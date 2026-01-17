Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Em meio a disputa por apoio, Elmano recebe aliados da federação União Progressistas

A 'superfederação' formada por União Brasil e PP está sendo disputada por base governista e oposição.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Sete pessoas sentadas ao redor de uma grande mesa de madeira em uma sala de reuniões formal. Elas vestem roupas sociais e estão sorrindo para a câmera. Sobre a mesa há copos de água, celulares e um notebook. Ao fundo, vê-se um escritório com estantes, quadros, objetos decorativos e bandeiras do Brasil e de um estado.
Legenda: Elmano de Freitas se reuniu com parlamentares governistas da federação União Progressistas.
Foto: Reprodução/ Instagram Elmano de Freitas.

O governador Elmano de Freitas (PT) recebeu, na noite desta sexta-feira (16), parlamentares da federação União Progressistas. O encontro ocorre em meio a uma disputa pelo apoio da 'superfederação' entre a base governista e a oposição. 

A pré-candidatura a reeleição de Elmano conta com o apoio de três dos cinco deputados federais da União Progressistas: AJ Albuquerque (PP), que também preside o PP Ceará, Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (PP). 

Em publicação no Instagram, Elmano reforçou que os aliados "lutam conosco para fazer nosso Ceará cada vez melhor e mais desenvolvido".

Os três estiveram presentes no encontro, que também contou com a participação do deputado estadual licenciado e secretário estadual de Cidades, Zezinho Albuquerque (PP). 

Em entrevista ao PontoPoder, Zezinho explicou que a reunião teve como objetivo "reafirmar nosso compromisso para a candidatura dele a reeleição".

Ele afirma que a definição do posicionamento da federação no Ceará deve ser definida pela Executiva nacional do União Brasil e PP, mas considera que "a tendência é liberar vários estados para que se coliguem com quem for melhor para o partido". 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Entre os holofotes e a crise interna, quais impasses o União Brasil tem a resolver no Ceará até 2026

Definição deve ser em fevereiro

O PontoPoder também entrou em contato com AJ Albuquerque, Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa para comentarem a reunião com o governador, mas não houve retorno. 

Contudo, antes da reunião com Elmano, na solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ceará, Hebert Gonçalves Santos, também na noite da sexta, os três comentaram as articulações do União Progressistas para as eleições no Ceará. 

Fernanda Pessoa (União) disse acreditar que "logo a gente terá boas notícias". Ela chamou ainda a fala de Ciro Gomes, que disse "confiar na palavra" de Rueda para garantir a União Progressistas na oposição, de "fake news". "Até o momento, é fake news", garantiu. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ciro diz que chapa da oposição deve ter ele, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e outro nome ao Senado

teaser image
PontoPoder

Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

Moses Rodrigues citou as ligações feitas não apenas a Rueda como também a Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, durante reunião da ala governista da federação realizada também na sexta. Segundo ele, há "um alinhamento muito positivo" de que a federação ficará com a base governista, embora ainda não haja uma definição. 

A decisão deve ficar para fevereiro, mês que marcará também a formalização da federação a nível nacional. "Precisamos sentar à mesa para que se possa resolver a situação", disse. 

AJ Albuquerque, por sua vez, disse que "está ficando alinhado para que a gente possa estar apoiando a reeleição do governador Elmano". 

Citando a perspectiva de que Moses Rodrigues concorra ao Senado, ele considera que o apoio ao petista irá contribuir para "o fortalecimento da federação".

Possibilidade de saída da federação

Lideranças da oposição ao Governo Elmano de Freitas tem se mostrado otimistas de que a federação irá integrar a chapa opositora ao atual governador. 

Ao ser questionado sobre qual a "palavra" do Rueda em que confia, Ciro Gomes afirmou: “É a posição nacional deles de que estão em oposição, em antagonismo, com o PT e com o desastre que o governo representa”.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Camilo Santana evita responder ataques de Ciro e diz que só fala com o adversário 'na Justiça'

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner reforçou o posicionamento. "A posição antagônica ao PT do Rueda não mudou nada. (...) A gente sabe que ele está sofrendo pressão de todo lado, mas nunca deixou de honrar a palavra conosco e não vai ser agora que ele vai deixar", disse.

