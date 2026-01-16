Diário do Nordeste
Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

Articulações foram suspensas após ex-primeira-dama fazer críticas à aliança do PL com o ex-ministro.

Escrito por
e
PontoPoder
Ciro Gomes vestindo terno e gravata, fala com expressão séria em ambiente interno. Outras duas pessoas aparecem desfocadas atrás dele, acompanhando a cena.
Legenda: Ciro Gomes disse que ira respeitar o 'tempo' do PL Ceará após o partido suspender a articulação com o ex-ministro
Foto: Thiago Gadelha

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) comentou pela primeira vez, nesta sexta-feira (16), as críticas de Michelle Bolsonaro contra ele — que acabaram paralisando as articulações entre ele e o PL Ceará para a disputa pelo Governo do Estado. 

Durante passagem por Fortaleza no final de novembro, a ex-primeira-dama afirmou que o deputado André Fernandes (PL), presidente estadual do partido, e aliados se precipitaram ao construir uma aliança em torno de uma possível pré-candidatura de Ciro Gomes. 

Apesar de reforçar que tinha o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de receber apoio dos filhos mais velhos do ex-mandatário, André Fernandes acabou dando um passo para trás, após reunião de emergência com Michele e outras lideranças nacionais do PL, e suspendeu as conversas com Ciro

"Tem que dar o tempo deles. Eu respeito muito isso", disse Ciro Gomes, ao ser indagado sobre a 'suspensão' do diálogo com o PL Ceará. 

Grupo de dez homens em pé, lado a lado, posa para foto em ambiente interno iluminado por luz branca. Eles vestem roupas sociais e casuais, como camisas de botão e camisetas, e estão diante de uma parede com cartaz institucional ao fundo.
Legenda: Lideranças da oposição do Ceará se reuniram nesta sexta (16) na Alece
Foto: Marcos Moreira

O ex-ministro esteve na Assembleia Legislativa do Estado (Alece) em reunião com figuras da oposição no Ceará, incluindo Capitão Wagner (União), presidente estadual do União Brasil, e Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, além de parlamentares.

Histórico de críticas a Bolsonaro

Sobre as declarações feitas por Michelle Bolsonaro, relembrando críticas feitas por Ciro ao ex-presidente Bolsonaro, o ex-ministro reforçou que teve posicionamentos semelhantes durante a gestão de presidentes como Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula (PT), atual ocupante do Palácio do Planalto.

"Eu sou uma pessoa de posições. Todas elas são leais, todas elas são claras e eu não estou disposto a vender a alma nem para ser presidente do Brasil, quanto mais para qualquer outro tipo de missão". 
Ciro Gomes
Ex-ministro

Aliança 'precipitada'

Durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, Michelle Bolsonaro aproveitou o discurso para fazer uma crítica direta a decisões do PL Ceará. 

Após relembrar críticas feitas por Ciro a Bolsonaro, ela virou para André Fernandes e ressaltou: "É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer".

No mesmo dia, Fernandes rebateu as declarações de Michelle e disse que "tinha um acordo com Bolsonaro". "Ficou acertado que apoiaríamos Ciro Gomes", disse ele. 

"Estou tentando fazer essa construção para derrotar o PT, ter um grande cabo eleitoral no Ceará e ter um candidato de centro-direita. Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado", afirmou Fernandes.

No dia seguinte, a rusga foi levada para o plano nacional, quando os três filhos mais velhos do ex-presidente ficaram ao lado de André Fernandes e fizeram críticas ao posicionamento da ex-primeira-dama. 

Ela, no entanto, reforçou o posicionamento em nota publicada nos stories do Instagram e, na sequência, repostou uma série de vídeos de Ciro Gomes fazendo críticas a Jair Bolsonaro. 

Uma reunião da cúpula do PL, realizada no dia 2 de dezembro, acabou levando a uma decisão alinhada às críticas de Michelle Bolsonaro. Após o encontro, que teve a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, as tratativas com Ciro foram suspensas.

"A estratégia a ser adotada pelo PL será definida após a análise e a aprovação, por parte da cúpula nacional e da presidência estadual do partido, das alternativas e projetos que serão apresentados pelo deputado", diz a nota do PL, lançada após o encontro.

Assuntos Relacionados
Ciro Gomes ao lado de deputados estaduais do União Brasil na Alece. Eles estão de pé e vestem roupas sociais.
PontoPoder

Ciro diz que fala de Ivo contra Elmano é 'gesto de dignidade', mas descarta diálogo com irmãos

Ex-ministro diz que críticas do irmão a Elmano não têm relação com sua atuação na oposição.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Luana Barros
Há 29 minutos
Ministro Flávrio Dino gesticula e fala durante sessão no STF.
PontoPoder

Flávio Dino veta emendas para ONGs ligadas a familiares de parlamentares

Decisão do ministro do STF reforça regras de transparência e mira uso indevido de recursos públicos por meio do terceiro setor.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes autoriza 'assistência religiosa' e proíbe TV para Bolsonaro na Papudinha

Ministro disse que o bispo e o pastor deverão visitar Bolsonaro como líderes religiosos, e não como agentes políticos.

