Ida de Fernanda Pessoa ao PSD também envolve prefeito Roberto Pessoa e deputado Firmo Camurça

A ida da deputada federal Fernanda Pessoa para o Partido Social Democrático (PSD) envolve também a migração partidária do deputado estadual Firmo Camurça (União) e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União). A mudança representa uma ruptura do grupo político com o União Brasil.

Fernanda Pessoa anunciou a filiação ao PSD na última terça-feira (24), em Brasília-DF. “Essa decisão é um movimento consciente, pensado e alinhado com o momento que o Ceará vive. Mais do que uma escolha partidária, é a afirmação de uma posição política clara, baseada em responsabilidade, coerência e compromisso com o futuro do nosso Estado”, divulgou a parlamentar nas redes sociais.

A deputada federal era vice-presidente estadual do União Brasil e integrava a ala governista do partido. Nesta semana, a sigla oficializou a federação com o PP. Em entrevista coletiva, o deputado estadual Firmo Camurça confirmou que também irá passar a compor os quadros do PSD, junto com Fernanda e Roberto Pessoa.

O parlamentar ligou a saída do União à “sucessiva troca de informações e desinformações” na falta de definição do lado que ficará a Federação no Ceará, enquanto o grupo deseja apoiar a reeleição de Elmano.

“A conversa não estava andando, era encontro, desencontro, marcado reuniões e a coisa muito pouco produtiva. Então, a gente sentou, a deputada Fernanda também, sentamos com o Roberto (Pessoa), nós conversamos e achamos, o Ésio também, que é o vice-prefeito de Pacatuba, conversamos e achamos que o melhor caminho seria trilhar um novo ciclo, uma nova agremiação partidária” Firmo Camurça Deputado estadual

A oficialização da filiação do grupo ao PSD deve acontecer em um evento em Maracanaú — base eleitoral dos políticos —, com a participação do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. A expectativa é que o ato seja realizado na próxima semana, às vésperas do fim da janela partidária.

Segundo Firmo, o grupo ainda analisa a migração da prefeita de Pacatuba, Larissa Camurça (União), para o PSD. Esposa do deputado estadual, a política foi eleita em 2024.

Pelo menos desde 2010, os aliados de Roberto Pessoa têm um histórico de seguir no mesmo partido, passando por migrações em conjunto. No caso do prefeito e da Fernanda Pessoa, ambos acumulam passagens pelo extinto PR, PSDB e União Brasil, até chegarem ao PSD.

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NOVIDADES NO PSD

Outro novo nome nos quadros do PSD é a deputada estadual Luana Régia. A parlamentar confirmou a filiação nesta sexta-feira (27), após deixar o Cidadania. A movimentação esvaziou a bancada do partido na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Se por um lado recebe Firmo Camurça e Luana, o PSD perdeu dois deputados estaduais na janela partidária: Fernando Hugo e Lucilvio Girão. Enquanto o primeiro foi para o Republicanos, o segundo analisa convites de outras agremiações e ainda não confirmou a nova casa política.