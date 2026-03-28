Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Veja quem já trocou de partido na janela partidária de 2026; prazo termina em 3 de abril

Período libera deputados para troca de sigla visando eleições gerais.

Escrito por
e
PontoPoder
Plenários da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa do Ceará.
Legenda: Trocas entre partidos altera a configuração da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa do Ceará.
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados | José Leomar/Alece.

A janela partidária de 2026 entra na reta final, entre os políticos que ainda aguardam definições e analisam convites, até quem correu para buscar uma nova agremiação. Do início do mês até aqui, pelo menos 16 deputados estaduais e federais já anunciaram a troca de legenda, ao confirmar o processo de desfiliação. 

O período liberado para mudança de partido termina em 3 de abril, em pleno feriado de Sexta-feira Santa. É nesse sentido que os políticos correm para fechar tudo antes do prazo final da janela, que é considerado central na composição das siglas para a disputa eleitoral e altera a configuração da Câmara dos Deputados e de assembleias legislativas em todo o Brasil.

A regra da Justiça Eleitoral é voltada para candidatos eleitos nas disputas proporcionais e que estão em fim de mandato, ou seja, apenas deputados estaduais e federais são contemplados em 2026, enquanto vereadores usufruem do benefício somente em anos de eleições municipais.

Como reforçam lideranças, para além do posicionamento político ou da compatibilidade ideológica, os parlamentares calculam os partidos com potencial de formar chapas mais competitivas e, consequentemente, conquistar mais cadeiras nas assembleias ou na Câmara, a partir da eleição proporcional. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

17 deputados da Alece sinalizam troca de partido na janela partidária e podem esvaziar bancadas

teaser image
PontoPoder

Volta de secretários à Alece faz PT e PSB entrarem em ‘rodízio’ de deputados para manter suplentes

INDEFINIÇÕES NACIONAIS

Um dos casos que ainda deve ter movimentações é o do União Progressista. A federação, registrada oficialmente na última quinta-feira (26), foi protagonista de uma "novela" no Ceará, com uma disputa entre oposicionistas e governistas pelo comando da composição do União Brasil com o Progressistas (PP).

Nessa sexta-feira (27), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) anunciou que foi escolhido para comandar a federação a nível estadual.

Com essa decisão, a agremiação encaminha-se para apoiar a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao governo cearense. No anúncio, o próprio Wagner já adiantou que algumas desfiliações são esperadas. Os deputados federais Moses Rodrigues (União) — que se aproximou do Governo Elmano — e AJ Albuquerque — que presidente do PP no Ceará — são cotados na lista de desembarques.

Wagner fez acenos aos dois, defendendo que eles fiquem na federação e apoiem o nome de Ciro para o Governo do Ceará.

O PontoPoder buscou AJ Albuquerque para entender como o partido vai se comportar daqui em diante, uma vez que AJ é governista e o controle da federação está nas mãos de um oposicionista. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Já a deputada federal Fernanda Pessoa resolveu não aguardar e optou por trocar o União Brasil pelo Partido Social Democrático (PSD). Confirmada na última terça-feira (24), a mudança deve englobar o grupo político da parlamentar, com o deputado estadual Firmo Camurça (União) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), também seguindo para o PSD. 

Outros casos de mudança na Câmara dos Deputados vêm do PDT. Os parlamentares federais Idilvan Alencar, Robério Monteiro e Eduardo Bismarck já confirmaram a saída da agremiação. Enquanto Idilvan e Robério seguirão para o PSB, Eduardo ainda está em tratativas pelo próximo partido. 

MUDANÇAS NA ASSEMBLEIA

Por outro lado, a Assembleia Legislativa também registra uma série de mudanças na composição das bancadas. Como mostrou o PontoPoder, pelo menos 17 parlamentares sinalizaram a troca de legenda durante a janela partidária, ainda no início do mês. Até aqui, 11 já confirmaram a mudança de partido. 

Um dos casos é do PDT, que deve perder toda a bancada estadual. O comando da sigla no Ceará já confirmou a saída dos deputados Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho. Os possíveis destinos ainda não foram oficializados, embora o PSDB e o PL sejam apontados.

