador.

A declaração ocorre em meio à troca de críticas entre aliados do governo estadual e o ex-ministro, que tem feito questionamentos sobre a condução da política de segurança no Ceará.

Em declaração recente, Ciro Gomes afirmou que teria condições de “resolver” a questão da segurança pública. Para o governador, esse tipo de abordagem simplifica um problema complexo. Ao rebater as críticas, Elmano destacou ações adotadas por sua gestão, como o aumento de prisões de integrantes de facções criminosas. Segundo ele, o Estado registrou crescimento significativo na captura desses suspeitos.

“Aqui no Ceará aumentamos a Inteligência, aumentamos a presença da polícia e botamos na cadeia 5 mil, sendo 90% de faccionados. Aumentamos a prisão de faccionados, grande parte disso de todas as organizações criminosas”, disse.

O governador também atribuiu eventuais reduções nos índices de violência à atuação das forças de segurança, rechaçando a ideia de que os resultados sejam fruto de acordos informais entre criminosos.

“Lamento muito que no Ceará tenha gente que acha que redução de crime é por decisão boazinha de bandido. A redução do crime no Ceará é de gente brava, corajosa, que faz a Polícia Militar e a Polícia Civil do Ceará. É essa a principal razão”, afirmou.

Durante a fala, Elmano citou uma ocorrência em Sobral como exemplo da atuação policial. Segundo ele, quatro agentes teriam evitado uma chacina ao enfrentar um grupo de 19 criminosos armados.

“A esses quatro homens que enfrentaram 19 criminosos armados é que devemos reconhecer. Foi por eles que não houve uma chacina”, disse. O governador também fez um agradecimento público aos profissionais da segurança no Estado.

A assessoria de imprensa do ex-ministro Ciro Gomes foi procurada, mas não respondeu.