Com inscrições gratuitas, OAB-CE promove evento sobre organizações criminosas e eleições brasileiras

Entre quinta-feira (14) e sexta (15), a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) vai promover uma série de debates sobre relação entre organizações criminosas e processo eleitoral no País. O evento é presencial e vai ocorrer na sede da OAB-CE, no bairro Edson Queiroz. As inscrições são gratuitas.

A programação foi organizada pela Comissão Especial de Ética na Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB-CE, pela Comissão de Segurança Pública da OAB-CE, pela Comissão de Estudos em Direito Penal da OAB-CE e pela Escola Superior de Advocacia (ESA-CE).

O link para a inscrição pode ser acessado aqui. Este evento não possibilita desconto na anuidade da OAB-CE.

Veja também Segurança Venda de logins e senhas na 'dark web' impulsiona golpe do falso advogado no Ceará Segurança OAB-CE recorre na Justiça contra captação de conversas entre presos e advogados

Para acessar o certificado de participação, é necessário completar pelo menos 75% de presença e cumprir as atividades do curso. O progresso é contabilizado automaticamente e pode ser verificado na página do curso, contida no site da ESA-CE.

Cabe destacar que é obrigatório responder à Pesquisa de Satisfação para a emissão do Certificado.

Confira a programação:

Quinta-feira (14)

19h | Painel 1 – “Desafios e limites da justiça eleitoral no combate ao crime organizado”

Integrantes: Raquel Cavalcanti Ramos Machado, Bruno de Albuquerque Barreto e Anthony Sthefanny Nunes de Lima.

Sexta-feira (15)

9h | Painel 2 – “Sobrevivência da democracia e Estado de Direito: efetividade da jurisdição e garantias constitucionais do investigado”

Integrantes: Samuel Miranda Arruda, Wilker Macêdo Lima e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto.

10h30 | Painel 3 – “A fenomenologia das organizações criminosas no processo eleitoral”

Integrantes: Arsênia Parente Breckenfeld, Waldir Xavier de Lima Filho e José Kilderlan Nascimento de Sousa.

Saiba quem são os palestrantes

Raquel Machado

Professora de Direito Eleitoral e Teoria da Democracia na Universidade Federal do Ceará. Coordenadora do Grupo Ágora, educação para a cidadania: denúncia e esperança. Integrante da Transparência Eleitoral Brasil e do Observatório de Violência Política contra Mulher.

Bruno Barreto

Promotor de Justiça no Ministério Público do Ceará. Titular da 1ª Promotoria do Júri de Fortaleza. Ex-membro do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO. Mestrando em Direito Constitucional e Teoria Política pela Universidade de Fortaleza. Especialização em Investigação Criminal e Processo Penal da Escola de Magistratura do Paraná.

Anthony Lima

Superintendente da Polícia Rodoviária no Ceará – PRF. Policial Rodoviário Federal com atuação nas áreas operacional, administrativa e de inteligência. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Especialização em Ciências Policiais, com formação complementar em gestão pública, liderança e operações de segurança

Samuel Arruda

Doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra. Professor Titular do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Ceará, onde leciona as disciplinas de Direito Penal e Criminologia. Procurador Regional Da República na 1ª Região. Ex-Procurador Regional Eleitoral do Ceará e Ex-Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará.

Emmanuel Girão

Procurador de Justiça no Ministério Público Estadual do Ceará. Atuou como Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MPCE nas eleições de 2008, 2016, 2018, 2020, 2022 e 2022. Mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela Universidade Federal do Ceará. Especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pela Universidade Estadual do Ceará e em Combate à Corrupção pela Universidade de Fortaleza.

Wilker Macedo

Advogado. Exerce o cargo de Desembargador Eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Especialista em Direito Constitucional. MBA em gestão e governança pública.

Arsênia Breckenfeld

Procuradora do Estado de Pernambuco. Advogada. Presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB-CE. Diretora da ESA-CE. Professora da Graduação no Centro Universitário Farias Brito e de Pós-Graduação na Universidade de Fortaleza. Mestre em Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza.

Waldir Xavier

Advogado. Conselheiro Federal da OAB-CE. Membro do Instituto dos Advogados do Brasil. Presidente da Comissão Especial de Direito Penal Empresarial do Conselho Federal da OAB. Membro do Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico. Conselheiro da Associação Brasileira de Criminalistas.

Kilderlan Nascimento

Coronel da Polícia Militar do Ceará. Atual Diretor-Geral de Operações da PMCE. Mestre em Planejamento e Políticas pela Universidade Estadual do Ceará. Comandou importantes unidades operacionais, incluindo o CPRAIO. Autor do livro Guia Prático da Segurança Pública.