Morre Kleber Gondim, ex-prefeito de Aracati, aos 84 anos
Gestão da cidade decretou luto oficial de três dias.
O advogado e ex-prefeito de Aracati, Kleber Gondim, morreu aos 84 anos, nessa sexta-feira (8). A informação foi confirmada pela Prefeitura do município, mas a causa do óbito não foi divulgada.
Via redes sociais, a atual prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck (Podemos), informou que anunciou luto de três dias no município. A medida foi oficializada por meio do Decreto n° 63/2026.
“O decreto considera a contribuição de Kleber Gondim ao serviço público e ao desenvolvimento do município, além do sentimento de pesar compartilhado pela população aracatiense neste momento de despedida”, pontuou a Prefeitura de Aracati, em nota de pesar.
“Recebi essa notícia com o coração apertado. Neste momento de dor, me uno em oração aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele e conhecer sua história”, ressaltou Roberta de Bismarck.
Veja também
TRAJETÓRIA
Antônio Kleber Alexandre Gondim nasceu em 29 de setembro de 1941. O advogado foi prefeito de Aracati em dois períodos, entre o final da década de 1970 e 1982 e, posteriormente, de 1989 a 1992.
Segundo a Câmara Municipal de Aracati, a gestão de Kleber ficou marcada por realizações importantes, como a construção de praças, a elaboração do primeiro Plano Diretor de Aracati e a criação da Regata de Jangadas de Majorlândia.
“Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade aracatiense, foi agraciado, em 2025, com a Medalha Dragão do Mar — a maior honraria concedida por esta Casa Legislativa”, ressaltou a Câmara, em nota de pesar.
Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura de Aracati informou que aguarda algumas definições da família para mais informações sobre o velório e sepultamento.