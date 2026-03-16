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Moro relembra fala de Ciro e reforça discurso contra aliança da direita no Ceará

"O Ciro Gomes falou que, se eu viesse a Sobral, iria me receber a bala. Cadê?", questionou o senador durante discurso.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
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Homem fala ao microfone durante evento, em close, com expressão séria.
Legenda: Sérgio Moro esteve em Sobral para o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão ao Governo do Ceará.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

O senador Sérgio Moro (União) criticou o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e a possibilidade de aliança com o PL para a disputa pelo Governo do Ceará. Ele esteve em Sobral neste sábado (14) para evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Palácio da Abolição. 

A ida ao berço político de Ciro Gomes fez Moro relembrar um ataque feito pelo tucano. "O Ciro Gomes falou que, se eu viesse a Sobral, iria me receber a bala. Cadê?", indagou o senador durante o discurso.

"Ciro Gomes declarou que, se eu viesse ao Ceará, a Sobral, se viesse a terra dele, eu seria recebido com bala. Pois bem, estou aqui, a gente não se intimida diante de valentões", reforçou Moro.

Ele aproveitou para criticar a possibilidade do apoio de partidos e lideranças da direita à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará. Segundo o senador, não será possível resolver os problemas do Estado "entregando o governo a alguém que primeiro foi responsável pela vinda do PT, pela instalação do PT no governo", disse, relembrando a antiga aliança entre Ciro e os petistas. 

"A segurança está ruim aqui não é por acaso, o Ceará está sendo entregue às facções criminosas não é por acaso, é porque o governo é ruim. O governo do PT, em todo lugar, se vocês forem ver, ele destrói a segurança pública", disse o senador. "Tudo é produto de mal governo, que vem desde lá da época do Ciro Gomes, passando pelo PT, que entregou esse estado ao crime organizado".

"De fato, o único representante aqui da direita, a pessoa que tem coragem de fazer esse enfrentamento, está nessa sala, é o senador Eduardo Girão", acrescentou.

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'Direta é Girão'

A defesa de que o único representante da direita no Ceará é Eduardo Girão vem sendo reforçada desde o primeiro evento para lançar a pré-candidatura do senador cearense, em novembro. Presente no evento, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) chegou a repetir que "a direita é Girão" no Ceará. 

O evento, inclusive, contou com um embate entre ela e o presidente do PL Ceará, o deputado federal André Fernandes (PL). Michelle chamou de "precipitada" a articulação entre o PL Ceará e Ciro Gomes, o que levou, depois de conversas com a cúpula nacional do PL, a suspensão do diálogo. 

O embate entre Michelle e Ciro Gomes voltou aos holofotes no início de março, quando o ex-ministro acusou a ex-primeira-dama de "humilhar" Fernandes, ao que ela rebateu dizendo que "jamais trocarei nossos princípios e valores em nome de um tal pragmatismo". 

Durante o evento em Sobral, Eduardo Girão voltou a reforçar que é o "único" pré-candidato a representar a direita na disputa de 2026. "O Ciro é centro-esquerda, esquerda. O Elmano é esquerda", citou. 

Ele acrescentou ainda que não é a "direita que está caindo nessa", em referência a eventual apoio à pré-candidatura de Ciro. "São alguns líderes que tem outros interesses, familiares, de projeto de poder, que estão se deixando levar por essa conversa", ressaltou.

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