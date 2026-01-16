'Confio na palavra do Rueda', diz Ciro sobre União Brasil permanecer na oposição no Ceará

O presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Ciro Gomes, disse nesta sexta-feira (16) que confia na permanência do União Brasil na oposição ao Governo do Ceará e ao Governo Federal, por sinalização anterior do presidente nacional da sigla, Antônio de Rueda.

“Temos esperança de que dê tudo certo. Aqui está o presidente estadual do União Brasil [Capitão Wagner], estão os companheiros deputados do União Brasil, estão conosco aqui. E você tem um dissenso interno, que é natural, até porque o jogo é bruto”, declarou o ex-governador durante coletiva de imprensa realizada num encontro da oposição no gabinete do deputado estadual Felipe Mota (União), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

A declaração do político acontece em um momento em que se especula a substituição do atual dirigente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, pelo deputado federal Moses Rodrigues, alinhado ao governador Elmano de Freitas (PT), na presidência da Federação União Progressista (UPb) no estado — a aliança é formada pelo União Brasil com o Progressistas (PP).

Ainda nesta sexta, uma reunião entre Rueda e a ala governista do União Progressistas teria acontecido de forma virtual.

Na ocasião da entrevista coletiva, Ciro esteve acompanhado de lideranças oposicionistas. Além de Capitão Wagner e Felipe Mota, marcaram presença no encontro nomes como os deputados estaduais Sargento Reginauro (União), Heitor Férrer (União), Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho; o deputado federal Danilo Forte (União); além do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União).

Segundo Ciro Gomes, o grupo governista estaria atraindo aliados por meio de ações da máquina pública federal no Estado. “Tudo por politicagem. E a gente tem que ter paciência. Confio na palavra do [Antônio de] Rueda. Eu vou esperar”, disparou.

Questionado sobre qual seria a “palavra” do dirigente partidário alegada por ele, afirmou: “É a posição nacional deles de que estão em oposição, em antagonismo, com o PT e com o desastre que o governo representa”.

A reportagem contatou os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues (este por meio de sua assessoria de imprensa) sobre eventuais conversas com a presidência nacional da agremiação sobre a troca no comando da Federação União Progressita no Ceará.

A parlamentar confirmou um encontro com Rueda, mas não revelou qual seria a pauta debatida. Já a equipe de Rodrigues disse que o deputado está em Fortaleza, mas declarou não ter ciência da agenda dele na capital cearense.