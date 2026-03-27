Deputado João Jaime deixa o Progressistas e se filia ao Partido Verde no Ceará

O deputado estadual João Jaime deixou o PP e se filiou ao PV. A chegada do parlamentar foi anunciada pelo Partido Verde nesta sexta-feira (27), mas a filiação ocorreu na última terça-feira (24).

A mudança partidária de João Jaime ocorre no momento em que o PP vive um impasse por conta da federação com o União Brasil, oficializada nesta quinta-feira (26). No Ceará, a União Progressistas vem sendo disputada pela oposição e pela base do Governo Elmano de Freitas (PT).

Contudo, até o momento, não houve nenhuma decisão sobre de qual lado deve ficar a federação no Estado. Parlamentares governistas, principalmente no PP, tinham indicado que poderiam procurar um novo partido por conta da indefinição sobre o comando da federação.

Com a saída de João Jaime, a bancada do PP na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ficou reduzida a apenas um parlamentar. O suplente em exercício Almir Bié (PP) segue no partido, assim como o titular da cadeira, Zezinho Albuquerque (PP), que está licenciado.

Antes de João Jaime, o deputado Leonardo Pinheiro já havia anunciado a saída para ir para o PT. Os dois devem seguir integrando o mesmo grupo partidário, já que o PV e o PT formam a federação "Brasil da Esperança", junto com o PCdoB.

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Chegada ao PV

No anúncio feito, o Partido Verde informou que João Jaime deve participar de um evento partidário da sigla pela primeira vez neste sábado (28) no Parque Rio Branco, em Fortaleza.

O PV ressaltou ainda as convergências entre o partido e o deputado estadual. "O deputado tem uma importante base eleitoral em Maranguape, município simbólico para o PV, pois de lá emergiu o Partido Verde do Estado do Ceará", diz o comunicado.

"(João Jaime) sempre foi dedicado aos movimentos pela preservação do meio ambiente e destacou-se na luta pela criação de APAs (Áreas de Proteção Ambiental), como a do Farol do Maceio, em Fortim-CE", acrescenta o texto.