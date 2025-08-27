Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem
No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa
Um homem atirou contra uma igreja católica em Minneapolis, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (27), e deixou pelo menos duas crianças mortas, segundo as autoridades policiais. No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa.
O alvo foi a Igreja da Anunciação, no sul da capital do estado de Minnesota. Segundo o chefe de polícia Brian O'Hara, 17 pessoas estão feridas e foram socorridas a hospitais.
O governador de Minnesota, Tim Walz, confirmou o ataque. Segundo o g1, o presidente Donald Trump já informou que colocou o FBI para "agir rapidamente" no caso.
Atirador morre
De acordo com coletiva de imprensa do departamento de polícia de Minneapolis, o suspeito tirou a própria vida após o ataque a tiros. O homem usou três armas durante o ataque.
"Durante a missa, um atirador se aproximou do lado de fora, ao lado do prédio, e começou a disparar um rifle pelas janelas da igreja em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa", informou o policial.