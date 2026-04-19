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Lago onde triatleta brasileira morreu costuma ter natação proibida por 'visibilidade zero' da água

O governo estadunidense autoriza natações no Lago Woodlands apenas em eventos especiais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem da brasileira que morreu em lago nos Estados Unidos.
Legenda: Mara Flávia participava de provas de triatlo há 10 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

A triatleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, faleceu no último sábado (18), enquanto participava da etapa de natação do Ironman Texas. A prova foi realizada no Lago Woodlands, onde o governo dos Estados Unidos normalmente não autoriza a prática de natação devido à “visibilidade zero” da água.

As autorizações como "exceção" ocorre apenas em eventos especiais, segundo a rede ABC. Durante a prova, Mara submergiu na água e acabou morrendo

O corpo foi recuperado após as autoridades utilizarem várias embarcações para as buscas e equiparem agentes com um sonar de varredura lateral, instrumento que ajuda em condições de baixa visibilidade. 

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Foi apenas meia horas após acionarem o socorro que o sonar "detectou um alvo" a três metros de profundidade. Mara foi resgatada, já sem vida, por mergulhadores.

"As autoridades explicaram que normalmente não é permitido nadar no Lago Woodlands devido à 'visibilidade zero' na água, com exceções para alguns eventos especiais. As autoridades disseram que havia um grande número de pessoas na água no momento do incidente, e que embarcações de apoio estavam próximas e puderam prestar auxílio rapidamente", detalhou a rede ABC13.

O gabinete do xerife do condado de Montgomery detalhou ter sido notificado pelo acidente. Em nota publicada no Facebook, ainda acrescentou que está investigando o incidente.

Saiba quem era Mara Flávia

Mara tinha 38 anos e morava na cidade de São Paulo. Era formada em jornalismo e marketing, mas usava as redes sociais para compartilhar a rotina de treinos e as conquistas esportistas. 

No Instagram, a triatleta concentrava mais de 59 mil seguidores. Ela publicava registros em provas nos EUA, Canadá, Porto Rico, Espanha e em cidades brasileiras, como Porto Seguro e São Carlos.

Conforme conta em uma publicação de 2022, Mara começou a carreira aos 18 anos, vendendo espaço de propaganda em uma rádio no interior de São Paulo, em São Carlos, e apresentando um programa de esportes radicais.

A vida de triatleta começou em 2019, após o diagnóstico de um problema de saúde, não revelado por ela, já na capital paulista. 

Ainda segundo a publicação, ela conquistou a terceira colocação no Triatlo Brasília, venceu duas edições do GP Brasil e obteve duas classificações mundiais para o 70.3.

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