Rejeição a Messias e encontro com Trump: o impacto da política na aprovação a Lula

Após a derrota sofrida no Senado pela desaprovação de Jorge Messias ao STF no fim de abril, o cenário político ficou nebuloso para o Palácio do Planalto. No entanto, os dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta quarta-feira (13) sinalizam que a aprovação ao programa Desenrola 2.0 e à visão positiva dos brasileiros do encontro de Lula com o presidente americano Donald Trump amenizaram o impacto.

De acordo com a pesquisa, a desaprovação ao governo, que segue maioria, caiu de 52% para 49%, enquanto a aprovação subiu três pontos saindo de 43% para 46%. Esse movimento de recuperação de pontos positivos na aprovação pode ser apontado pela agenda econômica e um lance diplomático que reverberou positivamente.

Combate ao endividamento

O primeiro respiro, diz a pesquisa, foi o lançamento do Novo Desenrola 2.0. O programa, focado em descontos para famílias endividadas, alcançou um índice de aprovação de 50%. Para 65%, o programa vai ajudar as pessoas a saírem do vermelho. Essa avaliação de economia popular tende a ajudar a avaliação do governo.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 39%; Flávio Bolsonaro tem 33% no 1º turno Negócios Desenrola deve usar dinheiro 'esquecido' nos bancos como garantia em caso de calote Inácio Aguiar O caráter eleitoreiro da solução do governo Lula para o endividamento

Diplomacia em pauta

Paralelamente, a agenda externa ajudou na imagem de Lula. O encontro com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca foi notado por 70% dos eleitores. Para a opinião pública, 43% acreditam que Lula saiu politicamente mais forte da reunião, contra apenas 26% que o viram enfraquecido.

A percepção de que o encontro foi positivo para o presidente brasileiro e, sobretudo, bom para o Brasil (60%), mostra que a postura de Lula em buscar um diálogo pragmático com Washington foi bem recebida, transcendendo inclusive as barreiras ideológicas.

O resultado prático dessas movimentações é uma aprovação do trabalho de Lula melhorou.

Dados da pesquisa Quaest

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores, com idades a partir dos 16 anos, entre os dias 08 a 11 de maio. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.