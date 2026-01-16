Diário do Nordeste
'Confio na palavra do Rueda', diz Ciro sobre União Brasil permanecer na oposição no Ceará

Sinalização do presidente nacional do União Brasil seria de oposição aos governos federal e estadual.

(Atualizado às 15:21)
Foto de Ciro Gomes em gabinete da Alece.
Legenda: Ciro esteve acompanhado de lideranças oposicionistas, durante encontro realizado na Alece, nesta quinta-feira (16).
Foto: Marcos Moreira.

O presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Ciro Gomes, disse nesta sexta-feira (16) que confia na permanência do União Brasil na oposição ao Governo do Ceará e ao Governo Federal, por sinalização anterior do presidente nacional da sigla, Antônio de Rueda. 

“Temos esperança de que dê tudo certo. Aqui está o presidente estadual do União Brasil [Capitão Wagner], estão os companheiros deputados do União Brasil, estão conosco aqui. E você tem um dissenso interno, que é natural, até porque o jogo é bruto”, declarou o ex-governador durante coletiva de imprensa realizada num encontro da oposição no gabinete do deputado estadual Felipe Mota (União), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

A declaração do político acontece em um momento em que se especula a substituição do atual dirigente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, pelo deputado federal Moses Rodrigues, alinhado ao governador Elmano de Freitas (PT), na presidência da Federação União Progressista (UPb) no estado — a aliança é formada pelo União Brasil com o Progressistas (PP).

Ainda nesta sexta, uma reunião entre Rueda e a ala governista do União Progressistas teria acontecido de forma virtual.

Na ocasião da entrevista coletiva, Ciro esteve acompanhado de lideranças oposicionistas. Além de Capitão Wagner e Felipe Mota, marcaram presença no encontro nomes como os deputados estaduais Sargento Reginauro (União), Heitor Férrer (União), Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho; o deputado federal Danilo Forte (União); além do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União).

Segundo Ciro Gomes, o grupo governista estaria atraindo aliados por meio de ações da máquina pública federal no Estado. “Tudo por politicagem. E a gente tem que ter paciência. Confio na palavra do [Antônio de] Rueda. Eu vou esperar”, disparou.

Questionado sobre qual seria a “palavra” do dirigente partidário alegada por ele, afirmou: “É a posição nacional deles de que estão em oposição, em antagonismo, com o PT e com o desastre que o governo representa”.

A reportagem contatou os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues (este por meio de sua assessoria de imprensa) sobre eventuais conversas com a presidência nacional da agremiação sobre a troca no comando da Federação União Progressita no Ceará. 

A parlamentar confirmou um encontro com Rueda, mas não revelou qual seria a pauta debatida. Já a equipe de Rodrigues disse que o deputado está em Fortaleza, mas declarou não ter ciência da agenda dele na capital cearense.

