Rejeição a Messias e encontro com Trump: o impacto da política na aprovação a Lula
Apesar de ainda negativa, a aprovação ao governo Lula subiu três pontos em maio, aponta a Genial/Quaest
Após a derrota sofrida no Senado pela desaprovação de Jorge Messias ao STF no fim de abril, o cenário político ficou nebuloso para o Palácio do Planalto. No entanto, os dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta quarta-feira (13) sinalizam que a aprovação ao programa Desenrola 2.0 e à visão positiva dos brasileiros do encontro de Lula com o presidente americano Donald Trump amenizaram o impacto.
De acordo com a pesquisa, a desaprovação ao governo, que segue maioria, caiu de 52% para 49%, enquanto a aprovação subiu três pontos saindo de 43% para 46%. Esse movimento de recuperação de pontos positivos na aprovação pode ser apontado pela agenda econômica e um lance diplomático que reverberou positivamente.
Combate ao endividamento
O primeiro respiro, diz a pesquisa, foi o lançamento do Novo Desenrola 2.0. O programa, focado em descontos para famílias endividadas, alcançou um índice de aprovação de 50%. Para 65%, o programa vai ajudar as pessoas a saírem do vermelho. Essa avaliação de economia popular tende a ajudar a avaliação do governo.
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Diplomacia em pauta
Paralelamente, a agenda externa ajudou na imagem de Lula. O encontro com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca foi notado por 70% dos eleitores. Para a opinião pública, 43% acreditam que Lula saiu politicamente mais forte da reunião, contra apenas 26% que o viram enfraquecido.
A percepção de que o encontro foi positivo para o presidente brasileiro e, sobretudo, bom para o Brasil (60%), mostra que a postura de Lula em buscar um diálogo pragmático com Washington foi bem recebida, transcendendo inclusive as barreiras ideológicas.
O resultado prático dessas movimentações é uma aprovação do trabalho de Lula melhorou.
Dados da pesquisa Quaest
A pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores, com idades a partir dos 16 anos, entre os dias 08 a 11 de maio. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.