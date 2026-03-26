Bolsonaro tem 'boa evolução clínica' e previsão de alta segue para esta sexta, diz boletim

A previsão de alta hospitalar do ex-presidente Jair Bolsonaro segue mantida para esta sexta-feira (27). Segundo o boletim médico emitido na tarde desta quinta (26) pelo hospital DF Star, em Brasília, Bolsonaro está sem infecção, mas precisará ficar em observação antes da alta.

"No momento encontra-se sem sinais de infecção aguda, com boa evolução clínica. Deverá permanecer em vigilância clínica pelas próximas 24 horas, com previsão de alta hospitalar no dia 27 de março", diz o documento.

Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão e estava detido na Papudinha, mas precisou ser transferido para a unidade de saúde no dia 13 de março, após passar mal. O ex-presidente foi diagnosticado com um quadro de broncopneumonia bacteriana aguda e precisou passar 10 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Bolsonaro apresentou boa evolução e saiu do quadro agudo nesta semana, deixando a UTI na última segunda-feira. Com isso, a ida do ex-presidente para casa já está programada para sexta.

Veja também PontoPoder Prisão domiciliar de Bolsonaro tem limite de visitas e proibição de celulares PontoPoder Flávio Bolsonaro critica caráter temporário de prisão domiciliar do pai: 'Contraditória'

Prisão domiciliar

Após a alta hospitalar, Jair Bolsonaro cumprirá pena em casa. A prisão domiciliar humanitária temporária do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nessa terça-feira (24).

A decisão do magistrado fixa prazo inicial de 90 dias — que devem ser contados a partir da data da alta médica. O ministro também determinou uma série de regras rígidas de monitoramento e rotina, com limitações de movimentação e de uso de celular e redes sociais.

A permanência no endereço residencial será monitorada por meio do uso de tornozeleira eletrônica. No local, o ex-presidente poderá receber visitas permanentes dos filhos seguindo os horários e dias que já eram permitidos na estadia dele na Papudinha.

Já Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia, por morarem na residência, têm livre acesso ao endereço. Em relação às visitas de advogados, elas estão permitidas todos os dias da semana em horário pré-estabelecido e mediante agendamento prévio.

Em demandas ligadas à saúde, Jair Bolsonaro poderá receber atendimento de equipe médica particular sem necessidade de comunicação prévia; seguir na rotina de sessões de fisioterapia já estabelecida; e ser internado em caso de urgência se houver necessidade.