Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

'Casamento' com menores de 16 anos é proibido desde 2019; tese foi usada por TJMG ao absolver homem

O acusado mantinha uma relação, inclusive sexual, com uma menina de 12 anos e havia sido condenado por estupro de vulnerável.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais iluminada ao entardecer, com letreiro institucional em destaque, mastros com bandeiras e prédio administrativo ao fundo.
Legenda: Decisão do TJMG absolveu homem de 35 anos que mantinha relação sexual com menina de 12 anos
Foto: Mirna de Moura/TJMG

O suposto "casamento" existente entre um homem de 35 anos e uma menina de 12 anos foi usado como argumento por desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para absolverem o homem do crime de estupro de vulnerável. Contudo, o Código Civil brasileiro não autoriza a união conjugal de pessoas menores de 16 anos — sem exceção. 

A proibição é recente, tendo sido aprovada pelo Congresso Nacional apenas em 2019. A partir dela, foram retiradas as exceções que permitiam o casamento de pessoas com menos de 16 anos, como, por exemplo, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.

Assim, no Brasil, são proibidos matrimônios de quem ainda não atingiu a "idade núbil", ou seja, quem não alcançou ainda os 16 anos. São permitidos casamentos entre adolescentes de 16 a 18 anos apenas com a autorização de ambos os pais ou responsáveis legais e, em alguns casos, com a autorização judicial. 

Apesar disso, o relator do caso na 9ª câmara Criminal Especializada do TJMG, desembargador Magid Nauef Láuar, ao absolver o acusado, defendeu que a vítima manteria "uma relação análoga ao matrimônio, fato este que seria do conhecimento de sua família" e, por isso, não haveria crime de estupro de vulnerável. 

"Todo o relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos", disse o relator no voto.

Ele acrescentou ainda que na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro, seria "comum" relacionamentos entre adultos e crianças. Agora, a decisão é alvo de investigação na Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ)

Veja também

teaser image
PontoPoder

Do casamento infantil ao abuso sexual, como a legislação pode proteger as meninas no Brasil

A suposta 'normalidade' citada por Láuar reflete um cenário de dados alarmantes de casamento infantil no Brasil. No último Censo Demográfico, realizado em 2022, mais de 34,2 mil pessoas entre 10 e 14 anos declararam viver em união conjugal no Brasil — as meninas representam 77,1% desse total. 

Ainda segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 29,6 mil dessas crianças declararam viver em "união consensual". A maioria também é do gênero feminino: um total de 24,2 mil. 

No Ceará, os números também são altos: 2.039 crianças entre 10 e 14 anos declararam estar ‘casados’ ou residindo com parceiro(a). Novamente, o número de meninas é bem maior, sendo 1.573 do sexo feminino (77%), enquanto 466 do sexo masculino. 

Crime independe do consentimento da vítima

O suspeito, de 35 anos, foi preso em flagrante em abril de 2024 após a escola onde a menina estudava denunciar ao Conselho Tutelar de Indianópolis, cidade onde os dois residiam, que a menina não estava frequentando as aulas. Na delegacia, o homem admitiu ter relações sexuais com a vítima.

O Código Penal brasileiro, no artigo 217-A, estabelece como estupro de vulnerável a "conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos". A pena de reclusão varia de 10 a 18 anos, além da multa. 

Em 2018, por meio da Lei 13.718, foi incluído parágrafo que estabelece que a imputação do crime de estupro de vulnerável são aplicadas em todos os casos, "independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime".

Veja também

teaser image
Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

teaser image
Ceará

Estupro de vulnerável: Ceará tem média anual de mil nascimentos com 'meninas-mães' de até 14 anos

Na Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), editada em 2017, estabelece a presunção absoluta de vulnerabilidade para crianças e adolescentes menores de 14 anos. A súmula representa um entendimento pacificado e reiterado sobre determinado tema em decisões judiciais. 

