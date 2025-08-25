Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Criança morre baleada no Espírito Santo após carro ser atingido por troca de tiros entre facções

Segundo informações policiais, o veículo foi confundido e ao menos 12 marcas de disparos foram encontradas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Tiros encontrados em veículo no Espírito Santo, local onde uma criança morreu por engano
Legenda: Informações da polícia apontam que ao menos 12 marcas de tiros foram identificadas no veículo após a ação
Foto: reprodução/TV Gazeta

Uma criança de seis anos morreu após ser baleada no carro em que estava com a família no bairro Carapebus, na Grande Vitória, no Espírito Santo, na tarde do último domingo (24). A informação foi confirmada pela polícia e pelo secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno.

Relatos da Polícia Civil do Espírito Santos apontam que o veículo foi atingido por engano, durante um ataque a tiros entre facções criminosas rivais na região. 

O pai da criança e a mãe, que está grávida de 8 meses, foram feridos de raspão. Segundo o secretário, seis suspeitos foram presos ainda na manhã desta segunda-feira (25).

Veja também

teaser image
País

Juliana Marins completaria 27 anos neste domingo; irmã presta homenagens à jovem

teaser image
País

Empresário é indiciado por envolvimento na morte de adolescente desaparecida por 8 meses

Ação criminosa

O titular da pasta de segurança, que concedeu entrevista à TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, ainda apontou que o veículo foi atingido por diversos disparos das facções criminosas Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação comprovada na região.

Leonardo Damasceno explicou que os ataques começaram no sábado, na Lagoa da Carapebus e no Balneário de Carapebus. "No domingo, o PCV tentou atacar integrantes da outra facção e isso vitimou a inocente criança de seis anos", disse. 

A polícia apontou que foram presos dois mandantes do crime, uma advogada, um dos atiradores, um olheiro, e um responsável pela fuga. Nenhuma identidade foi revelada até o momento.

Criança levada ao hospital

O veículo dirigido pela família era um Pegeout cinza escuro, enquanto o dos criminosos era um Fiat Argo Branco. Os envolvidos confundiram o veículo durante a ação.

A polícia apontou ainda que o pai da criança chegou a dirigir até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas a menina não resistiu aos ferimentos. 

Já os suspeitos fugiram em direção ao bairro Novo Horizonte, abandonando o carro em uma das vias. Foram encontradas cápsulas de munição de vários calibres, enquanto 12 marcas de tiros foram identificadas no carro atingido.

Assuntos Relacionados
Tiros encontrados em veículo no Espírito Santo, local onde uma criança morreu por engano
País

Criança morre baleada no Espírito Santo após carro ser atingido por troca de tiros entre facções

Segundo informações policiais, o veículo foi confundido e ao menos 12 marcas de disparos foram encontradas

Redação
Há 1 hora
Foto de Juliana Marins, brasileira que caiu em trilha de vulcão na Indonésia e morreu
País

Juliana Marins completaria 27 anos neste domingo; irmã presta homenagens à jovem

Publicitária morreu em junho durante trilha na Indonésia

Redação
24 de Agosto de 2025
Empresário é indiciado por envolvimento na morte de adolescente, Giovana Pereira Caetano de Almeida, desaparecida por 8 meses
País

Empresário é indiciado por envolvimento na morte de adolescente desaparecida por 8 meses

Decisão acontece um ano depois da descoberta do corpo da vítima

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto que contém o político Paulo Maluf
País

Ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf aparece em publicação de cabeleireiro de Silvio Santos

Aos 93 anos, político mostrou vitalidade em postagem de Jassa nas redes sociais

Redação
24 de Agosto de 2025
PMs capturaram suspeito próximo de cemitério
País

Suspeito de assassinar companheira com faca se esconde em cova de cemitério no DF

Mulher ainda foi socorrida, mas não resistiu

Redação
24 de Agosto de 2025
Governo é pressionado por outros países a transferir a COP30 de Belém
País

Crise na COP30: representante do Panamá critica Brasil e diz que países têm sido 'feitos de tolos'

Representantes de países que pretendem vir a COP30 têm reclamado de altos preços de hospedagem em Belém, cidade sede do evento

