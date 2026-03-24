Em meio à disputa pelo União Brasil, Fernanda Pessoa deixa a legenda e vai para o PSD

A deputada federal Fernanda Pessoa anunciou a filiação ao Partido Social Democrático (PSD) nesta terça-feira (24). Ela deixou o União Brasil em meio à disputa entre a base governista cearense e a oposição sobre de que lado ficará a legenda nas eleições deste ano.

A parlamentar é aliada do governador Elmano de Freitas (PT) e era uma das principais articuladoras para que a antiga legenda apoiasse a reeleição do mandatário.

Em cerimônia fechada na sala da liderança do PSD na Câmara dos Deputados, Fernanda Pessoa anunciou a decisão de trocar de sigla. Ela foi recepcionada pelos deputados federais Domingos Neto (PSD), Antônio Brito (PSD) e Luiz Gastão (PSD), que anunciou também a filiação de "toda a base política" da deputada de Maracanaú.

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A prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, também acompanhou a assinatura do ato de filiação.

"Fico muito feliz com esse ato. Quero muito agradecer presidente Gilberto Kassab, ao nosso líder Antônio Brito, juntamente com o Elmar Nascimento, ao Domingos Neto, ao meu amigo de muitas data, Gastão, e à prefeita Patrícia", disse Fernanda.

Disputa pelo União Brasil

A saída de Fernanda Pessoa representa, para o grupo governista, a perda de uma das principais aliadas no União Brasil. A legenda, que está em processo de federação ao PP, contudo, o Ceará é um dos principais focos de impasse na definição do comando estadual da federação, disputado por grupos governistas e oposicionistas.

Legenda: Há menos de uma semana, Elmano se reuniu com Fernanda Pessoa e outros aliados do União Brasil e do PP. Foto: Divulgação/Instagram Elmano de Freitas.

No cenário local, o PP integra a base do governo Elmano, enquanto o União Brasil abriga uma das principais alas da oposição, sob liderança do ex-deputado federal Capitão Wagner. Ao mesmo tempo, o partido também reúne aliados do governador, como o deputado Moses Rodrigues, que recentemente se aproximou da base governista.

A federação União Progressistas é vista como peça estratégica tanto para a base quanto para a oposição, por reunir duas das maiores estruturas partidárias do país, com forte presença no Congresso Nacional, acesso relevante ao fundo eleitoral e ampla capilaridade nos municípios.