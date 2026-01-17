Em meio a disputa por apoio, Elmano recebe aliados da federação União Progressistas

O governador Elmano de Freitas (PT) recebeu, na noite desta sexta-feira (16), parlamentares da federação União Progressistas. O encontro ocorre em meio a uma disputa pelo apoio da 'superfederação' entre a base governista e a oposição.

A pré-candidatura a reeleição de Elmano conta com o apoio de três dos cinco deputados federais da União Progressistas: AJ Albuquerque (PP), que também preside o PP Ceará, Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (PP).

Em publicação no Instagram, Elmano reforçou que os aliados "lutam conosco para fazer nosso Ceará cada vez melhor e mais desenvolvido".

Os três estiveram presentes no encontro, que também contou com a participação do deputado estadual licenciado e secretário estadual de Cidades, Zezinho Albuquerque (PP).

Em entrevista ao PontoPoder, Zezinho explicou que a reunião teve como objetivo "reafirmar nosso compromisso para a candidatura dele a reeleição".

Ele afirma que a definição do posicionamento da federação no Ceará deve ser definida pela Executiva nacional do União Brasil e PP, mas considera que "a tendência é liberar vários estados para que se coliguem com quem for melhor para o partido".

Definição deve ser em fevereiro

O PontoPoder também entrou em contato com AJ Albuquerque, Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa para comentarem a reunião com o governador, mas não houve retorno.

Contudo, antes da reunião com Elmano, na solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ceará, Hebert Gonçalves Santos, também na noite da sexta, os três comentaram as articulações do União Progressistas para as eleições no Ceará.

Fernanda Pessoa (União) disse acreditar que "logo a gente terá boas notícias". Ela chamou ainda a fala de Ciro Gomes, que disse "confiar na palavra" de Rueda para garantir a União Progressistas na oposição, de "fake news". "Até o momento, é fake news", garantiu.

Moses Rodrigues citou as ligações feitas não apenas a Rueda como também a Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, durante reunião da ala governista da federação realizada também na sexta. Segundo ele, há "um alinhamento muito positivo" de que a federação ficará com a base governista, embora ainda não haja uma definição.

A decisão deve ficar para fevereiro, mês que marcará também a formalização da federação a nível nacional. "Precisamos sentar à mesa para que se possa resolver a situação", disse.

AJ Albuquerque, por sua vez, disse que "está ficando alinhado para que a gente possa estar apoiando a reeleição do governador Elmano".

Citando a perspectiva de que Moses Rodrigues concorra ao Senado, ele considera que o apoio ao petista irá contribuir para "o fortalecimento da federação".

Possibilidade de saída da federação

Lideranças da oposição ao Governo Elmano de Freitas tem se mostrado otimistas de que a federação irá integrar a chapa opositora ao atual governador.

Ao ser questionado sobre qual a "palavra" do Rueda em que confia, Ciro Gomes afirmou: “É a posição nacional deles de que estão em oposição, em antagonismo, com o PT e com o desastre que o governo representa”.

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner reforçou o posicionamento. "A posição antagônica ao PT do Rueda não mudou nada. (...) A gente sabe que ele está sofrendo pressão de todo lado, mas nunca deixou de honrar a palavra conosco e não vai ser agora que ele vai deixar", disse.

Indagado se pode deixar o PP caso a federação fique na oposição, Zezinho Albuquerque garante que nem ele nem AJ Albuquerque devem sair do partido. "Não vamos sair do PP", ressaltou.

Ele lembra da trajetória de ambos no partido e que "não tem porque sair". Zezinho disse ainda que eles estão "seguros" da ida da federação para a base governista. "É necessário a gente continuar trabalhando", pontua.

Moses Rodrigues também disse que não deve deixar o União Brasil e nem deixar de apoiar a pré-candidatura a reeleição de Elmano de Freitas. "O que pode acontecer é eu não concorrer a mandato", disse.