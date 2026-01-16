‘Venceremos essa guerra’, diz novo procurador-geral de Justiça do Ceará sobre o crime organizado

O promotor de Justiça Herbert Gonçalves Santos tomou posse, nesta sexta-feira (16), como novo procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ceará. Ele foi escolhido para comandar a instituição no biênio 2026–2027.

Em seu discurso, o dirigente focou em segurança pública e reforçou que deve estreitar os laços com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para o combate ao crime organizado.

“O Ministério Público do Estado do Ceará está à disposição Secretaria da Segurança Pública para realizamos, juntos, o combate ao crime organizado. Com uma parceria institucional firme e estratégica, e, acima de tudo, com coragem, eu tenho a mais absoluta certeza de que venceremos essa guerra”, disse Herbert.

O procurador-geral afirmou que, nos últimos dias, dedicou-se a montar uma equipe de trabalho com foco na competência técnica, disponibilidade e disposição para fazer a diferença. “Será com a ajuda e apoio dos integrantes da nossa gestão que realizaremos um profícuo trabalho em prol da sociedade cearense, com especial atenção aos mais vulneráveis”, discursou ainda Herbert.

PRESENTES

Estiveram presentes na cerimônia de posse, celebrada nesta noite: o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); a vice-governadora Jade Romero (MDB); o ministro da Educação, Camilo Santana; o presidente da Associação Nacional dos Membros dos Ministérios Públicos (CONAMP), Tarcisio Bonfim; e o ex-procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho.

"É um jovem talentoso e com muita disposição e coloca essa pauta, que é um anseio da sociedade, o combate ao crime organizado. Só vamos conseguir ter um combate efetivo se todos se unirem. (...) O Herbert deu um recado claro da importância de efetivar cada vez mais a participação do Ministério Público”, afirmou o ministro Camilo Santana.

Também agraciaram o momento de celebração o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, tio de Herbert; e o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, pai do novo procurador-geral de Justiça do Ceará.

“É um jovem, além de talentoso, é pacificador, harmonioso e com um detalhe interessante: gosta de trabalhar, e gosta exatamente de trabalhar em equipe, em grupo (...) Estou torcendo muito pelo nosso Ministério Público, que o Ministério Público do Ceará continue sendo forte, como sempre foi”, disse o ministro Teodoro, em entrevista ao PontoPoder.

Já o presidente Raimundo Nonato, também em entrevista ao portal, afirmou que Herbert “começou muito bem”.

“Ele já começou criando alguns órgãos muito importantes para a sociedade cearense. Eu acredito que, por exemplo, a criação desses dois órgãos, mais dois Gaecos, o Gaeco da região Sul e o Gaeco da região Norte, com sede em Juazeiro e Sobral, eram de suma importância”, avaliou o dirigente.

PARCERIA COM SSPDS

“Falando em direitos, o direito à vida, o de ir e vir, com segurança e paz, serão a nossa prioridade. O fortalecimento do Ministério Publico no enfrentamento da criminalidade organizada é pressuposto essencial para a garantia da ordem pública e da segurança da população”, afirmou Herbert em seu discurso.

Durante sua fala, o novo procurador-geral de Justiça do Ceará anunciou algumas medidas no campo da segurança. Foram elas: