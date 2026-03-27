Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Deputados federais Robério Monteiro e Eduardo Bismarck confirmam saída do PDT

Idilvan Alencar tinha sido a primeira baixa do partido na Câmara.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Fotos de Robério Monteiro ao lado de Júnior Mano e Cid Gomes, além de Eduardo Bismarck ao lado de Bismarck Maia.
Legenda: Robério Monteiro e Eduardo Bismarck vão disputar a reeleição à Câmara dos Deputados por outros partidos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Os deputados federais Robério Monteiro e Eduardo Bismarck confirmaram a saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ambos os parlamentares foram eleitos pela legenda em 2022, mas vão migrar para outras agremiações visando a busca pela reeleição no pleito de outubro. 

A partir da desfiliação, Robério Monteiro assinou a filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta sexta-feira (27). O ato ocorreu ao lado do senador Cid Gomes (PSB) e do deputado federal Júnior Mano (PSB).

“Estou há 10 anos do PDT, uma história política. Meu ciclo se encerra hoje, não tenho nada a dizer sobre o partido, só agradeço um tempo que passei lá. Caminho é o PSB mesmo”, afirmou Robério Monteiro ao PontoPoder, antes da filiação ao novo partido.  

Já a saída de Eduardo Bismarck foi confirmada por Bismarck Maia, pai do parlamentar e presidente do Podemos no Ceará. Questionado sobre o destino partidário do filho, o dirigente respondeu apenas que a nova casa está “ainda em tratativas”.

Atualmente, Eduardo Bismarck está licenciado do cargo de deputado para ser o secretário de Turismo do Ceará, mas deve deixar o cargo até 4 de abril para conseguir disputar a reeleição, como prevê a regra eleitoral da desincompatibilização. Na abertura dos trabalhos do Legislativo do Ceará em 2026, em fevereiro, o político chegou a apontar o Podemos como destino, mas a ida ainda não está confirmada. 

Ambos os deputados federais são aliados de Cid Gomes, mas tinham seguido no PDT mesmo diante da saída do senador. O partido vivenciou um rompimento do grupo ligado ao ex-governador como desdobramento das eleições de 2022, ocasionando a migração de aliados para o PSB. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Deputado João Jaime deixa o Progressistas e se filia ao Partido Verde no Ceará

teaser image
PontoPoder

Deputada Luana Régia anuncia filiação ao PSD e esvazia bancada do Cidadania na Alece

PRIMEIRA BAIXA

Da mesma ala política, o deputado federal licenciado Idilvan Alencar foi o primeiro a confirmar a saída do PDT nesta semana. No sábado (28), o parlamentar deve oficializar a filiação ao PSB.

O anúncio ocorreu diante da saída de Idilvan do comando da Secretaria Municipal da Educação (SME) de Fortaleza, com o intuito de retomar seu mandato na Câmara dos Deputados. A ideia é cumprir a desincompatibilização, regra eleitoral que obriga candidatos a deixarem cargos na administração pública seis meses antes do pleito. 

Outro que pode deixar o PDT é o deputado federal Mauro Filho. A troca de partido é indicada nos bastidores, mas o parlamentar ainda não confirma. O PontoPoder buscou o político sobre o assunto e aguarda retorno. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Grupo de políticos e apoiadores reunidos em uma sala para coletiva de imprensa. No centro, um homem de camisa branca segura um papel e fala diante de vários microfones posicionados sobre uma mesa coberta com toalha azul. Ao lado dele, uma mulher também de branco e outros homens observam. Há mais pessoas ao fundo, algumas filmando com celulares. A sala tem paredes claras, cortina branca e um aparelho de ar-condicionado instalado na parede.
PontoPoder

Capitão Wagner assume presidência da federação União Progressistas e reafirma grupo na oposição

Dirigente também confirmou apoio à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
Há 38 minutos
Fotos de Robério Monteiro ao lado de Júnior Mano e Cid Gomes, além de Eduardo Bismarck ao lado de Bismarck Maia.
PontoPoder

Deputados federais Robério Monteiro e Eduardo Bismarck confirmam saída do PDT

Idilvan Alencar tinha sido a primeira baixa do partido na Câmara.

Marcos Moreira
Há 1 hora
Homem de terno azul e gravata fala ao microfone em tribuna, com o brasão do Ceará e a palavra ‘ALECE’ ao fundo.
PontoPoder

Deputado João Jaime deixa o Progressistas e se filia ao Partido Verde no Ceará

O Partido Verde está em uma federação com PT e PCdoB.

