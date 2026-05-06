Delação de Vorcaro só deverá ser aceita pelo STF com devolução do dinheiro desviado, diz site

O Supremo Tribunal Federal (STF) sinalizou que, para homologar um acordo de delação premiada com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, será fundamental a devolução integral do dinheiro desviado por meio de corrupção. A análise dos anexos da proposta será feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Polícia Federal.

Segundo o colunista Gerson Camarotti, do g1, que publicou a informação nesta quarta-feira (6), caso seja avaliado que as informações de Vorcaro beneficiaram as investigações, a homologação passará a ser analisada pelo relator do caso no STF, o ministro André Mendonça.

O STF, no entanto, aponta que a devolução do dinheiro deve ser feita de maneira imediata, ainda que parte dos recursos já tenha sido gasta pelo banqueiro.

Daniel Vorcaro está preso desde março na Superintendência da Polícia Federal a pedido de André Mendonça, relator do caso Master no STF.

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Defesa terá que apontar onde está o dinheiro desviado

Conforme o g1, não será aceito o modelo de acordo feito na Operação Lava Jato, em que as empresas concordaram em devolver os recursos de maneira parcelada. Isso porque a percepção no Supremo é que a estratégia não funcionou.

Além disso, a defesa de Vorcaro terá de apontar onde estão todos os recursos do ex-banqueiro frutos de crime no Brasil e no exterior.