Indagado se pode deixar o PP caso a federação fique na oposição, Zezinho Albuquerque garante que nem ele nem AJ Albuquerque devem sair do partido. "Não vamos sair do PP", ressaltou. 

Ele lembra da trajetória de ambos no partido e que "não tem porque sair". Zezinho disse ainda que eles estão "seguros" da ida da federação para a base governista. "É necessário a gente continuar trabalhando", pontua. 

Moses Rodrigues também disse que não deve deixar o União Brasil e nem deixar de apoiar a pré-candidatura a reeleição de Elmano de Freitas. "O que pode acontecer é eu não concorrer a mandato", disse.

Assuntos Relacionados
Sete pessoas sentadas ao redor de uma grande mesa de madeira em uma sala de reuniões formal. Elas vestem roupas sociais e estão sorrindo para a câmera. Sobre a mesa há copos de água, celulares e um notebook. Ao fundo, vê-se um escritório com estantes, quadros, objetos decorativos e bandeiras do Brasil e de um estado.
PontoPoder

Em meio a disputa por apoio, Elmano recebe aliados da federação União Progressistas

A 'superfederação' formada por União Brasil e PP está sendo disputada por base governista e oposição.

Luana Barros
Há 2 horas
Roberto Cláudio, Ciro Gomes e Capitão Wagner em trajes formais conversam sorrindo na entrada de um prédio envidraçado. A cena mostra um ambiente de evento político ou institucional, com outros participantes ao fundo e um dia ensolarado refletido nas janelas.
PontoPoder

Ciro diz que chapa da oposição deve ter ele, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e outro nome ao Senado

Potencial pré-candidato a governador, Ciro diz que última vaga deve servir para negociar com aliados.

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
17 de Janeiro de 2026
Foto da fachada do Ministério Público do Ceará, no Cambeba.
PontoPoder

MPCE cobrou realização de concursos públicos em ao menos 21 prefeituras do Ceará em 2025

Promotoria utilizou de instrumentos como recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e ações judiciais.

Bruno Leite
17 de Janeiro de 2026
Foto do promotor de Justiça Herbert Gonçalves Santos.
PontoPoder

‘Venceremos essa guerra’, diz novo procurador-geral de Justiça do Ceará sobre o crime organizado

Herbert Gonçalves Santos pretende fortalecer parceria com a Secretaria de Segurança Pública.

Bergson Araujo Costa
16 de Janeiro de 2026
Mulher de cabelos castanhos, usando blusa listrada em tons claros e argolas, olha para alguém fora do enquadramento em um ambiente interno; ao fundo, pessoas desfocadas e cartazes na parede.
PontoPoder

Lia Gomes reforça estar com Cid e diz que irmãos têm sua individualidade

Secretária das Mulheres da gestão estadual, a deputada licenciada evita entrar no embate político que envolve os irmãos Cid, Ciro e Ivo Gomes.

Beatriz Matos e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
AJ Albuquerque de terno azul e gravata roxa fala ao microfone em um plenário, gesticulando com as mãos; ao fundo, outras pessoas de terno aparecem desfocadas, algumas lendo documentos.
PontoPoder

PP articula Moses para o Senado e Fernanda Pessoa na presidência do União no CE, diz AJ Albuquerque

Federação União Progressista é disputada pela base governista e pela oposição, no Ceará, para as eleições 2026.

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Foto de Camilo Santana, em close-up, vestindo terno preto e camisa branca.
PontoPoder

Camilo Santana evita responder ataques de Ciro e diz que só fala com o adversário 'na Justiça'

Declaração ocorre no mesmo dia em que Ciro fez novas movimentações políticas no Ceará.

Igor Cavalcante, Beatriz Matos
16 de Janeiro de 2026
Cinco pessoas posam lado a lado em uma sala de estar iluminada, com sofá ao fundo, estante com objetos decorativos à esquerda e um retrato emoldurado na parede à direita. Elas vestem roupas casuais e sociais claras e sorriem para a câmera.
PontoPoder

Ala governista da União Progressista no Ceará se reúne para definir 'estratégias para 2026'

Encontro aconteceu no mesmo dia em que a parte oposicionista da federação estava com Ciro Gomes.

