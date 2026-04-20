Terremoto de 7,4 graus atinge o Japão e provoca alerta de tsunami

Um terremoto de 7,4 graus de magnitude abalou o norte do Japão, nesta segunda-feira (20), e provocou ondas de 80 centímetros. Segundo a agência meteorológica nacional (JMA), são previstas ondas de até três metros.

O tremor aconteceu às 16h53 locais (4h53 de Brasília) no Pacífico, ao norte do município de Iwate.

"Abandonem imediatamente as regiões costeiras e as áreas próximas a rios e sigam para um local mais seguro, como terrenos elevados ou um edifício de evacuação", alertou a JMA.

"Não abandonem as zonas seguras até que a suspensão do alerta" acrescentou a advertência.

O tremor foi forte o suficiente para balançar grandes edifícios em Tóquio, que fica a centenas de quilômetros de distância do epicentro. O governo da primeira-ministra Sanae Takaichi informou que ativou uma equipe de gestão de crise.

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Placas tectônicas

O Japão é um dos países que mais registra terremotos no planeta, já que se encontra sobre quatro grandes placas tectônicas na margem ocidental do "Círculo de Fogo" do Pacífico.

O arquipélago, que tem 125 milhões de habitantes, registra quase 1.500 tremores por ano e concentra quase 18% dos terremotos do planeta. A grande maioria é leve, mas os danos variam de acordo com a localização e a profundidade.

Em 2011, um terremoto de 9,0 graus de magnitude desencadeou um tsunami que deixou 18.500 mortos ou desaparecidos e provocou um acidente devastador na usina nuclear de Fukushima.