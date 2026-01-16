PP articula Moses para o Senado e Fernanda Pessoa na presidência do União no CE, diz AJ Albuquerque

Presidente do PP no Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque voltou a afirmar, nesta sexta-feira (16), que a federação partidária formada por Progressistas (PP) e União Brasil irá apoiar a pré-candidatura à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

A federação é disputada por base e oposição para a eleição no Ceará em 2026. Também nessa sexta, o ex-ministro Ciro Gomes disse "confiar na palavra" de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, de que a federação fica na oposição.

Contudo, AJ Albuquerque afirmou que o entendimento é de que o grupo deve estar na aliança governista. "A federação vai ser bem mais fortalecida estando com governador Elmano", disse.

A declaração foi feita em entrevista antes da solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Gonçalves Santos, na sede da Procuradoria Geral de Justiça.

Entre os motivos, o deputado federal citou que haverá uma vaga para Moses Rodrigues (União), hoje deputado federal, concorrer ao Senado. "Com isso, nós vamos ampliar a nossa vaga de deputados federais e vamos também ter uma vaga no Senado", considera.

"A vaga do Moses continua, porque ele vai lançar o filho dele (para deputado federal). O filho dele, no caso, é pré-candidato hoje a deputado estadual, vai para federal e o Moses vai para senador. E os votos de estadual vão ser divididos para a bancada da federação", detalha.

As conversas, segundo AJ, estão sendo conversadas tanto com Rueda como com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira. "É o fortalecimento da federação. (...) Então, não tem por que a federação não ficar com governador Elmano", disse.

Mudança na presidência dos partidos

Para efetivar as mudanças, ele informou ainda que deve haver troca no comando do União Brasil. Segundo AJ Albuquerque, a deputada federal Fernanda Pessoa deve assumir a presidência estadual do partido.

Hoje, o cargo está com o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), uma das lideranças da oposição no Ceará. Ele chegou a ser o principal cotado para assumir a presidência da União Progressistas.

Contudo, a federação segue sem presidente estadual no Ceará. Ainda segundo AJ, o cargo deve caber a Moses Rodrigues.

O PontoPoder entrou em contato com Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues e Capitão Wagner para confirmar as informações. Não houve retorno de Fernanda Pessoa ou Moses Rodrigues.

'Posição antagônica ao PT'

Indagado sobre a mudança na presidência, Capitão Wagner disse que "não foi isso que Rueda me falou há pouco".

Wagner afirmou que qualquer definição sobre a presidência da União Progressista deve acontecer apenas em fevereiro, quando for formalizada a federação nacional.

"Mas a posição antagônica ao PT do Rueda não mudou nada. Então, a gente está muito tranquilo, como o Ciro falou mais cedo, a gente confia na palavra dele (Rueda) e a gente sabe que ele está sofrendo pressão de todo lado, mas nunca deixou de honrar a palavra conosco e não vai ser agora que ele vai deixar", acrescentou.

'Eu não tenho legenda'

O deputado federal Moses Rodrigues também falou sobre as articulações para definir de qual lado ficará a federação União Progressista. Cotado para o Senado, ele foi bem menos definitivo do que AJ Albuquerque.

Também participando da solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça nesta sexta, Moses disse que a questão "tem que se resolver o quanto antes".

A perspectiva, segundo ele, é de que uma reunião seja marcada na primeira semana de fevereiro para bater o martelo.

"O alinhamento está muito positivo no sentido que a gente aqui no Ceará possa apoiar com o partido a eleição do governador Elmano. Mas precisamos sentar à mesa com o presidente e o co-presidente (Antônio Rueda e Ciro Nogueira, respectivamente) da federação, para que possa resolver essa situação", disse.

Indagado se pode ser candidato ao Senado Federal, ele reforçou: "Eu não tenho a legenda". "O momento é de discutir a posição da federação União Progressista no Ceará", disse.

Sobre a possibilidade de sair do União Brasil, caso a federação vá para a oposição, ele disse que tem "compromisso total" com o partido a nível nacional.

"O que pode acontecer é eu não concorrer a mandato", afirmou ele, acrescentando ainda que irá apoiar a reeleição de Elmano de Freitas independentemente da posição partidária.