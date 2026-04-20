Belém decreta estado de emergência após maior chuva em dez anos

A prefeitura de Belém decretou estado de emergência em razão das fortes chuvas que atingem a capital paraense. Em menos de 24 horas, o acumulado ultrapassou 150 milímetros, volume classificado como extremo.

Em nota, a prefeitura afirma que acompanha os impactos do temporal desde as primeiras horas do domingo (19), classificando as chuvas como uma das mais intensas dos últimos dez anos.

Ainda conforme o comunicado, a Defesa Civil coordena um comitê integrado, com o apoio do Corpo de Bombeiros, com o objetivo de garantir resposta rápida em todas as áreas da capital.

"As ações incluem reforço nos abrigos, atendimento às famílias atingidas, limpeza de canais e bueiros, além de intervenções emergenciais nos pontos de alagamento", concluiu a prefeitura.

Diversos bairros da Grande Belém registraram alagamentos e casas foram inundadas. Segundo o g1, entre os bairros afetados na capital estão: Condor, Jurunas, Icoaraci, Parque Verde, Cabanagem, Benguí, Pedreira e Curió-Utinga, além da Terra Firme.

Veja também Mundo Terremoto de 7,4 graus atinge o Japão e provoca alerta de tsunami Zoeira Xuxa presta apoio a Ana Paula Renault após morte do pai: ‘Queria te dar um abraço’

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe um alerta laranja nas regiões nordeste e sudeste do Pará, com previsão de chuvas intensas nas próximas horas.

"O alerta laranja orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda", destacou o Inmet.