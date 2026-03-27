Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Deputado João Jaime deixa o Progressistas e se filia ao Partido Verde no Ceará

O Partido Verde está em uma federação com PT e PCdoB.

Escrito por
Luana Barros producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Homem de terno azul e gravata fala ao microfone em tribuna, com o brasão do Ceará e a palavra ‘ALECE’ ao fundo.
Legenda: O deputado estadual João Jaime deixou o PP e se filiou ao PV.
Foto: Junior Pio/Alece.

O deputado estadual João Jaime deixou o PP e se filiou ao PV. A chegada do parlamentar foi anunciada pelo Partido Verde nesta sexta-feira (27), mas a filiação ocorreu na última terça-feira (24). 

A mudança partidária de João Jaime ocorre no momento em que o PP vive um impasse por conta da federação com o União Brasil, oficializada nesta quinta-feira (26). No Ceará, a União Progressistas vem sendo disputada pela oposição e pela base do Governo Elmano de Freitas (PT). 

Contudo, até o momento, não houve nenhuma decisão sobre de qual lado deve ficar a federação no Estado. Parlamentares governistas, principalmente no PP, tinham indicado que poderiam procurar um novo partido por conta da indefinição sobre o comando da federação. 

Com a saída de João Jaime, a bancada do PP na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ficou reduzida a apenas um parlamentar. O suplente em exercício Almir Bié (PP) segue no partido, assim como o titular da cadeira, Zezinho Albuquerque (PP), que está licenciado. 

Antes de João Jaime, o deputado Leonardo Pinheiro já havia anunciado a saída para ir para o PT. Os dois devem seguir integrando o mesmo grupo partidário, já que o PV e o PT formam a federação "Brasil da Esperança", junto com o PCdoB.

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

Mais perto da oposição, União Progressista empurra anúncio de apoio no Ceará para depois

teaser image
PontoPoder

Qual o impacto para oposição no Ceará se a federação União Progressista apoiar o Governo Elmano

Chegada ao PV

No anúncio feito, o Partido Verde informou que João Jaime deve participar de um evento partidário da sigla pela primeira vez neste sábado (28) no Parque Rio Branco, em Fortaleza. 

O PV ressaltou ainda as convergências entre o partido e o deputado estadual. "O deputado tem uma importante base eleitoral em Maranguape, município simbólico para o PV, pois de lá emergiu o Partido Verde do Estado do Ceará", diz o comunicado.

"(João Jaime) sempre foi dedicado aos movimentos pela preservação do meio ambiente e destacou-se na luta pela criação de APAs (Áreas de Proteção Ambiental), como a do Farol do Maceio, em Fortim-CE", acrescenta o texto.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Homem de terno azul e gravata fala ao microfone em tribuna, com o brasão do Ceará e a palavra ‘ALECE’ ao fundo.
PontoPoder

Deputado João Jaime deixa o Progressistas e se filia ao Partido Verde no Ceará

O Partido Verde está em uma federação com PT e PCdoB.

Luana Barros
Há 44 minutos
Foto da sede do TRE-CE.
PontoPoder

Tribunal Regional Eleitoral decide pela suspensão de diretório do PRTB Ceará

Sanção ocorreu em razão de contas não prestadas referentes ao exercício financeiro de 2023.

Bruno Leite
Há 1 hora
Ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e o presidente Lula
Inácio Aguiar

Declaração de Lula sobre Camilo gera saia justa para Elmano na pré-campanha

Ao considerar a hipótese de o ministro ser candidato, presidente alimenta especulações sobre candidatura petista

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Bolsonaro está com expressão séria em meio a policiais.
PontoPoder

Bolsonaro recebe alta hospitalar e segue para prisão domiciliar humanitária

Apesar de flexibilizar o regime de prisão, STF determinou a volta do uso da tornozeleira eletrônica.

Redação
Há 2 horas
Deputada Luana Régia ao lado de nomes do PSD no Ceará, durante a filiação ao partido.
PontoPoder

Deputada Luana Régia anuncia filiação ao PSD e esvazia bancada do Cidadania na Alece

Ex-prefeito de Cascavel e esposo da parlamentar, Tiago Lutiani também vai para o partido.

Marcos Moreira
27 de Março de 2026
Lula diz que Camilo Santana pode ser candidato em 2026 'se precisar'
PontoPoder

Lula diz que Camilo Santana pode ser candidato em 2026 'se precisar'

O presidente, no entanto, não mencionou qual cargo o cearense poderia disputar.

