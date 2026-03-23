Bolsonaro apresenta 'evolução favorável' e pode ter alta da UTI nas próximas 24 horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou "evolução favorável", segundo apontou novo boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (23). O documento detalha que, se o político seguir estável, deve receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas próximas 24 horas.

Desde o dia 13 de março, Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília. Com diagnóstico de pneumonia decorrente de broncoaspiração, o quadro dele evoluiu rapidamente, segundo o g1.

Como parte do tratamento, ele segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. "Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas", aponta o documento.

Histórico de saúde

Aos 71 anos, o ex-presidente cumpre pena na Papudinha, ala de celas especiais localizada no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. No dia 13 de março, ele passou mal na cela e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Ao dar entrada no hospital, Bolsonaro foi internado em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), apresentando sudorese, calafrios e baixa oxigenação. Posteriormente, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Ele permanece internado no hospital DF Star, em Brasília.

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Após a internação, a defesa voltou a solicitar a substituição da pena por prisão domiciliar, argumentando risco de morte por eventual mal súbito e a necessidade de monitoramento contínuo do estado de saúde.

Na última sexta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal do ex-presidente, solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre o pedido apresentado pela defesa.

Leia nota na íntegra

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Paciente permanece estável clinicamente, com evolução favorável e sem intercorrências. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral"