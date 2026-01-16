Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) comentou pela primeira vez, nesta sexta-feira (16), as críticas de Michelle Bolsonaro contra ele — que acabaram paralisando as articulações entre ele e o PL Ceará para a disputa pelo Governo do Estado.

Durante passagem por Fortaleza no final de novembro, a ex-primeira-dama afirmou que o deputado André Fernandes (PL), presidente estadual do partido, e aliados se precipitaram ao construir uma aliança em torno de uma possível pré-candidatura de Ciro Gomes.

Apesar de reforçar que tinha o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de receber apoio dos filhos mais velhos do ex-mandatário, André Fernandes acabou dando um passo para trás, após reunião de emergência com Michele e outras lideranças nacionais do PL, e suspendeu as conversas com Ciro.

"Tem que dar o tempo deles. Eu respeito muito isso", disse Ciro Gomes, ao ser indagado sobre a 'suspensão' do diálogo com o PL Ceará.

Legenda: Lideranças da oposição do Ceará se reuniram nesta sexta (16) na Alece Foto: Marcos Moreira

O ex-ministro esteve na Assembleia Legislativa do Estado (Alece) em reunião com figuras da oposição no Ceará, incluindo Capitão Wagner (União), presidente estadual do União Brasil, e Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, além de parlamentares.

Histórico de críticas a Bolsonaro

Sobre as declarações feitas por Michelle Bolsonaro, relembrando críticas feitas por Ciro ao ex-presidente Bolsonaro, o ex-ministro reforçou que teve posicionamentos semelhantes durante a gestão de presidentes como Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Lula (PT), atual ocupante do Palácio do Planalto.

"Eu sou uma pessoa de posições. Todas elas são leais, todas elas são claras e eu não estou disposto a vender a alma nem para ser presidente do Brasil, quanto mais para qualquer outro tipo de missão". Ciro Gomes Ex-ministro

Aliança 'precipitada'

Durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, Michelle Bolsonaro aproveitou o discurso para fazer uma crítica direta a decisões do PL Ceará.

Após relembrar críticas feitas por Ciro a Bolsonaro, ela virou para André Fernandes e ressaltou: "É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer".

No mesmo dia, Fernandes rebateu as declarações de Michelle e disse que "tinha um acordo com Bolsonaro". "Ficou acertado que apoiaríamos Ciro Gomes", disse ele.

"Estou tentando fazer essa construção para derrotar o PT, ter um grande cabo eleitoral no Ceará e ter um candidato de centro-direita. Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado", afirmou Fernandes.

No dia seguinte, a rusga foi levada para o plano nacional, quando os três filhos mais velhos do ex-presidente ficaram ao lado de André Fernandes e fizeram críticas ao posicionamento da ex-primeira-dama.

Ela, no entanto, reforçou o posicionamento em nota publicada nos stories do Instagram e, na sequência, repostou uma série de vídeos de Ciro Gomes fazendo críticas a Jair Bolsonaro.

Uma reunião da cúpula do PL, realizada no dia 2 de dezembro, acabou levando a uma decisão alinhada às críticas de Michelle Bolsonaro. Após o encontro, que teve a participação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, as tratativas com Ciro foram suspensas.

"A estratégia a ser adotada pelo PL será definida após a análise e a aprovação, por parte da cúpula nacional e da presidência estadual do partido, das alternativas e projetos que serão apresentados pelo deputado", diz a nota do PL, lançada após o encontro.