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Foto de Ciro Gomes em gabinete da Alece.
PontoPoder

'Confio na palavra do Rueda', diz Ciro sobre União Brasil permanecer na oposição no Ceará

Sinalização do presidente nacional do União Brasil seria de oposição aos governos federal e estadual.

Bruno Leite e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Ciro Gomes vestindo terno e gravata, fala com expressão séria em ambiente interno. Outras duas pessoas aparecem desfocadas atrás dele, acompanhando a cena.
PontoPoder

Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

Articulações foram suspensas após ex-primeira-dama fazer críticas à aliança do PL com o ex-ministro.

Luana Barros e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Ciro Gomes ao lado de deputados estaduais do União Brasil na Alece. Eles estão de pé e vestem roupas sociais.
PontoPoder

Ciro diz que fala de Ivo contra Elmano é 'gesto de dignidade', mas descarta diálogo com irmãos

Ex-ministro diz que críticas do irmão a Elmano não têm relação com sua atuação na oposição.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Luana Barros
16 de Janeiro de 2026
Ministro Flávrio Dino gesticula e fala durante sessão no STF.
PontoPoder

Flávio Dino veta emendas para ONGs ligadas a familiares de parlamentares

Decisão do ministro do STF reforça regras de transparência e mira uso indevido de recursos públicos por meio do terceiro setor.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes autoriza 'assistência religiosa' e proíbe TV para Bolsonaro na Papudinha

Ministro disse que o bispo e o pastor deverão visitar Bolsonaro como líderes religiosos, e não como agentes políticos.

Lucas Monteiro
15 de Janeiro de 2026
Imagem do Complexo Penitenciário da Papuda, também conhecido como Papudinha, onde ficará Jair Bolsonaro para cumprir sua pena.
PontoPoder

Saiba onde fica a Papudinha, presídio em que Bolsonaro passará a cumprir pena

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente da PF.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado. Imagem usada em matéria sobre transferência do ex-presidente a Papudinha.
PontoPoder

Bolsonaro é transferido da PF para 'Papudinha' após decisão de Moraes

Unidade fica a poucos metros do Complexo Penitenciário da Papuda.

Bergson Araujo Costa
15 de Janeiro de 2026
Foto de notas de R$ 50 nas mãos de um cidadão.
PontoPoder

Municípios do Ceará terão impacto financeiro de R$ 356,9 milhões após reajuste do salário mínimo

Novo piso salarial é de R$ 1.621 e exige atenção ao planejamento fiscal e na gestão de despesas de pessoal das prefeituras.

Bruno Leite
15 de Janeiro de 2026
Imagem Lula, um homem idoso, assinando um documento oficial, com várias pessoas ao redor registrando o momento. Ele usa um terno azul marinho com roupa branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Lula sanciona Orçamento para o ano de 2026

O chefe de Estado, na mesma sanção, vetou cerca de R$ 400 milhões em emendas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Lula e Putin para uma matéria sobre Venezuela e invasão dos Estados Unidos.
PontoPoder

Lula e Putin conversam sobre Venezuela após invasão dos Estados Unidos

Os líderes debateram o cenário político, assim como a prisão do presidente Nicolás Maduro.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Ivo e Elmano, no gabinete do Governador. Ivo veste camisa xadrez azul e jeans; Elmano usa terno azul-claro com camisa branca. Ao fundo, sofás claros, mesas laterais com abajures e quadros na parede.
PontoPoder

Elmano prega diálogo contra críticas de Ivo Gomes e afirma que Cid sabia sobre conversas com Moses

Governador diz que chateação é compreensível e relembra quando apoiou Camilo Santana apesar do apoio a Roberto Cláudio

Igor Cavalcante
14 de Janeiro de 2026
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o novo ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva apertam as mãos e sorriem em um escritório, com a bandeira do Brasil e um mapa-múndi ao fundo.
PontoPoder

Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça

O advogado foi convidado pelo presidente Lula nesta terça-feira (13).

Redação
13 de Janeiro de 2026