Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:57)
Mundo
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Legenda: Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Diferentes cidades da Europa sofrem com fortes ondas de calor nos últimos meses. De 26 de julho até 14 de agosto, morreram 950 pessoas em Portugal devido às altas temperaturas na região. Segundo matéria do canal português público de TV e rádio RTP, a taxa de mortalidade poderá aumentar se as temperaturas não baixarem.

Conforme estudo do Instituto Grantham, do Imperial College de Londres, divulgado em junho, as ondas de calor triplicaram o número de mortes na Europa.

Veja também

teaser image
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

teaser image
Zoeira

O que se sabe sobre caso de modelo brasileiro encontrado morto em piscina na Grécia

O mesmo impacto foi visto na Espanha. Perto de 1.150 pessoas morreram em agosto, durante a onda de calor de 16 dias que atingiu o país, de acordo com estimativas do instituto de saúde pública espanhol Carlos III. O instituto divulgou que, no mesmo período de 2024, morreram em Espanha 1.011 pessoas por razões atribuíveis às temperaturas.

O país viveu uma onda de calor de 16 dias, entre 3 e 18 de agosto, considerada "a maior e mais longa" desde 1975, ano a partir do qual há registos comparáveis, disse o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Mortes em junho

Considerando análises preliminares das temperaturas registradas em 12 cidades europeias, divulgadas em junho, o calor causou 2,3 mil mortes.

Com as temperaturas disparando por toda a Europa entre 23 de junho e 2 de julho, Milão foi a cidade com mais óbitos: foram 317 devido à onda de calor. Na sequência estão Paris, Barcelona e Londres. Em Lisboa, 21 pessoas morreram no período.

Calor pelo mundo no fim do primeiro semestre

Segundo as conclusões do serviço de observação da Terra da União Europeia, o Copernicus, junho também registrou um grande aumento nas perigosas "noites tropicais", em que as temperaturas noturnas ficaram acima de 20 °C.

Conforme os cálculos da agência France-Presse, com base nos dados do Copernicus, 12 países e cerca de 790 milhões de pessoas em todo o mundo viveram o junho mais quente de que se tem notícias. Foi o caso do Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Paquistão e Tajiquistão.

A climatologista do Copernicus Samantha Burgess alertou, em comunicado de imprensa, que "as ondas de calor vão ser mais frequentes, mais intensas e vão atingir cada vez mais pessoas na Europa".

Assuntos Relacionados
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
Há 30 minutos
Colagem com três imagens mostra passageira agredindo comissária de bordo em voo na Rússia
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

A mulher teve que ser contida por outros passageiros

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra ministro de defesa israelense, Israel Katz, ilustrando fala dele em que chama lula de antissemita
Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de ser antissemita e o chama de 'apoiador do Hamas'

Afirmações de Katz são uma reação a saída do Brasil da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
pessoas carregam corpo de jornalista, morto em ataque a hospital em gaza. corpo está coberto por lençol branco, com mancha de sangue, e está coberto por colete de imprensa.
Mundo

Agências de notícias e entidades internacionais condenam ataque em Gaza que vitimou jornalistas

Ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza deixou pelo menos 20 mortos, incluindo jornalistas

AFP e Redação
26 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

'Não vou renunciar', afirma diretora do Fed demitida por Donald Trump

Lisa Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e disse que segue no cargo

Redação e AFP
26 de Agosto de 2025
Imagem de helicóptero ao cair em lago enquanto busca água para combater incêndio na França
Mundo

Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas

Redação
25 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, para matéria sobre presidente norte-americano querer impor tarifa de 200% a país asiático
Mundo

Trump ameaça aumentar tarifas para 200% se China não enviar ímãs aos EUA

Em abril deste ano, Pequim decidiu impor licenças de exportação para esses materiais estratégicos como medida de retaliação diante das tarifas norte-americanas

Diário do Nordeste/AFP
25 de Agosto de 2025
Imagem de níquel para matéria sobre Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel no Brasil para a China
Mundo

Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel do Brasil para a China

Brasil está fechando um negócio de R$ 2,7 bilhões com empresa controlada por estatal chinesa após tarifaço de Trump

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício residencial atingido por uma explosão ou acidente, com parte do prédio danificada e fumaça visível no contexto urbano, sob céu azul com nuvens.
Mundo

Bombardeio israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 20 mortos, incluindo quatro jornalistas

Profissionais atuavam para diferentes veículos da imprensa internacional

Redação e AFP
25 de Agosto de 2025
Vista da Torre Eiffel e do Rio Sena, em Paris, onde quatro corpos foram encontrados boiando
Mundo

Quatro corpos são encontrados no Rio Sena; polícia prende suspeito de ser serial killer

As vítimas eram um francês de 48 anos, dois argelinos de 21 anos e um tunisiano de 26

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de visto dos EUA que agora exigem que redes sociais de estudantes que solicitam o documento estejam abertas
Mundo

EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem

Não há indicação oficial de que a verificação será adotada para outras categorias de visto

Redação
24 de Agosto de 2025
Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Mundo

Brasileira trans é detida pela polícia de imigração nos EUA: 'Tratamento violento e arbitrário'

Alice Barbosa, de 28 anos, mora nos Estados Unidos há cinco anos

Redação
24 de Agosto de 2025
Coluna de fumaça preta após Rússia atacar Ucrânia
Mundo

Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, nas primeiras horas do dia

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de acidente de ônibus com mais de 50 turistas que capotou em Nova York deixando vários mortos
Mundo

Ônibus com mais de 50 turistas capota em Nova York e deixa vários mortos

Passageiros tinham visitado as cataratas na fronteira com o Canadá

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Yersinia pestis, bactéria que causa a peste bubônica
Mundo

Homem é diagnosticado com 'peste negra' após picada de pulga

A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis

Redação
22 de Agosto de 2025
Pessoas em Gaza esperando ajuda humanitária
Mundo

ONU afirma que há fome generalizada em Gaza

Especialistas dizem que mais de meio milhão de pessoas enfrentam condições "catastróficas"

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostram ponte que desabou na china em 22 de agosto de 2025
Mundo

Ponte em construção desaba e deixa mortos e desaparecidos na China; veja vídeo

Estrutura é a feita de arco contínuo com vigas de aço de via dupla mais longa do mundo

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Imagem de socorristas após o ataque com explosivos
Mundo

Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos

Redação e AFP
21 de Agosto de 2025
Ônibus incendiado após colisão no Afeganistão
Mundo

Ônibus colide com caminhão-tanque e motocicleta e deixa 76 mortos no Afeganistão

O veículo pegou fogo após a colisão

Redação e AFP
20 de Agosto de 2025
Homem de óculos com barba e cabelo grisalho, usando camiseta verde, sentado em cadeira gamer em ambiente interno, expressão séria.
Mundo

Streamer francês que estava há 10 dias sem dormir por conta de jogos morre em transmissão ao vivo

Raphaël Graven, chamado de Jean Pormanove, tinha mais de 500 mil seguidores e ficou famoso por protagonizar conteúdos perturbadores na internet

Redação e AFP
20 de Agosto de 2025