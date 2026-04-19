Tiroteio deixa oito crianças mortas nos EUA

Oito crianças morreram em uma série de tiroteios na manhã de domingo (19), na cidade de Shreveport, no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos. As investigações preliminares da polícia local indicam que o motivo dos ataques seria um incidente de violência doméstica.

O autor dos tiros, que não teve a identidade revelada, foi baleado pela polícia após uma perseguição de carro e morreu, informaram as autoridades.

"É uma cena de crime bastante extensa que envolve duas residências", declarou o policial Chris Bordelon. Ele acrescentou que uma terceira casa também era alvo de uma operação dos investigadores.

Em publicação nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Shreveport informou que o homem primeiro fez disparos em um local, depois seguiu até outro, onde continuou o ataque.

As idades das crianças mortas vão de um a 14 anos, segundo Bordelon. "Algumas crianças eram descendentes" do atirador, acrescentou.

Outras duas pessoas foram atingidas por disparos, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. O suspeito roubou um veículo e fugiu em alta velocidade, mas os policiais abriram fogo e o mataram.

"Acreditamos que ele foi o único indivíduo que efetuou disparos nestes locais", afirmou Bordelon, que classificou o incidente como "violência doméstica".

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"Esta é uma tragédia inimaginável que impactou profundamente toda a nossa comunidade. A perda destas jovens vidas é devastadora e os nossos corações estão com as famílias afetadas", disseram as autoridades locais, em nota publicada no fim da tarde deste domingo.

Os Estados Unidos, onde o acesso às armas de fogo é muito fácil, têm uma longa história de violência armada que provoca a morte de milhares de pessoas todos os anos.