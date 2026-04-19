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Tiroteio deixa oito crianças mortas nos EUA

O autor dos tiros, que não teve a identidade revelada, foi baleado pela Polícia e morreu.

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AFP
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Carro parado em área cercada por veículos de bombeiros.
Legenda: O local onde os disparos ocorreram foi cercado.
Foto: Reprodução/Facebook/Shreveport Police Department.

Oito crianças morreram em uma série de tiroteios na manhã de domingo (19), na cidade de Shreveport, no estado da Louisiana, sul dos Estados Unidos. As investigações preliminares da polícia local indicam que o motivo dos ataques seria um incidente de violência doméstica.

O autor dos tiros, que não teve a identidade revelada, foi baleado pela polícia após uma perseguição de carro e morreu, informaram as autoridades.

"É uma cena de crime bastante extensa que envolve duas residências", declarou o policial Chris Bordelon. Ele acrescentou que uma terceira casa também era alvo de uma operação dos investigadores.

Em publicação nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Shreveport informou que o homem primeiro fez disparos em um local, depois seguiu até outro, onde continuou o ataque. 

As idades das crianças mortas vão de um a 14 anos, segundo Bordelon. "Algumas crianças eram descendentes" do atirador, acrescentou.

Outras duas pessoas foram atingidas por disparos, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. O suspeito roubou um veículo e fugiu em alta velocidade, mas os policiais abriram fogo e o mataram.

"Acreditamos que ele foi o único indivíduo que efetuou disparos nestes locais", afirmou Bordelon, que classificou o incidente como "violência doméstica".

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