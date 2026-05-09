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Morre Kleber Gondim, ex-prefeito de Aracati, aos 84 anos

Gestão da cidade decretou luto oficial de três dias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Kleber Gondim sentado em um sofá.
Legenda: Kleber Gondim foi advogado e prefeito de Aracati por dois períodos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O advogado e ex-prefeito de Aracati, Kleber Gondim, morreu aos 84 anos, nessa sexta-feira (8). A informação foi confirmada pela Prefeitura do município, mas a causa do óbito não foi divulgada. 

Via redes sociais, a atual prefeita de Aracati, Roberta de Bismarck (Podemos), informou que anunciou luto de três dias no município. A medida foi oficializada por meio do Decreto n° 63/2026. 

“O decreto considera a contribuição de Kleber Gondim ao serviço público e ao desenvolvimento do município, além do sentimento de pesar compartilhado pela população aracatiense neste momento de despedida”, pontuou a Prefeitura de Aracati, em nota de pesar. 

“Recebi essa notícia com o coração apertado. Neste momento de dor, me uno em oração aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele e conhecer sua história”, ressaltou Roberta de Bismarck.

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Antônio Kleber Alexandre Gondim nasceu em 29 de setembro de 1941. O advogado foi prefeito de Aracati em dois períodos, entre o final da década de 1970 e 1982 e, posteriormente, de 1989 a 1992. 

Segundo a Câmara Municipal de Aracati, a gestão de Kleber ficou marcada por realizações importantes, como a construção de praças, a elaboração do primeiro Plano Diretor de Aracati e a criação da Regata de Jangadas de Majorlândia.

“Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade aracatiense, foi agraciado, em 2025, com a Medalha Dragão do Mar — a maior honraria concedida por esta Casa Legislativa”, ressaltou a Câmara, em nota de pesar. 

Ao Diário do Nordeste, a Prefeitura de Aracati informou que aguarda algumas definições da família para mais informações sobre o velório e sepultamento.

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