'É legítimo que ele seja candidato', diz Eunício sobre pré-candidatura de Ciro ao Governo do Ceará

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB), pré-candidato ao Senado Federal, disse que é "legítimo" que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) seja candidato ao Governo do Ceará — o tucano é o principal cotado da oposição para enfrentar Elmano de Freitas nas eleições em 2026.

"É legítimo que ele seja candidato. Ele é um cidadão brasileiro, foi candidato a governador do Ceará, foi prefeito, foi candidato a presidente da República... Se quer disputar o Governo do seu estado. é legítimo", defendeu Eunício.

Ele foi o convidado da live PontoPoder desta quinta-feira (7). Em entrevista aos jornalista Jéssica Welma e Wagner Mendes, Eunício destacou ainda que "não pode escolher adversários".

"Se a gente pudesse escolher adversários, era uma beleza. Os adversários aparecem e a gente enfrenta", disse. "Espero que a gente vença essas eleições para dar continuidade a esse trabalho de entregas que a gente vem fazendo pelo estado do Ceará".

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Essa não é a primeira vez que Eunício Oliveira comenta a candidatura de Ciro Gomes, antigo desafeto do deputado federal em um embate que rendeu mais de 40 processos na Justiça.

Em setembro 2025, também à live PontoPoder, Eunício Oliveira disse que uma eventual candidatura de Ciro Gomes seria "mais uma das derrotas" que o ex-ministro iria "amargar".

"Eu não tenho nenhuma preocupação como ‘Ah, o fulano de tal, esse cidadão, vai ser candidato ao Governo do Estado’. Que seja! É bom porque ele vai amargar, conosco do lado de cá, mais uma das derrotas que ele teve tanto na vida", disse na época.