Luana Régia, Fernando Hugo, João Jaime, Apóstolo Luiz Henrique, Lucilvio Girão e Leonardo Pinheiro foram outros deputados que já confirmaram troca de partido durante a janela.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Além da janela partidária, outro movimento importante neste período é a desincompatibilização de integrantes do Executivo que pretendem disputar as eleições. Pela legislação, ocupantes de determinados cargos precisam deixar as funções dentro de prazos específicos para se tornarem elegíveis.

No Ceará, o processo atinge quadros tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Fortaleza, provocando mudanças nas duas estruturas administrativas.

Na Capital, um dos casos que reúne troca de partido e saída do cargo é o do secretário da Educação, Idilvan Alencar, que deixou o PDT e se filiou ao PSB. Ele se desincompatibilizou da Pasta neste sábado (28). 

Também deixam a gestão municipal o secretário da Proteção Animal, Apollo Vicz (PSD), e o coordenador especial de Apoio à Governança das Regionais, Osmar Baquit (PSB), que deve disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa.

No âmbito estadual, o secretário do Turismo, o deputado federal Eduardo Bismarck, confirmou a saída do PDT, mas ainda não definiu o novo destino partidário. Ele integra o grupo que deixa o primeiro escalão do Governo para tentar a reeleição.

Outros secretários estaduais que se desincompatibilizaram são Fernando Santana (PT), dos Recursos Hídricos; Moisés Braz (PT), do Desenvolvimento Agrário; Lia Gomes (PSB), das Mulheres; e Zezinho Albuquerque (PP), das Cidades. Entre eles, apenas Zezinho pode vir a trocar de legenda, diante do novo cenário da federação União Progressista no Ceará.

Completam a lista os secretários Luisa Cela (PT), da Cultura, e Erich Douglas (PSD), da Proteção Animal, ambos sem mudança partidária até o momento.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Plenários da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Veja quem já trocou de partido na janela partidária de 2026; prazo termina em 3 de abril

Período libera deputados para troca de sigla visando eleições gerais.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
Há 36 minutos
Pessoa em pé atrás de um púlpito transparente, usando terno escuro e gravata, com microfone à frente e mãos abertas em gesto de explicação, diante de fundo azul e bandeira ao lado.
PontoPoder

Ministro da Agricultura é exonerado pelo governo para votar sobre relatório da CPMI do INSS

Carlos Fávaro ocupará o lugar da senadora Margareth Buzetti (MT).

Redação
27 de Março de 2026
Homem calvo, sorridente, usando camisa clara, fala ao microfone em um ambiente interno que lembra estúdio ou sala de gravação. Ele segura um objeto pequeno nas mãos (possivelmente óculos) enquanto se inclina levemente para frente. À frente dele há um microfone profissional em suporte sobre a mesa; ao fundo, vê-se uma parede com cortina escura e parte de uma tela ou painel claro.
PontoPoder

Com federação na oposição, Roberto Cláudio se diz 'à disposição' pra ser 'tudo'

Retorno de negociações do PL e montagem de chapa de Ciro Gomes são algumas das variáveis na definição.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
27 de Março de 2026
Inácio Aguiar

Confirmação da federação União Progressista é vitória simbólica da oposição

Grupo tem tempo de propaganda, recursos do fundo eleitoral e estrutura partidária robusta.

Inácio Aguiar
27 de Março de 2026
Foto de Roberto Pessoa, Elmano de Freiras, Firmo Camurça e Fernanda Pessoa durante evento.
PontoPoder

Ida de Fernanda Pessoa ao PSD também envolve prefeito Roberto Pessoa e deputado Firmo Camurça

Grupo político de Maracanaú alega “desencontros” no União Brasil para mudança partidária.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026
Foto de Lulinha.
PontoPoder

Relator da CPMI do INSS propõe prisão preventiva de Lulinha

O relator pediu o indiciamento de 216 pessoas.

