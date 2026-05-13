'Funcionária fantasma': MPCE vai à Justiça e pede devolução de R$ 111 mil aos cofres públicos
Ela foi exonerada em janeiro de 2025 a pedido.
O Ministério Público do Ceará (MPCE) ajuizou Ação Civil Pública (ACP), nessa terça-feira (12), contra uma ex-servidora da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) de Sobral por ato de improbidade administrativa. Segundo a 7ª Promotoria de Justiça da cidade, ela ocupou um cargo comissionado na cidade entre 2022 e 2025, mas não trabalhou efetivamente. Nesse período, a mulher chegou a embolsar indevidamente R$ 111.113,01 em vencimentos.
Ela foi exonerada em janeiro de 2025 a pedido. Como gerente de coordenação jurídica da Seuma, a então servidora teria registrado inúmeras irregularidades e lacunas nas folhas de ponto. Ainda segundo a investigação, a funcionária não cumpria sua jornada de trabalho de forma integral, e que, por diversas vezes, após bater o ponto, ela se ausentava para resolver assuntos pessoais, como ir ao salão de beleza.
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Na ação, o MPCE também pediu o ressarcimento ao erário no valor correspondente aos salários indevidamente recebidos e multa civil a ser destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDID).