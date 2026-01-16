Diário do Nordeste
PP articula Moses para o Senado e Fernanda Pessoa na presidência do União no CE, diz AJ Albuquerque

Federação União Progressista é disputada pela base governista e pela oposição, no Ceará, para as eleições 2026.

Escrito por
, e
PontoPoder
Legenda: Presidente do PP Ceará, deputado federal AJ Albuquerque garante que União Progressista ficará na aliança governista

Presidente do PP no Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque voltou a afirmar, nesta sexta-feira (16), que a federação partidária formada por Progressistas (PP) e União Brasil irá apoiar a pré-candidatura à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). 

A federação é disputada por base e oposição para a eleição no Ceará em 2026. Também nessa sexta, o ex-ministro Ciro Gomes disse "confiar na palavra" de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, de que a federação fica na oposição. 

Contudo, AJ Albuquerque afirmou que o entendimento é de que o grupo deve estar na aliança governista. "A federação vai ser bem mais fortalecida estando com governador Elmano", disse. 

A declaração foi feita em entrevista antes da solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Gonçalves Santos, na sede da Procuradoria Geral de Justiça. 

teaser image
Inácio Aguiar

Sinais trocados do União Brasil nacional alimentam incertezas no Ceará para 2026

Entre os motivos, o deputado federal citou que haverá uma vaga para Moses Rodrigues (União), hoje deputado federal, concorrer ao Senado. "Com isso, nós vamos ampliar a nossa vaga de deputados federais e vamos também ter uma vaga no Senado", considera. 

"A vaga do Moses continua, porque ele vai lançar o filho dele (para deputado federal). O filho dele, no caso, é pré-candidato hoje a deputado estadual, vai para federal e o Moses vai para senador. E os votos de estadual vão ser divididos para a bancada da federação", detalha.  

As conversas, segundo AJ, estão sendo conversadas tanto com Rueda como com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira. "É o fortalecimento da federação. (...) Então, não tem por que a federação não ficar com governador Elmano", disse.

Mudança na presidência dos partidos

Para efetivar as mudanças, ele informou ainda que deve haver troca no comando do União Brasil. Segundo AJ Albuquerque, a deputada federal Fernanda Pessoa deve assumir a presidência estadual do partido. 

Hoje, o cargo está com o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), uma das lideranças da oposição no Ceará. Ele chegou a ser o principal cotado para assumir a presidência da União Progressistas. 

Contudo, a federação segue sem presidente estadual no Ceará. Ainda segundo AJ, o cargo deve caber a Moses Rodrigues

O PontoPoder entrou em contato com Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues e Capitão Wagner para confirmar as informações. Não houve retorno de Fernanda Pessoa ou Moses Rodrigues. 

'Posição antagônica ao PT'

Indagado sobre a mudança na presidência, Capitão Wagner disse que "não foi isso que Rueda me falou há pouco".

Wagner afirmou que qualquer definição sobre a presidência da União Progressista deve acontecer apenas em fevereiro, quando for formalizada a federação nacional. 

"Mas a posição antagônica ao PT do Rueda não mudou nada. Então, a gente está muito tranquilo, como o Ciro falou mais cedo, a gente confia na palavra dele (Rueda) e a gente sabe que ele está sofrendo pressão de todo lado, mas nunca deixou de honrar a palavra conosco e não vai ser agora que ele vai deixar", acrescentou.

'Eu não tenho legenda'

O deputado federal Moses Rodrigues também falou sobre as articulações para definir de qual lado ficará a federação União Progressista. Cotado para o Senado, ele foi bem menos definitivo do que AJ Albuquerque. 

Também participando da solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça nesta sexta, Moses disse que a questão "tem que se resolver o quanto antes". 

A perspectiva, segundo ele, é de que uma reunião seja marcada na primeira semana de fevereiro para bater o martelo. 