Redação
24 de Agosto de 2025
A cidade de São Lourenço do Sul (foto) foi a mais atingida
País

Chuva e alagamento deixam 500 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul

Pelo menos 34 municípios do estado foram atingidos desde sexta-feira (22)

Redação
24 de Agosto de 2025
Thais Medeiros olha para a mãe, que acaricia seu rosto
País

Justiça autoriza home care para jovem que sofreu reação grave após cheirar pimenta

Há meses a família da jovem lutava na Justiça para conseguir o atendimento em casa

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem do cavalo caído sendo observado por outro
País

Entenda por que homem suspeito de mutilar patas de cavalo em Bananal não foi preso

O homem foi liberado após prestar depoimento

Redação
23 de Agosto de 2025
Montagem de duas imagens de ambientes de gravação no centro de formação de influenciadores, em São Paulo
País

São Paulo ganha 1ª faculdade de influencers com cursos de até R$ 35 mil e 200 estúdios de gravação

Projeto teve investimento de R$ 40 milhões e cerca de 200 alunos já estão matriculados nos cursos

Redação
23 de Agosto de 2025
Renê Junior, empresário que matou gari em BH com a arma da esposa delegada após se irritar com caminhão de lixo na rua
País

Empresário que matou gari em BH está 'profundamente arrependido', diz defesa

Renê da Silva Nogueira atirou em gari e foi preso horas depois, em academia de luxo

Redação
23 de Agosto de 2025
foto de professora agredindo aluno de 4 anos com pilha de livros em Caxias do Sul
País

Professora que agrediu aluno de 4 anos com pilha de livros é presa no RS

Segundo a família, o menino teve pelo menos seis dentes comprometidos devido às agressões

Redação
22 de Agosto de 2025
Foto de letícia Leticia Paul, que era uma mulher branca, cabelos castanhos e veste uma blusa branca
País

Mulher de 22 anos tem reação alérgica durante tomografia com contraste e morre em Santa Catarina

Leticia Paul chegou a ser intubada, mas não resistiu

Redação
22 de Agosto de 2025
Cadela abandonada em aeroporto
País

Homem é preso por abandonar cadela em aeroporto de SC

Tutor foi impedido de embarcar com animal e o deixou na caixa de transporte no estacionamento do terminal

Redação
22 de Agosto de 2025
Cavalo deitado ao chão de terra batido e um outro cavalo olhando em direção a ele. Imagem usando em matéria sobre animal que teve as patas mutiladas em Bananal
País

Cavalo que teve patas cortadas por tutor após cavalgada de 14 km é enterrado em São Paulo

O enterro do animal foi autorizado após a conclusão dos trabalhos de perícia

Redação
21 de Agosto de 2025
Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mais 12 mandados de busca e apreensão
País

Donos da Camisaria Colombo são alvos de mandados de prisão por suspeita de fraude milionária

Mais de 20 policiais da Deic de São Paulo participam da operação

Redação
21 de Agosto de 2025
Colagem de fotos do pastor de calcinha
País

Pastor volta a ser flagrado andando de calcinha e peruca após vídeo viralizar

As novas imagens mostram o pastor com uma camisa vermelha e calcinha preta

Redação
20 de Agosto de 2025
foto de Hytalo Santos e do marido, Euro
País

Justiça autoriza bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e do marido

Medida visa garantir o futuro pagamento de indenização por dano moral coletivo e medidas de reparação e assistência às vítimas

Redação
20 de Agosto de 2025
Jeff Machado era ator e chegou a trabalhar na novela
País

Justiça decide que réus pela morte de Jeff Machado vão a júri popular

Juíza da 1ª Vara Criminal do RJ encaminha Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga a julgamento por homicídio e ocultação de cadáver

Redação
20 de Agosto de 2025
Imagem de policiais civis do Paraná para matéria sobre cearense é morta a facadas por companheiro após crise de ciúmes no Paraná
País

Cearense é morta a facadas pelo companheiro após discussão por ciúmes no Paraná

Jéssica Firmino ficou dois dias internada no Hospital Municipal de Guairaçá, antes do óbito ser confirmado

Redação
20 de Agosto de 2025