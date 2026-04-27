O prazo para que os eleitores brasileiros consigam regularizar o título termina no próximo dia 6 de maio.

Até essa data, é possível resolver as pendências no documento para conseguir exercer o direito ao voto nas eleições de 2026, que acontecem no dia 4 de outubro.

Quem precisa regularizar o título de eleitor?

São considerados faltosos:

todos os eleitores que não votaram, não justificaram e nem pagaram multa referente a ausência nas últimas três eleições seguidas, sendo elas regulares ou suplementares.

Cada turno é considerado uma eleição.

Veja passo a passo de como consultar a situação do título de eleitor

Para verificar a situação eleitoral, basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral

Entrar no menu “Consultas”

E clicar em “Situação do título”.

É preciso informar o número do título, CPF ou nome completo e data de nascimento.

Neste ano, os eleitores irão às urnas para eleger os representantes dos seguintes cargos:

Deputado federal;

Deputado estadual;

Senador (duas vagas);

Governador e vice-governador;

Presidente e vice-presidente da República.

Em casos de segundo turno das eleições para presidente da República e governadores, as votações acontecem no dia 25 de outubro.

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Saiba como regularizar o título de eleitor

A regularização do título de eleitor pode ser feita tanto de forma virtual como presencial. O processo é simples, sendo necessário apenas o pagamento de multa.

Para regularizar a situação de forma presencial, basta se dirigir a um cartório eleitoral no horário de expediente. De forma virtual, é possível fazer por meio do site do TSE ou no aplicativo do e-Título.

Basta consultar a situação eleitoral no autoatendimento eleitoral, disponível no site do TSE.

Confira o passo a passo

Em caso de irregularidade, siga o passo a passo:

Acesse o Autoatendimento Eleitoral;

Clique na opção “Regularizar título cancelado”;

Preencha o formulário e envie os documentos solicitados;

Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.

Quais as consequências do cancelamento do título de eleitor?

O título de eleitor ou a certidão de quitação eleitoral é uma exigência em diversos processos. O cancelamento do documento pode impedir, por exemplo, que o eleitor se inscreva em um concurso público ou tome posse no cargo.

Também fica impedido de participar de concorrências públicas ou administrativas da União, dos estados, dos municípios, das autarquias ou das entidades similares.

Não são aceitas ainda a renovação de matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados pelo governo, dentre outros.