"O alinhamento está muito positivo no sentido que a gente aqui no Ceará possa apoiar com o partido a eleição do governador Elmano. Mas precisamos sentar à mesa com o presidente e o co-presidente (Antônio Rueda e Ciro Nogueira, respectivamente) da federação, para que possa resolver essa situação", disse.

teaser image
PontoPoder

Cid Gomes deu aval para aliança do governo com Moses Rodrigues, diz Elmano

Indagado se pode ser candidato ao Senado Federal, ele reforçou: "Eu não tenho a legenda". "O momento é de discutir a posição da federação União Progressista no Ceará", disse.

Sobre a possibilidade de sair do União Brasil, caso a federação vá para a oposição, ele disse que tem "compromisso total" com o partido a nível nacional. 

"O que pode acontecer é eu não concorrer a mandato", afirmou ele, acrescentando ainda que irá apoiar a reeleição de Elmano de Freitas independentemente da posição partidária.

Foto do promotor de Justiça Herbert Gonçalves Santos.
PontoPoder

‘Venceremos essa guerra’, diz novo procurador-geral de Justiça do Ceará sobre o crime organizado

Herbert Gonçalves Santos pretende fortalecer parceria com a Secretaria de Segurança Pública.

Bergson Araujo Costa
Há 16 minutos
Mulher de cabelos castanhos, usando blusa listrada em tons claros e argolas, olha para alguém fora do enquadramento em um ambiente interno; ao fundo, pessoas desfocadas e cartazes na parede.
PontoPoder

Lia Gomes reforça estar com Cid e diz que irmãos têm sua individualidade

Secretária das Mulheres da gestão estadual, a deputada licenciada evita entrar no embate político que envolve os irmãos Cid, Ciro e Ivo Gomes.

Beatriz Matos e Marcos Moreira
Há 1 hora
PontoPoder

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
Há 1 hora
Foto de Camilo Santana, em close-up, vestindo terno preto e camisa branca.
PontoPoder

Camilo Santana evita responder ataques de Ciro e diz que só fala com o adversário 'na Justiça'

Declaração ocorre no mesmo dia em que Ciro fez novas movimentações políticas no Ceará.

Igor Cavalcante, Beatriz Matos
Há 2 horas
Cinco pessoas posam lado a lado em uma sala de estar iluminada, com sofá ao fundo, estante com objetos decorativos à esquerda e um retrato emoldurado na parede à direita. Elas vestem roupas casuais e sociais claras e sorriem para a câmera.
PontoPoder

Ala governista da União Progressista no Ceará se reúne para definir 'estratégias para 2026'

Encontro aconteceu no mesmo dia em que a parte oposicionista da federação estava com Ciro Gomes.

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Foto de Ciro Gomes em gabinete da Alece.
PontoPoder

'Confio na palavra do Rueda', diz Ciro sobre União Brasil permanecer na oposição no Ceará

Sinalização do presidente nacional do União Brasil seria de oposição aos governos federal e estadual.

Bruno Leite e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Ciro Gomes vestindo terno e gravata, fala com expressão séria em ambiente interno. Outras duas pessoas aparecem desfocadas atrás dele, acompanhando a cena.
PontoPoder

Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

Articulações foram suspensas após ex-primeira-dama fazer críticas à aliança do PL com o ex-ministro.

Luana Barros e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Ciro Gomes ao lado de deputados estaduais do União Brasil na Alece. Eles estão de pé e vestem roupas sociais.
PontoPoder

Ciro diz que fala de Ivo contra Elmano é 'gesto de dignidade', mas descarta diálogo com irmãos

Ex-ministro diz que críticas do irmão a Elmano não têm relação com sua atuação na oposição.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Luana Barros
16 de Janeiro de 2026
Ministro Flávrio Dino gesticula e fala durante sessão no STF.
PontoPoder

Flávio Dino veta emendas para ONGs ligadas a familiares de parlamentares

Decisão do ministro do STF reforça regras de transparência e mira uso indevido de recursos públicos por meio do terceiro setor.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes autoriza 'assistência religiosa' e proíbe TV para Bolsonaro na Papudinha

Ministro disse que o bispo e o pastor deverão visitar Bolsonaro como líderes religiosos, e não como agentes políticos.