Lucas Monteiro
15 de Janeiro de 2026
Imagem do Complexo Penitenciário da Papuda, também conhecido como Papudinha, onde ficará Jair Bolsonaro para cumprir sua pena.
PontoPoder

Saiba onde fica a Papudinha, presídio em que Bolsonaro passará a cumprir pena

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente da PF.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado. Imagem usada em matéria sobre transferência do ex-presidente a Papudinha.
PontoPoder

Bolsonaro é transferido da PF para 'Papudinha' após decisão de Moraes

Unidade fica a poucos metros do Complexo Penitenciário da Papuda.

Bergson Araujo Costa
15 de Janeiro de 2026
Foto de notas de R$ 50 nas mãos de um cidadão.
PontoPoder

Municípios do Ceará terão impacto financeiro de R$ 356,9 milhões após reajuste do salário mínimo

Novo piso salarial é de R$ 1.621 e exige atenção ao planejamento fiscal e na gestão de despesas de pessoal das prefeituras.

Bruno Leite
15 de Janeiro de 2026
Imagem Lula, um homem idoso, assinando um documento oficial, com várias pessoas ao redor registrando o momento. Ele usa um terno azul marinho com roupa branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Lula sanciona Orçamento para o ano de 2026

O chefe de Estado, na mesma sanção, vetou cerca de R$ 400 milhões em emendas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Lula e Putin para uma matéria sobre Venezuela e invasão dos Estados Unidos.
PontoPoder

Lula e Putin conversam sobre Venezuela após invasão dos Estados Unidos

Os líderes debateram o cenário político, assim como a prisão do presidente Nicolás Maduro.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Ivo e Elmano, no gabinete do Governador. Ivo veste camisa xadrez azul e jeans; Elmano usa terno azul-claro com camisa branca. Ao fundo, sofás claros, mesas laterais com abajures e quadros na parede.
PontoPoder

Elmano prega diálogo contra críticas de Ivo Gomes e afirma que Cid sabia sobre conversas com Moses

Governador diz que chateação é compreensível e relembra quando apoiou Camilo Santana apesar do apoio a Roberto Cláudio

Igor Cavalcante
14 de Janeiro de 2026
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o novo ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva apertam as mãos e sorriem em um escritório, com a bandeira do Brasil e um mapa-múndi ao fundo.
PontoPoder

Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça

O advogado foi convidado pelo presidente Lula nesta terça-feira (13).

Redação
13 de Janeiro de 2026
foto do presidente Lula. Imagem usada em matéria sobre presidente sancionar a última lei da reforma tributária.
PontoPoder

Lula sanciona última lei de regulamentação da reforma tributária

Governo também lançou a plataforma digital que irá consolidar arrecadação.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Foto de Liliane Araújo, presidente do O Democrata no Ceará.
PontoPoder

Partido da Mulher Brasileira passa a se chamar O Democrata e tem nova direção no Ceará

Ex-petista e secretária-executiva do Governo Elmano assume a presidência do partido

Bruno Leite
13 de Janeiro de 2026
foto do ministro Alexandre de Moraes, sentado em bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência.
PontoPoder

Moraes nega novo recurso da defesa de Bolsonaro sobre trama golpista

Para ministro, o pedido é "absolutamente incabível juridicamente".

Redação
13 de Janeiro de 2026
Deputados durante a confirmação da ida de Roberto Cláudio para o União Brasil.
PontoPoder

Após desajustes, oposição na Alece quer volta de 'cafés', reforça apoio a Ciro e aguarda PL e União

Grupo tentar emplacar palanque único para 2026, mas crises e indefinições nacionais freiam articulações.

Marcos Moreira
13 de Janeiro de 2026
Deputado Félix Mendonça Jr. (PDT-BA)
PontoPoder

Deputado Félix Mendonça é alvo de operação que investiga desvio de emendas

Esta é a segunda vez que o parlamentar é alvo da mesma operação.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Filmagem do interior de um veículo onde o casal praticava sexo.
PontoPoder

Prefeitura no Ceará exonera servidor flagrado em ato sexual dentro de carro oficial

O flagrante ocorreu no último domingo (11), em Sobral, onde o veículo estava estacionado.

Igor Cavalcante
12 de Janeiro de 2026
Alexandre de Moraes sorrindo no plenário no STF. Ele é um homem de meia-idade, branco e careca. Imagem usada em matéria sobre ministro assumir lugar de Fachin durante férias.
PontoPoder

Moraes assume presidência do STF nas férias de Fachin

A substituição será até 31 de janeiro. Nesse período, a Corte analisará apenas casos urgentes.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Foto geral mostra Plenário 13 de Maio da Alece durante votação de deputados estaduais.
PontoPoder

Eleições 2026: configuração da Alece no ano eleitoral tem volta de secretários e trocas partidárias

Assembleia Legislativa do Ceará entra no segundo ano sob a presidência de Romeu Aldigueri.

Marcos Moreira
12 de Janeiro de 2026
Foto da Enfermeira Ana Paula discursando.
PontoPoder

Justiça Eleitoral extingue ação do PDT que pedia perda do mandato de Enfermeira Ana Paula

Política está na cadeira de deputada federal desde janeiro de 2025.

Bruno Leite
12 de Janeiro de 2026