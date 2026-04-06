Como transferir o título de eleitor para outra cidade ou estado; prazo é até 6 de maio

As eleições gerais de 2026 ocorrem durante o mês de outubro e irão renovar políticos em cinco cargos, somando o Legislativo e o Executivo. O exercício do voto é obrigatório para os brasileiros alfabetizados e que tenham entre 18 e 70 anos.

Caso o eleitor esteja em busca de realizar a transferência do domicílio eleitoral que consta no documento, a ação deve ser solicitada até o dia 6 de maio, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os pedidos podem ser realizados de maneira virtual, através da plataforma de autoatendimento do órgão, Título Net, ou de maneira presencial, mediante agendamento, em uma unidade eleitoral que pertença ao município em que o eleitor deseja votar.

Entretanto, alguns requisitos são necessários para que a transferência possa ser solicitada, sendo eles:

Ter passado, pelo menos, 12 meses desde a emissão do título ou da última transferência;

Residir no novo município eleitoral por, no mínimo, três meses, e apresentar comprovante de vínculo;

Estar em dia com a Justiça Eleitoral, sem multas.

Caso quem esteja realizando a transferência seja servidor público civil, militar ou autárquico, não há necessidade de cumprir o tempo mínimo de residência. Essa regra também é válida para outros membros dessas famílias.

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Confira, a seguir, o passo a passo para emitir essa solicitação através da plataforma do TSE:

Acessar o Título Net e selecionar a opção “Título Eleitoral”;

Clicar na opção 3, intitulada “Atualize ou corrija seu título eleitoral”;

Selecionar o item 3.2, nomeado “Atualize seu endereço”;

Preencher os dados pessoais e enviar a documentação solicitada;

Iniciar o atendimento virtual e escolher o novo domicílio eleitoral.

Após completar todas as etapas, resta aguardar a análise da solicitação na Justiça Federal. Caso o eleitor deseje, é possível acompanhar o pedido pela Internet, através da opção 2 da plataforma, intitulada “Acompanhar Solicitação”.

Transferência para Fortaleza

Na capital cearense, há dois órgãos responsáveis pelas unidades presenciais de atendimento eleitoral, que funcionam mediante agendamento: o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e o Vapt Vupt.

A solicitação de transferência de domicílio eleitoral pode ser realizada em Fortaleza apenas para os eleitores que desejarem atualizar o endereço de votação para a Capital.

Assim como a emissão da primeira via do título de eleitor, a regularização da situação eleitoral e a atualização de dados cadastrais, a transferência deve ser feita até o dia 6 de maio.

Seguindo o artigo 91 da Lei nº 9.504, de 1997, essas atividades devem ser encerradas 151 dias antes do pleito eleitoral.

Confira os locais de atendimento em Fortaleza:

Eleições 2026

Os cargos a serem renovados no pleito de 2026 são os de Deputado Estadual ou Distrital, Deputado Federal, Senador (primeira e segunda vaga), Governador e Presidente. O calendário eleitoral já está definido. As principais datas são:

6 de maio : último dia para solicitar emissão, transferência ou regulamentação do título de eleitor;

: último dia para solicitar emissão, transferência ou regulamentação do título de eleitor; 16 de agosto : início do período de propaganda eleitoral, tanto nas ruas como nas mídias tradicionais e digitais;

: início do período de propaganda eleitoral, tanto nas ruas como nas mídias tradicionais e digitais; 4 de outubro : primeiro turno das eleições;

: primeiro turno das eleições; 25 de outubro: segundo turno das eleições.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.