Lucas Monteiro
15 de Janeiro de 2026
Imagem do Complexo Penitenciário da Papuda, também conhecido como Papudinha, onde ficará Jair Bolsonaro para cumprir sua pena.
PontoPoder

Saiba onde fica a Papudinha, presídio em que Bolsonaro passará a cumprir pena

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente da PF.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Bolsonaro de perfil, sério. É um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado. Imagem usada em matéria sobre transferência do ex-presidente a Papudinha.
PontoPoder

Bolsonaro é transferido da PF para 'Papudinha' após decisão de Moraes

Unidade fica a poucos metros do Complexo Penitenciário da Papuda.

Bergson Araujo Costa
15 de Janeiro de 2026
Foto de notas de R$ 50 nas mãos de um cidadão.
PontoPoder

Municípios do Ceará terão impacto financeiro de R$ 356,9 milhões após reajuste do salário mínimo

Novo piso salarial é de R$ 1.621 e exige atenção ao planejamento fiscal e na gestão de despesas de pessoal das prefeituras.

Bruno Leite
15 de Janeiro de 2026
Imagem Lula, um homem idoso, assinando um documento oficial, com várias pessoas ao redor registrando o momento. Ele usa um terno azul marinho com roupa branca e gravata vermelha.
PontoPoder

Lula sanciona Orçamento para o ano de 2026

O chefe de Estado, na mesma sanção, vetou cerca de R$ 400 milhões em emendas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem de Lula e Putin para uma matéria sobre Venezuela e invasão dos Estados Unidos.
PontoPoder

Lula e Putin conversam sobre Venezuela após invasão dos Estados Unidos

Os líderes debateram o cenário político, assim como a prisão do presidente Nicolás Maduro.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Ivo e Elmano, no gabinete do Governador. Ivo veste camisa xadrez azul e jeans; Elmano usa terno azul-claro com camisa branca. Ao fundo, sofás claros, mesas laterais com abajures e quadros na parede.
PontoPoder

Elmano prega diálogo contra críticas de Ivo Gomes e afirma que Cid sabia sobre conversas com Moses

Governador diz que chateação é compreensível e relembra quando apoiou Camilo Santana apesar do apoio a Roberto Cláudio

Igor Cavalcante
14 de Janeiro de 2026
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o novo ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva apertam as mãos e sorriem em um escritório, com a bandeira do Brasil e um mapa-múndi ao fundo.
PontoPoder

Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça

O advogado foi convidado pelo presidente Lula nesta terça-feira (13).

Redação
13 de Janeiro de 2026
foto do presidente Lula. Imagem usada em matéria sobre presidente sancionar a última lei da reforma tributária.
PontoPoder

Lula sanciona última lei de regulamentação da reforma tributária

Governo também lançou a plataforma digital que irá consolidar arrecadação.

Redação
13 de Janeiro de 2026
Foto de Liliane Araújo, presidente do O Democrata no Ceará.
PontoPoder

Partido da Mulher Brasileira passa a se chamar O Democrata e tem nova direção no Ceará

Ex-petista e secretária-executiva do Governo Elmano assume a presidência do partido

Bruno Leite
13 de Janeiro de 2026
foto do ministro Alexandre de Moraes, sentado em bancada durante uma sessão formal, vestindo toga sobre terno e gravata, falando ao microfone em um ambiente institucional com mesa de madeira e cadeira estofada ao fundo, em contexto de julgamento ou audiência.
PontoPoder

Moraes nega novo recurso da defesa de Bolsonaro sobre trama golpista

Para ministro, o pedido é "absolutamente incabível juridicamente".

Redação
13 de Janeiro de 2026