Deputada Luana Régia anuncia filiação ao PSD e esvazia bancada do Cidadania na Alece

A deputada estadual Luana Régia confirmou a ida para o Partido Social Democrático (PSD). Com isso, a parlamentar deixa o Cidadania, esvaziando a bancada da legenda na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A filiação ao novo partido foi anunciada pela parlamentar nesta sexta-feira (27), ao lado do presidente do PSD no Ceará, Domingos Filho, do deputado federal Domingos Neto (PSD) e da vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD).

Junto com Luana, Tiago Lutiani também vai para o PSD, após deixar o PT. Ele é ex-prefeito de Cascavel e esposo da parlamentar.

Como mostrou o PontoPoder, Luana Régia estava no grupo de parlamentares que sinalizaram a troca de legenda durante a janela partidária, período no qual as migrações são liberadas até 3 de abril.

“Essa decisão foi tomada com muita responsabilidade e pensando, acima de tudo, em como posso fazer mais pelas pessoas. Minha ida para o Partido Social Democrático fortalece o nosso projeto e amplia as condições de continuar lutando pelas causas que sempre defendi, especialmente pelas famílias atípicas e pela inclusão” Luana Régia Deputada estadual

Em paralelo, o PSD perdeu dois deputados estaduais na janela: Fernando Hugo e Lucilvio Girão. Enquanto o primeiro foi para o Republicanos, o segundo analisa convites de outras agremiações e ainda não confirmou a nova casa política.

Novas filiações ao PSD Ceará

Por outro lado, o PSD celebra a chegada do grupo político da deputada federal Fernanda Pessoa, com o deputado estadual Firmo Camurça e o prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa. A parlamentar confirmou a saída do União Brasil na última terça-feira (24).

A oficialização deve acontecer em um evento em Maracanaú, base eleitoral dos políticos, com a participação do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. A expectativa é que o ato seja realizado na próxima semana, às vésperas do fim da janela partidária.

O rompimento do grupo ocorreu em meio às indefinições do comando da federação União Progressista. Embora homologado pela Justiça Eleitoral na quinta-feira (26), o arranjo partidário ainda não confirmou posição no Ceará, prolongando a disputa entre aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e opositores que apoiam a possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Palácio da Abolição.