Bruno Leite
26 de Março de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma matéria sobre evolução favorável e possível alta da UTI nas próximas 24 horas.
PontoPoder

Bolsonaro tem 'boa evolução clínica' e previsão de alta segue para esta sexta, diz boletim

Ex-presidente está sem infecção, mas precisará ficar em observação antes da alta.

Redação
26 de Março de 2026
Carla Zambelli em coletiva de imprensa.
PontoPoder

Cidadania italiana de Zambelli não impede extradição, afirma Justiça da Itália

A ex-deputada foi condenada no Brasil a dez anos de prisão.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de sessão da Câmara Municipal de Fortaleza no Conjunto Esperança.
PontoPoder

Evandro pede aos vereadores autorização para empréstimos que somam mais de R$ 2,4 bilhões

As propostas foram remetidas à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com pedidos de urgência.

Bruno Leite
26 de Março de 2026
Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
PontoPoder

Justiça italiana aceita pedido de extradição de Carla Zambelli

O processo avançou mais uma etapa, mas a palavra final sobre a extradição é do ministro da Justiça da Italia, Carlo Nordio, que deve decidir nos próximos dias.

Redação
26 de Março de 2026
Foto de sessão plenária do TSE.
PontoPoder

TSE oficializa registro da federação União Progressista

Decisão colegiada foi proferida durante sessão presencial realizada na manhã desta quinta-feira (26).

Bruno Leite
26 de Março de 2026
Imagem mostra pessoa atacando uma criança.
PontoPoder

Crime de vicaricídio: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Entenda o significado da palavra para crime que pode ser considerado hediondo.

Redação e Agência Brasil
26 de Março de 2026
Foto de estudantes para ilustrar aprovação do PNE no Senado Federal.
PontoPoder

Senado aprova Plano Nacional de Educação com 19 objetivos para os próximos 10 anos

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro, onde passou por alterações.

Redação
25 de Março de 2026
Foto do Plenário do Senado Federal.
PontoPoder

Crime de misoginia: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Proposta equipara a misoginia ao crime de racismo e estabelece penas de reclusão.

Bruno Leite
25 de Março de 2026
Jair Bolsonaro cumpria prisão domiciliar em Brasília.
PontoPoder

Bolsonaro deve ter alta na sexta (27) e seguir para a prisão domiciliar, diz equipe médica

Ex-presidente está internado em um hospital de Brasília para tratar uma pneumonia.

Redação
25 de Março de 2026
Cláudio Castro.
PontoPoder

TSE condena Cláudio Castro e ex-governador do RJ fica inelegível por 8 anos

Ação julgou abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022

Redação e Agência Brasil
25 de Março de 2026
Registro de sessão ou evento no plenário do TCE-CE. A imagem mostra o público em poltronas laranjas e pretas em primeiro plano, voltados para a mesa de autoridades ao fundo. Na parede branca central, destaca-se o letreiro azul e vermelho:
Wagner Mendes

Cearenses poderão escolher a prioridade nas fiscalizações para 2026 e 2027, diz TCE

Pesquisa lançada pelo Tribunal ficará aberta até dia 30 de março.

Wagner Mendes
25 de Março de 2026
Senadora Soraya Thronicke.
PontoPoder

Senado aprova misoginia como crime equivalente ao de racismo

Texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.

Redação
25 de Março de 2026
Imagem de Flávio Bolsonaro para matéria sobre crítica a caráter temporário de prisão domiciliar de 90 dias de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro critica caráter temporário de prisão domiciliar do pai: 'Contraditória'

Senador também reclamou que prisão de Bolsonaro não tinha "uma flor para ele olhar" na Polícia Federal.

Redação
24 de Março de 2026
Dois policiais militares, um homem e uma mulher, estão de costas, usando fardas verdes com a inscrição “Polícia Militar” em amarelo. Ambos mantêm as mãos para trás, em posição de descanso. Eles estão em uma calçada, diante de uma rua com carros passando e árvores, com prédios ao fundo em um ambiente urbano.
PontoPoder

Convocação de novos aprovados no concurso da Polícia Militar do Ceará é autorizada pela Alece

Intuito é aproveitar candidatos para as vagas de soldado da PMCE.

Marcos Moreira
24 de Março de 2026