Vantagem de Lula e polarização: cenários da Quaest na disputa presidencial no Ceará

A amostragem da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (6) consolida o Ceará como um dos redutos mais fortes de apoio ao governo Lula, apresentando uma avaliação positiva, em sua maioria, que se traduz em números de intenções de voto, mas não deixa de trazer alertas.

No cenário de primeiro turno para a sucessão presidencial, Lula lidera com 50% das intenções, contra 23% de Flávio Bolsonaro (PL), uma diferença de 27 pontos percentuais. Embora expressiva, a diferença é menor do que as apresentas na Bahia, 34 pontos, e em Pernambuco, 30 pontos, a favor do presidente petista.

Por outro lado, a sondagem revela dado importante sobre a capacidade de transferência e manutenção do capital político da família Bolsonaro: na comparação direta com os resultados eleitorais de 2018 e 2022, Flávio Bolsonaro apresenta, neste estágio da pré-campanha, um desempenho ligeiramente superior ao que o pai, Jair Bolsonaro, obteve contra o PT no Ceará em pleitos anteriores.

Isso sugere que, embora a hegemonia lulista permaneça intacta, a oposição bolsonarista conseguiu estancar perdas e até expandir minimamente sua base de resistência no estado.

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A coleta, realizada de forma presencial com 1.002 eleitores cearenses entre os dias 21 e 28 de abril, possui uma margem de erro de três pontos percentuais.

Polarização cristalizada dificulta surgimento de terceira via

O cruzamento entre os dados históricos de 2018 e 2022 com o cenário atual da pesquisa Genial/Quaest desenha um quadro de polarização intensa e de difícil ruptura. A concentração de votos entre o lulismo e o bolsonarismo deixa pouquíssimo oxigênio para candidatos que tentam se posicionar fora desses dois polos.

O eleitorado cearense parece cada vez mais consolidado em suas trincheiras, tornando a corrida presidencial uma disputa de rejeições e fidelidades muito bem definidas.

Governadores do Sudeste enfrentam barreira do desconhecimento

Nomes como Romeu Zema (Minas Gerais) e Ronaldo Caiado (Goiás), embora bem avaliados em seus respectivos estados, enfrentam um desafio considerável para ganhar tração no Ceará e no restante do Nordeste.

A pesquisa aponta que esses governadores aparecem com baixíssimo percentual de intenção de voto na região, fruto de um alto desconhecimento por parte do eleitor nordestino. Para esses potenciais candidatos, o trabalho terá que ser dobrado: será necessário primeiro se apresentar ao eleitor e construir uma identidade regional antes de tentar reverter a enorme vantagem que o campo lulista detém na área.

Lula: vantagem no Nordeste e desafios em outras regiões

Como já era previsível, Lula detém sua melhor avaliação e maiores margens de intenção de voto nos estados do Nordeste, como Ceará, Bahia e Pernambuco. No entanto, a pesquisa acende um alerta para o Palácio do Planalto: o presidente enfrenta o desafio de manter ou ampliar essas margens para compensar desvantagens competitivas em regiões como o Sul e Centro-Oeste, onde a oposição mantém força.

Esse desequilíbrio geográfico impacta diretamente as articulações para a corrida estadual.