Lia Gomes reforça estar com Cid e diz que irmãos têm sua individualidade

A secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes (PSB), evitou comentar o cenário político envolvendo os irmãos Cid, Ciro e Ivo Gomes, e disse que prefere não entrar no assunto para não gerar “confusão”. A declaração foi dada nesta sexta-feira (16), durante a solenidade de posse do novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Gonçalves Santos.

O ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) disse não ter mais " nenhum compromisso" com a pré-candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição, após o petista se aproximar do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e do filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União).

O caçula dos Ferreira Gomes chegou a chamar a aproximação de uma "faca na garganta" do irmão, o senador Cid Gomes (PSB) – que tem defendido a reeleição do atual governador.

Indagado sobre o assunto, Ciro Gomes chamou a atitude de Ivo de "gesto de dignidade". "O Ivo reagiu porque isso é um elemento da dignidade que eu conheço que ele tem", disse nesta sexta-feira.

'Com Cid Gomes'

Questionada se as críticas de Ivo ou a postura de Ciro Gomes afetariam esse posicionamento, Lia Gomes respondeu negativamente.

Sobre o posicionamento do grupo em relação à reeleição do governador Elmano de Freitas, Lia Gomes foi objetiva ao confirmar alinhamento político: disse que está “com Cid Gomes”.

Ao encerrar, a secretária reforçou que as divergências políticas não interferem nos laços familiares. Segundo ela, “cada um tem sua individualidade para falar o que quiser” e a irmandade, afirmou, “não depende da opinião política de nenhum deles”.