Redação
27 de Março de 2026
Grupo de políticos e apoiadores reunidos em uma sala para coletiva de imprensa. No centro, um homem de camisa branca segura um papel e fala diante de vários microfones posicionados sobre uma mesa coberta com toalha azul e segura uma folha de papel. Ao lado dele, uma mulher também de branco e outros homens observam. Há mais pessoas ao fundo, algumas filmando com celulares. A sala tem paredes claras, cortina branca e um aparelho de ar-condicionado instalado na parede.
PontoPoder

Capitão Wagner assume presidência da federação União Progressistas e reafirma grupo na oposição

Dirigente também confirmou apoio à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
27 de Março de 2026
Fotos de Robério Monteiro ao lado de Júnior Mano e Cid Gomes, além de Eduardo Bismarck ao lado de Bismarck Maia.
PontoPoder

Deputados federais Robério Monteiro e Eduardo Bismarck confirmam saída do PDT

Idilvan Alencar tinha sido a primeira baixa do partido na Câmara.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026
Homem de terno azul e gravata fala ao microfone em tribuna, com o brasão do Ceará e a palavra ‘ALECE’ ao fundo.
PontoPoder

Deputado João Jaime deixa o Progressistas e se filia ao Partido Verde no Ceará

O Partido Verde está em uma federação com PT e PCdoB.

Luana Barros
27 de Março de 2026
Foto da sede do TRE-CE.
PontoPoder

Tribunal Regional Eleitoral decide pela suspensão de diretório do PRTB Ceará

Sanção ocorreu em razão de contas não prestadas referentes ao exercício financeiro de 2023.

Bruno Leite
27 de Março de 2026
Ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e o presidente Lula
Inácio Aguiar

Declaração de Lula sobre Camilo gera saia justa para Elmano na pré-campanha

Ao considerar a hipótese de o ministro ser candidato, presidente alimenta especulações sobre candidatura petista

Inácio Aguiar
27 de Março de 2026
Bolsonaro está com expressão séria em meio a policiais.
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta hospitalar e segue para prisão domiciliar humanitária

Apesar de flexibilizar o regime de prisão, STF determinou a volta do uso da tornozeleira eletrônica.

Redação
27 de Março de 2026
Deputada Luana Régia ao lado de nomes do PSD no Ceará, durante a filiação ao partido.
PontoPoder

Deputada Luana Régia anuncia filiação ao PSD e esvazia bancada do Cidadania na Alece

Ex-prefeito de Cascavel e esposo da parlamentar, Tiago Lutiani também vai para o partido.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026
Lula diz que Camilo Santana pode ser candidato em 2026 'se precisar'
PontoPoder

Lula diz que Camilo Santana pode ser candidato em 2026 'se precisar'

O presidente, no entanto, não mencionou qual cargo o cearense poderia disputar.

Bruno Leite
26 de Março de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma matéria sobre evolução favorável e possível alta da UTI nas próximas 24 horas.
PontoPoder

Bolsonaro tem 'boa evolução clínica' e previsão de alta segue para esta sexta, diz boletim

Ex-presidente está sem infecção, mas precisará ficar em observação antes da alta.

Redação
26 de Março de 2026
Carla Zambelli em coletiva de imprensa.
PontoPoder

Cidadania italiana de Zambelli não impede extradição, afirma Justiça da Itália

A ex-deputada foi condenada no Brasil a dez anos de prisão.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de sessão da Câmara Municipal de Fortaleza no Conjunto Esperança.
PontoPoder

Evandro pede aos vereadores autorização para empréstimos que somam mais de R$ 2,4 bilhões

As propostas foram remetidas à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com pedidos de urgência.

Bruno Leite
26 de Março de 2026
Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
PontoPoder

Justiça italiana aceita pedido de extradição de Carla Zambelli

O processo avançou mais uma etapa, mas a palavra final sobre a extradição é do ministro da Justiça da Italia, Carlo Nordio, que deve decidir nos próximos dias.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de sessão plenária do TSE.
PontoPoder

TSE oficializa registro da federação União Progressista

Decisão colegiada foi proferida durante sessão presencial realizada na manhã desta quinta-feira (26).

Bruno Leite
26 de Março de 2026
Imagem mostra pessoa atacando uma criança.
PontoPoder

Crime de vicaricídio: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Entenda o significado da palavra para crime que pode ser considerado hediondo.

Redação e Agência Brasil
26 de Março de 2026