Nesta, é reafirmado que: 

"O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente".
Súmula 593
Superior Tribunal de Justiça

Apesar disso, o desembargador Magid Nauef Láuar utilizou como argumentos tanto o suposto "vínculo afetivo consensual" como também o fato da menina de 12 anos supostamente ter tido relacionamentos anteriores. Ele criticou ainda uma "ingerência estatal desproporcional em uma realidade familiar consolidada". 

Além do relator, o desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo também votou para absolver o acusado. A única contrária à absolvição foi a desembargadora Kárin Emmerich, que reforçou que nenhum dos argumentos utilizados "afastam a ocorrência do crime". 

"De acordo com a jurisprudência das cortes superiores, a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade acima dos quatorze anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima consentido por seus pais não afastam a ocorrência do crime", disse.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fachada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais iluminada ao entardecer, com letreiro institucional em destaque, mastros com bandeiras e prédio administrativo ao fundo.
PontoPoder

'Casamento' com menores de 16 anos é proibido desde 2019; tese foi usada por TJMG ao absolver homem

O acusado mantinha uma relação, inclusive sexual, com uma menina de 12 anos e havia sido condenado por estupro de vulnerável.

Luana Barros
Há 49 minutos
Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves em colagem, lado a lado, enquanto discursavam no plenário da Alece.
PontoPoder

Mendonça pede vista e adia novamente julgamento sobre cassação de deputados do PL Ceará no TSE

Julgamento definirá os rumos do atual mandato dos deputados estaduais Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves.

Igor Cavalcante
24 de Fevereiro de 2026
Hindemburgo Chateaubriand gesticula enquanto discursa no STF. Ele é um homem de meia idade, calvo, de cabelo e barba grisalhos. Usa óculos de armação grossa e quadrada na cor azul.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos cinco acusados de matar Marielle e Anderson no RJ

O caso começou a ser julgado nesta terça-feira (24) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Redação e Agência Brasil
24 de Fevereiro de 2026
Foto dos deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece aprova criação de 2 mil vagas de professores no Ceará para novo concurso público

Certame foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas na abertura do ano do Legislativo.

Marcos Moreira
24 de Fevereiro de 2026
Vereador Inspetor Alberto aparece vestindo camisa amarela com colete à prova de balas, segurando um porco pelas orelhas.
PontoPoder

TRE-CE confirma condenação de Inspetor Alberto por injúria eleitoral contra Evandro Leitão

Decisão diz respeito a episódio no qual vereador apareceu com um porco, fazendo ameaças ao então candidato do PT.

Bruno Leite
24 de Fevereiro de 2026
Dona Bill ao lado do filho, Edim, e do marido, Wellington Nonato da Silva, durante a última campanha eleitoral. Eles vestem roupas com o número 11.
PontoPoder

Família de Wesley Safadão na política acumula histórico de afastamentos de cargos públicos

Irmão do cantor teve o mandato cassado em Aracoiaba nesta segunda-feira (23). Os pais do artista também já enfrentaram momentos turbulentos na política.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Gilmar Mendes fixou prazo de 60 dias para que tribunais e Ministérios Públicos estaduais suspendam o pagamento de verbas indenizatórias instituídas com base em leis estaduais.
PontoPoder

Gilmar Mendes restringe pagamento de 'penduricalhos' a verbas previstas em lei

Em liminar, ministro apontou a existência de 'enorme desequilíbrio' na concessão dessas verbas.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
STF inicia julgamento do caso Marielle Franco nesta terça (24); assista ao vivo
PontoPoder

STF inicia julgamento do caso Marielle Franco nesta terça (24); assista ao vivo

O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Elmano durante entrevista em estúdio.
PontoPoder

'Muito perto de assinar o acordo', diz Elmano sobre permanência de barracas na Praia do Futuro

O governador discute o assunto com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), liderado por Esther Dweck.

