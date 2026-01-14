Diário do Nordeste
Elmano prega diálogo contra críticas de Ivo Gomes e afirma que Cid sabia sobre conversas com Moses

Governador diz que chateação é compreensível e relembra quando apoiou Camilo Santana apesar do apoio a Roberto Cláudio

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 16:19)
PontoPoder
Ivo e Elmano, no gabinete do Governador. Ivo veste camisa xadrez azul e jeans; Elmano usa terno azul-claro com camisa branca. Ao fundo, sofás claros, mesas laterais com abajures e quadros na parede.
Legenda: Ivo anunciou, na última semana, o rompimento com o projeto de reeleição de Elmano de Freitas
Foto: Divulgação/Governo do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou, nesta quarta-feira (14), as críticas e o rompimento do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), com a base governista. A manifestação ocorreu após uma série de declarações públicas do ex-gestor municipal, que anunciou o afastamento do projeto de reeleição do governador. As falas aconteceram durante evento de entrega de equipamentos para as forças de segurança, em Aquiraz.

Em entrevista à imprensa, Elmano defendeu a necessidade de diálogo para superar a “chateação” do irmão mais novo dos Ferreira Gomes. O governador também citou que o senador Cid Gomes (PSB) foi comunicado previamente sobre as conversas com o deputado federal Moses Rodrigues (União), adversário de Ivo e Cid em Sobral.

Elmano afirmou que a crise com Ivo — que declarou não ter mais “nenhum compromisso” com a sua campanha por conta da aproximação do governador com seus adversários no município da Região Norte —, deve ser enfrentada por meio da construção de entendimentos políticos para superar disputas locais.

O QUE DISSE ELMANO

O governador disse que é preciso “dialogar com todos” e entender as realidades locais, principalmente em municípios onde tanto o prefeito quanto a oposição apoiam o petista. Segundo ele, alianças eleitorais não seguem um padrão único em todo o Estado.

“Eu estive na campanha da companheira Izolda (Cela, candidata derrotada à Prefeitura de Sobral). Estive na abertura da campanha e, no último dia de campanha, de todas as cidades do Ceará, a campanha que eu fui foi a da companheira Izolda. Portanto, minha participação em Sobral foi muito clara, tendo lado”, comentou.

Elmano disse que a relação com Moses e Oscar Rodrigues, seu pai e prefeito de Sobral, foi construída até chegar a uma aliança. “O deputado Moses declarou apoio à nossa possibilidade de reeleição e eu aprendi que, na política, você não vai fechar as portas”, completou.

O petista reconheceu que a insatisfação do ex-prefeito é justa e compreensível.

“Demonstra que nós precisamos dialogar, conversar, ter tranquilidade e buscar superar divergência, mas reafirmo que, quando fiz a conversa com o deputado Moses, eu fiz isso após reuniões com o senador Cid”
Elmano de Freitas (PT)
Governador do Ceará

“Se há uma insatisfação, nossa obrigação é sentar, dialogar, conversar, ouvir. Efetivamente, eu não posso achar que não entendo que o ex-prefeito Ivo não tem algum grau de chateação ao ver a minha liderança ao lado de alguém com quem ele disputou. Faz parte. Eu mesmo já vivenciei isso quando o Camilo era governador, era aliado do Roberto Cláudio e eu era oposição. Eu não deixei de apoiar o Camilo porque o Camilo tinha uma relação positiva com o Roberto Cláudio. São experiências que a gente vivencia e que cada um vai aprendendo com elas”, concluiu.

IVO ANUNCIA ROMPIMENTO COM CANDIDATURA DE ELMANO

As críticas de Ivo foram feitas em uma sequência de entrevistas concedidas pelo ex-prefeito a rádios de Sobral na última semana. À emissora Coqueiros FM, ele disse que a aproximação de Elmano com o atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, e com o deputado federal Moses Rodrigues representa um rompimento do compromisso que ele tinha com o projeto de reeleição do governador, justamente por envolver adversários políticos que historicamente se opõem ao grupo Ferreira Gomes no município.

Ivo criticou duramente a iniciativa, chegando a afirmar que não vê “a menor consideração” por parte de Elmano e sugerindo que a aproximação com aliados políticos antagônicos causou um impacto pessoal e político profundo, inclusive em episódios do passado envolvendo sua gestão municipal em Sobral.

Ainda assim, o ex-prefeito não descartou a possibilidade de votar no petista em 2026, mas disse que “vai avaliar os cenários” antes de decidir seu voto ou apoio formal.

