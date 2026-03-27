Deputados federais Robério Monteiro e Eduardo Bismarck confirmam saída do PDT

Os deputados federais Robério Monteiro e Eduardo Bismarck confirmaram a saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ambos os parlamentares foram eleitos pela legenda em 2022, mas vão migrar para outras agremiações visando a busca pela reeleição no pleito de outubro.

A partir da desfiliação, Robério Monteiro assinou a filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta sexta-feira (27). O ato ocorreu ao lado do senador Cid Gomes (PSB) e do deputado federal Júnior Mano (PSB).

“Estou há 10 anos do PDT, uma história política. Meu ciclo se encerra hoje, não tenho nada a dizer sobre o partido, só agradeço um tempo que passei lá. Caminho é o PSB mesmo”, afirmou Robério Monteiro ao PontoPoder, antes da filiação ao novo partido.

Já a saída de Eduardo Bismarck foi confirmada por Bismarck Maia, pai do parlamentar e presidente do Podemos no Ceará. Questionado sobre o destino partidário do filho, o dirigente respondeu apenas que a nova casa está “ainda em tratativas”.

Atualmente, Eduardo Bismarck está licenciado do cargo de deputado para ser o secretário de Turismo do Ceará, mas deve deixar o cargo até 4 de abril para conseguir disputar a reeleição, como prevê a regra eleitoral da desincompatibilização. Na abertura dos trabalhos do Legislativo do Ceará em 2026, em fevereiro, o político chegou a apontar o Podemos como destino, mas a ida ainda não está confirmada.

Ambos os deputados federais são aliados de Cid Gomes, mas tinham seguido no PDT mesmo diante da saída do senador. O partido vivenciou um rompimento do grupo ligado ao ex-governador como desdobramento das eleições de 2022, ocasionando a migração de aliados para o PSB.

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Da mesma ala política, o deputado federal licenciado Idilvan Alencar foi o primeiro a confirmar a saída do PDT nesta semana. No sábado (28), o parlamentar deve oficializar a filiação ao PSB.

O anúncio ocorreu diante da saída de Idilvan do comando da Secretaria Municipal da Educação (SME) de Fortaleza, com o intuito de retomar seu mandato na Câmara dos Deputados. A ideia é cumprir a desincompatibilização, regra eleitoral que obriga candidatos a deixarem cargos na administração pública seis meses antes do pleito.

Outro que pode deixar o PDT é o deputado federal Mauro Filho. A troca de partido é indicada nos bastidores, mas o parlamentar ainda não confirma. O PontoPoder buscou o político sobre o assunto e aguarda retorno.