Luana Severo e Beatriz Matos, de Brasília
23 de Fevereiro de 2026
Foto da vice-prefeita Selma Bezerra e do prefeito de Aracoiaba Edim durante diplomação dos mandatos em 2024.
PontoPoder

Câmara afasta irmão de Wesley Safadão da Prefeitura de Aracoiaba (CE) e empossa vice-prefeita

Medida ocorre após cobrança do Ministério Público Eleitoral por Wellington Silva de Oliveira, o Edim, estar com direitos políticos suspensos.

Marcos Moreira
23 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas posicionado diante da imprensa concede entrevista. Ele olha para a lateral e, diante dele, há dois microfones, um da TV Verdes Mares e outro da ANC.
PontoPoder

'Não estamos com receio de nenhum adversário, o nome é o de menos', diz Elmano sobre eleição de 2026

Ciro Gomes é o nome que, atualmente, tem maior apoio entre as lideranças oposicionistas.

Igor Cavalcante e Beatriz Matos, de Brasília
23 de Fevereiro de 2026
Imagem dividida com dois homens em eventos públicos distintos; à esquerda, Lula de barba branca e camisa clara sorri em meio a uma multidão; à direita, Jair Bolsonaro de casaco preto levanta a mão em cumprimento, com pessoas ao fundo.
PontoPoder

Qual o desafio do lulismo e do bolsonarismo para construir 'herdeiros' políticos

Cientistas políticos apontam semelhanças e diferenças no processo de projeção de lideranças com potencial para suceder Lula e Bolsonaro.

Luana Barros
23 de Fevereiro de 2026
Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028
PontoPoder

Nova sede da Câmara de Fortaleza pode incluir prédio da Sefaz e entrega é prevista para 2028

Projeto de lei que autoriza a permuta entre os prédios deve ser votado pelos vereadores em março.

Luana Barros
23 de Fevereiro de 2026
Fotografia panorâmica do palco principal da XIII Edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025, realizada no Centro de Eventos do Ceará.
Inácio Aguiar

Seminário de Gestores Públicos confirma data da edição 2026

Um dos maiores eventos de gestão municipal do Brasil está marcado para junho em Fortaleza

Inácio Aguiar
23 de Fevereiro de 2026
Vereador PP Cell durante discurso na Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

PDT Fortaleza adia votação da expulsão do vereador PP Cell para março

Caso deve ficar para a mesma data da reunião que pode definir a saída de quatro deputados estaduais do partido.

Marcos Moreira
23 de Fevereiro de 2026
Lula e Lee Jae-myung.
PontoPoder

Lula anuncia acordos comerciais com a Coreia do Sul

Presidentes reforçaram o comprometimento dos dois países em ampliar o comércio bilateral.

Redação e Agência Brasil
23 de Fevereiro de 2026
Parlamentares de terno levantam a mão para votar no plenário da Câmara, enquanto o presidente da sessão, sentado à mesa diretora com microfone e monitores, conduz os trabalhos.
PontoPoder

Deputados federais do CE fizeram mais de mil discursos em três anos; veja quem lidera o ranking

Um levantamento feito pelo PontoPoder mostra quem são os deputados federais que mais discursaram nos últimos anos.

Igor Cavalcante
22 de Fevereiro de 2026
Lula beija bandeira de escola de samba durante carnaval do Rio. Ele está com um chapéu e uma faixa azul e veste uma roupa branca.
PontoPoder

Lula rebate críticas ao desfile que o homenageou no Carnaval 2026: ‘Não sou carnavalesco’

A escola Acadêmicos de Niterói sofreu críticas de setores da oposição.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
Prefeito se manifestou em um vídeo nas redes sociais.
PontoPoder

MPCE cobra que Câmara afaste prefeito de Aracoiaba (CE), irmão de Wesley Safadão

Wellington Silva de Oliveira, o Edim, está com os direitos políticos suspensos após ter sido condenado por estelionato.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Deputado Federal Eunício Oliveira discursa no plenário da Câmara
Inácio Aguiar

De olho na disputa majoritária, MDB realiza encontro regional em Fortaleza

Partido é aliado do governador Elmano e quer manter vaga na chapa majoritária governista.

Inácio Aguiar
21 de Fevereiro de 2026