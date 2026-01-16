Ciro diz que fala de Ivo contra Elmano é 'gesto de dignidade', mas descarta diálogo com irmãos

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) comentou, pela primeira vez, o rompimento do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), com o governador Elmano de Freitas (PT). O tucano, que integra a oposição ao petista desde 2022, afirmou que o irmão fez um “gesto de dignidade”. A declaração ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), durante reunião de Ciro com aliados na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ciro reforçou que as declarações de Ivo não têm relação com seu reposicionamento na oposição, mas com a “confraternização” entre lideranças governistas e adversários históricos dos Ferreira Gomes em Sobral.

Na semana passada, em uma maratona de entrevistas a radialistas sobralenses, Ivo criticou duramente a aproximação do PT com o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e com o deputado federal Moses Rodrigues (União). O ex-prefeito fez ataques diretos ao governador Elmano, ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e ao secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

Ivo também deixou explícita sua disposição de atuar em favor de Ciro, caso o ex-ministro seja candidato ao Governo do Estado.

'Confraternização com opositores'

Nesta sexta-feira, Ciro acusou adversários políticos de subornar vereadores para tentar desaprovar as contas de Ivo Gomes relativas ao exercício financeiro de 2018. Em setembro do ano passado, o relatório financeiro chegou a correr risco de rejeição na Câmara Municipal de Sobral, mas o placar da votação foi insuficiente para rejeitar o parecer técnico do Tribunal de Contas do Ceará (TCE).

Nas entrevistas concedidas na última semana, Ivo citou o episódio para criticar a aproximação entre integrantes da cúpula governista e seus adversários políticos no município. Segundo ele, enquanto enfrentava a ofensiva na Câmara, lideranças do Governo do Estado mantinham encontros com seus opositores.

"No dia da votação, na Câmara dos Vereadores, das minhas contas, que o Oscar queria desaprovar, porque achava, na cabeça dele, que desaprovando as minhas contas ia me tornar inelegível, neste dia, estava o secretário da Casa Civil do Governo (Chagas Vieira) tirando selfie com o deputado Moses que foi o grande articulador, a mando do pai, da tentativa de desaprovação das minhas contas", reclamou à época.

Já Ciro destacou que Ivo “é um homem honrado” e que suas contas receberam parecer favorável da Corte de Contas.

"O Ivo reagiu porque isso é um elemento da dignidade que eu conheço que ele tem. Tem nada a ver comigo, nem com política do Estado, nem com o Governo, nem nada, nem muito menos conversamos sobre nada" Ciro Gomes (PSDB) Presidente do PSDB Ceará e ex-ministro

Relação com Cid Gomes

Questionado pelo PontoPoder, Ciro também reforçou que não mantém qualquer diálogo com o outro irmão, o senador Cid Gomes (PSB).

“Esse nosso movimento aqui é um movimento de mudança. Eu não vou fazer qualquer tipo de tratativa com político, seja ele mais qualificado, como é o senador Cid Gomes, não se trata disso”, concluiu.

Os dois estão rompidos desde 2022, quando Ciro se voltou contra o grupo governista e passou a fazer oposição direta ao PT também no Ceará. Já Cid se manteve ao lado dos petistas, com que mantém aliança desde a década de 1990.