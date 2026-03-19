Elmano reúne aliados do União Brasil e do PP em momento decisivo para os rumos da federação

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu, nesta quinta-feira (19), com dirigentes e parlamentares do PP e do União Brasil, em meio às articulações para a formação da federação entre as duas siglas, a chamada União Progressista.

O Ceará é um dos principais focos de impasse na definição do comando estadual da federação, disputado por grupos governistas e oposicionistas.

A indefinição se arrasta há meses e deve ter desfecho nos próximos dias. O presidente nacional do União Brasil e futuro dirigente da federação, Antônio Rueda, já sinalizou que anunciará em breve quem ficará à frente da estrutura no Estado.

No cenário local, o PP integra a base do governo Elmano, enquanto o União Brasil abriga uma das principais alas da oposição, sob liderança do ex-deputado federal Capitão Wagner. Ao mesmo tempo, o partido também reúne aliados do governador, como a deputada federal Fernanda Pessoa e o deputado Moses Rodrigues, que recentemente se aproximou da base governista.

Além dos dois aliados, Elmano recebeu ainda o presidente do PP Ceará, AJ Albuquerque, e seu pai, o deputado estadual e secretário Zezinho Albuquerque.

Peso da federação

A União Progressista é vista como peça estratégica tanto para a base quanto para a oposição, por reunir duas das maiores estruturas partidárias do país, com forte presença no Congresso Nacional, acesso relevante ao fundo eleitoral e ampla capilaridade nos municípios.

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No Ceará, o controle da federação tende a influenciar diretamente a montagem da chapa majoritária para as eleições de 2026.