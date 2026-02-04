Disputa no Ceará pelo União Progressista tem novo capítulo com jantar em Brasília

A disputa pelo comando da União Progressistas entre os aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e a oposição no Ceará teve um novo capítulo nesta terça-feira (3), dessa vez em Brasília. Foram, pelo menos, duas reuniões com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda – uma com governistas e outra com opositores.

Presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) confirmou o encontro e a orientação de que a federação irá ficar com a oposição e apoiar a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. O ex-ministro teria inclusive se comprometido a fortalecer a chapa do União Progressistas para a Câmara dos Deputados, segundo Wagner.

O PontoPoder tentou contato com os deputados federais Moses Rodrigues (União), Fernanda Pessoa (União) e AJ Albuquerque (PP), todos aliados do governador Elmano de Freitas (PT), para saber se eles foram informados sobre a decisão da cúpula nacional da federação, mas não houve retorno.

Os três parlamentares também teriam se reunido com Antônio Rueda nesta terça, na sede do União Brasil em Brasília. Segundo apuração do PontoPoder, também teriam participado do encontro os prefeitos Oscar Rodrigues (União), de Sobral; Roberto Pessoa (União), de Maracanaú; e o secretário estadual de Cidades, Zezinho Albuquerque (PP).

União Progressistas com a oposição

A definição sobre a posição da União Progressista na disputa pelo Governo do Ceará ocorreu em jantar na residência do deputado federal Danilo Forte (União), na noite desta terça. Além do parlamentar e de Capitão Wagner, Ciro Gomes e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União) estiveram presentes.

Legenda: Co-presidente do União Progressistas, Antônio Rueda e Ciro Nogueira estiveram reunidos com opositores cearenses e teriam batido martelo sobre posição da federação no Ceará Foto: Divulgação/PP

A reunião teve a presença, além de Antônio Rueda, do presidente nacional do PP e co-presidente do União Progressista, Ciro Nogueira, e do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União).

Ainda segundo Wagner, Rueda teria confirmado com Moses Rodrigues que o deputado federal não deixará o partido – apesar de Rodrigues ainda não ter definido se irá ser candidato a reeleição. Ao PontoPoder, Moses havia dito ter "compromisso total" com o partido a nível nacional. "O que pode acontecer é eu não concorrer a mandato", acrescentou em entrevista realizada em janeiro.

Legenda: Segundo Capitão Wagner, na reunião com Ciro Nogueira e Antonio Rueda, que comandam a superfederação, ficou definido o apoio a Ciro Gomes Foto: Divulgação

Na reunião, ficou definido que Ciro Nogueira irá conversar com AJ Albuquerque sobre a permanência. "Não queremos perder ninguém", disse Wagner.

Também em janeiro, o PontoPoder havia entrevistado Zezinho Albuquerque, deputado estadual licenciado e pai de AJ Albuquerque, que garantiu que nenhum dos dois pretendia deixar o partido. "Não vamos sair do PP", disse, mas acrescentou estarem "seguros" da ida da federação para a base governista.

O comando da federação no Ceará, no entanto, ainda não foi anunciado. Isso deve ocorrer apenas depois da oficialização, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da criação da União Progressista, o que está previsto para ocorrer ainda antes do Carnaval.

Legenda: Aliados ao governador Elmano de Freitas também teriam se reunido com Rueda nesta terça (3) Foto: Reprodução/Instagram

Embate interno no União Progressistas

Hoje, a 'superfederação' União Progressista está dividida no Ceará. Dentre a bancada de deputados federais, três são aliados ao governador Elmano de Freitas. O petista inclusive reforçou que a articulação com a federação exigia o "devido respeito".

"É algo que a gente pode estar discutindo, dialogando, sem imposição, com humildade, reconhecendo que é um partido grande, importante e que a gente deve tratar com o devido respeito porque merece, são pessoas que têm história no Ceará e que tem que dialogar e construir quais os novos desafios para o Ceará em um mandato que vai iniciar em 2027", disse em dezembro, na Live PontoPoder.

Adversário do governador, Ciro Gomes mostrou confiança de que teria o apoio do União Progressistas e reforçou "confiar na palavra do Rueda". "É a posição nacional deles de que estão em oposição, em antagonismo, com o PT e com o desastre que o governo representa", disse durante reunião com a oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no dia 16 de janeiro.

"Temos esperança de que dê tudo certo. Aqui está o presidente estadual do União Brasil (Capitão Wagner), estão os companheiros deputados do União Brasil, estão conosco aqui. E você tem um dissenso interno, que é natural, até porque o jogo é bruto", disse na ocasião.