Bolsonaro recebe alta hospitalar e segue para prisão domiciliar humanitária

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar, na manhã desta sexta-feira (27), após passar 15 dias internado em hospital particular de Brasília. Ele seguiu para sua residência para cumprir a prisão domiciliar humanitária por 90 dias.

Esse prazo foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que incluiu a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica. O regime de prisão foi flexibilizado devido ao quadro de saúde de Bolsonaro.

No dia 13 de março, o ex-presidente foi internado no hospital DF Star após ser diagnosticado com uma broncopneumonia bacteriana. As informações são do g1.

Nesta sexta, ele deixou o hospital aproximadamente às 10h, usando um carro descaracterizado. Ele chegou ao condomínio cerca de 20 minutos depois, no bairro Jardim Botânico. Em filmagens aéreas, Bolsonaro foi registrado no jardim de casa, com um colete à prova de balas.

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Proibição do uso de redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão domiciliar humanitária, considerando a recomendação médica. Ele ainda citou que "o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões pode durar entre 45 e 90 dias", escreveu o ministro.

Mesmo liberando a concessão, Moraes ressaltou que a estrutura da "Papudinha" era "eficiente e eficaz". No local, há atendimento imediato e monitoramento médico três vezes ao dia.

Durante a prisão domiciliar, ele não poderá usar smartphones, computadores ou qualquer outro meio de comunicação. Fica proibido ainda de realizar postagens, gravação de vídeos ou áudios.