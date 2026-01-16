Ala governista da União Progressista no Ceará se reúne para definir 'estratégias para 2026'

Deputados estaduais e federais da federação União Progressista, aliados ao governador Elmano de Freitas (PT), se reuniram nesta sexta-feira (16), em Fortaleza. Em pauta, as estratégias para as eleições 2026 – diante da qual, por enquanto, a federação ainda não tem posicionamento fechado para a disputa no Ceará.

Do Partido Progressistas, estiveram presentes na reunião o presidente do estadual do partido, o deputado federal AJ Albuquerque, e o secretário estadual de Cidades e deputado estadual licenciado, Zezinho Albuquerque.

Já do União Brasil, participaram os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues e o deputado estadual Firmo Camurça.

O encontro chega no momento em que se especula quem deve assumir a presidência da federação no Ceará. A ala governista defende o nome de Moses Rodrigues. Já a oposição quer garantir o atual presidente do União no Estado, Capitão Wagner.

"Reunião de alinhamento e estratégias para 2026. Um grupo de amigos que buscam um Ceará cada vez melhor", escreveu Fernanda Pessoa, no registro da reunião, publicado nas redes sociais.

O PontoPoder acionou os parlamentares para saber mais detalhes da reunião, inclusive se foi discutida a disputa travada entre o Governo Elmano e a oposição para ter o apoio da federação partidária no Ceará. O espaço continua aberto para declarações.

Reunião com Ciro Gomes

A reunião da ala governista do União Progressista ocorreu no mesmo dia em que o próprio Capitão Wagner, além de parlamentares oposicionistas do União Brasil, estiveram reunidos com Ciro Gomes na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Na ocasião, o ex-ministro disse confiar que o União Brasil irá permanecer na oposição no Ceará, inclusive citando que acredita na "palavra" do presidente nacional do partido, Antônio Rueda.

“É a posição nacional deles de que estão em oposição, em antagonismo, com o PT e com o desastre que o governo representa”, acrescentou, quando indagado sobre qual seria essa palavra