Luana Barros
27 de Março de 2026
Foto da sede do TRE-CE.
PontoPoder

Tribunal Regional Eleitoral decide pela suspensão de diretório do PRTB Ceará

Sanção ocorreu em razão de contas não prestadas referentes ao exercício financeiro de 2023.

Bruno Leite
27 de Março de 2026
Ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e o presidente Lula
Inácio Aguiar

Declaração de Lula sobre Camilo gera saia justa para Elmano na pré-campanha

Ao considerar a hipótese de o ministro ser candidato, presidente alimenta especulações sobre candidatura petista

Inácio Aguiar
27 de Março de 2026
Bolsonaro está com expressão séria em meio a policiais.
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta hospitalar e segue para prisão domiciliar humanitária

Apesar de flexibilizar o regime de prisão, STF determinou a volta do uso da tornozeleira eletrônica.

Redação
27 de Março de 2026
Deputada Luana Régia ao lado de nomes do PSD no Ceará, durante a filiação ao partido.
PontoPoder

Deputada Luana Régia anuncia filiação ao PSD e esvazia bancada do Cidadania na Alece

Ex-prefeito de Cascavel e esposo da parlamentar, Tiago Lutiani também vai para o partido.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026
Lula diz que Camilo Santana pode ser candidato em 2026 'se precisar'
PontoPoder

Lula diz que Camilo Santana pode ser candidato em 2026 'se precisar'

O presidente, no entanto, não mencionou qual cargo o cearense poderia disputar.

Bruno Leite
26 de Março de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma matéria sobre evolução favorável e possível alta da UTI nas próximas 24 horas.
PontoPoder

Bolsonaro tem 'boa evolução clínica' e previsão de alta segue para esta sexta, diz boletim

Ex-presidente está sem infecção, mas precisará ficar em observação antes da alta.

Redação
26 de Março de 2026
Carla Zambelli em coletiva de imprensa.
PontoPoder

Cidadania italiana de Zambelli não impede extradição, afirma Justiça da Itália

A ex-deputada foi condenada no Brasil a dez anos de prisão.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de sessão da Câmara Municipal de Fortaleza no Conjunto Esperança.
PontoPoder

Evandro pede aos vereadores autorização para empréstimos que somam mais de R$ 2,4 bilhões

As propostas foram remetidas à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com pedidos de urgência.

Bruno Leite
26 de Março de 2026
Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
PontoPoder

Justiça italiana aceita pedido de extradição de Carla Zambelli

O processo avançou mais uma etapa, mas a palavra final sobre a extradição é do ministro da Justiça da Italia, Carlo Nordio, que deve decidir nos próximos dias.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de sessão plenária do TSE.
PontoPoder

TSE oficializa registro da federação União Progressista

Decisão colegiada foi proferida durante sessão presencial realizada na manhã desta quinta-feira (26).

Bruno Leite
26 de Março de 2026
Imagem mostra pessoa atacando uma criança.
PontoPoder

Crime de vicaricídio: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Entenda o significado da palavra para crime que pode ser considerado hediondo.

Redação e Agência Brasil
26 de Março de 2026
Foto de estudantes para ilustrar aprovação do PNE no Senado Federal.
PontoPoder

Senado aprova Plano Nacional de Educação com 19 objetivos para os próximos 10 anos

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro, onde passou por alterações.

Redação
25 de Março de 2026
Foto do Plenário do Senado Federal.
PontoPoder

Crime de misoginia: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Proposta equipara a misoginia ao crime de racismo e estabelece penas de reclusão.

Bruno Leite
25 de Março de 2026
Jair Bolsonaro cumpria prisão domiciliar em Brasília.
PontoPoder

Bolsonaro deve ter alta na sexta (27) e seguir para a prisão domiciliar, diz equipe médica

Ex-presidente está internado em um hospital de Brasília para tratar uma pneumonia.

Redação
25 de Março de 2026
Cláudio Castro.
PontoPoder

TSE condena Cláudio Castro e ex-governador do RJ fica inelegível por 8 anos

Ação julgou abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022

Redação e Agência Brasil
25 de Março de 2026
Registro de sessão ou evento no plenário do TCE-CE. A imagem mostra o público em poltronas laranjas e pretas em primeiro plano, voltados para a mesa de autoridades ao fundo. Na parede branca central, destaca-se o letreiro azul e vermelho:
Wagner Mendes

Cearenses poderão escolher a prioridade nas fiscalizações para 2026 e 2027, diz TCE

Pesquisa lançada pelo Tribunal ficará aberta até dia 30 de março.

Wagner Mendes
25 de Março de 2026
Senadora Soraya Thronicke.
PontoPoder

Senado aprova misoginia como crime equivalente ao de racismo

Texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.

Redação
25 de Março de 2026