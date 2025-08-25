Criança morre baleada no Espírito Santo após carro ser atingido por troca de tiros entre facções

Uma criança de seis anos morreu após ser baleada no carro em que estava com a família no bairro Carapebus, na Grande Vitória, no Espírito Santo, na tarde do último domingo (24). A informação foi confirmada pela polícia e pelo secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno.

Relatos da Polícia Civil do Espírito Santos apontam que o veículo foi atingido por engano, durante um ataque a tiros entre facções criminosas rivais na região.

O pai da criança e a mãe, que está grávida de 8 meses, foram feridos de raspão. Segundo o secretário, seis suspeitos foram presos ainda na manhã desta segunda-feira (25).

Ação criminosa

O titular da pasta de segurança, que concedeu entrevista à TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, ainda apontou que o veículo foi atingido por diversos disparos das facções criminosas Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação comprovada na região.

Leonardo Damasceno explicou que os ataques começaram no sábado, na Lagoa da Carapebus e no Balneário de Carapebus. "No domingo, o PCV tentou atacar integrantes da outra facção e isso vitimou a inocente criança de seis anos", disse.

A polícia apontou que foram presos dois mandantes do crime, uma advogada, um dos atiradores, um olheiro, e um responsável pela fuga. Nenhuma identidade foi revelada até o momento.

Criança levada ao hospital

O veículo dirigido pela família era um Pegeout cinza escuro, enquanto o dos criminosos era um Fiat Argo Branco. Os envolvidos confundiram o veículo durante a ação.

A polícia apontou ainda que o pai da criança chegou a dirigir até o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI) da Serra, mas a menina não resistiu aos ferimentos.

Já os suspeitos fugiram em direção ao bairro Novo Horizonte, abandonando o carro em uma das vias. Foram encontradas cápsulas de munição de vários calibres, enquanto 12 marcas de tiros foram identificadas no carro atingido.