'Casamento' com menores de 16 anos é proibido desde 2019; tese foi usada por TJMG ao absolver homem

O suposto "casamento" existente entre um homem de 35 anos e uma menina de 12 anos foi usado como argumento por desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para absolverem o homem do crime de estupro de vulnerável. Contudo, o Código Civil brasileiro não autoriza a união conjugal de pessoas menores de 16 anos — sem exceção.

A proibição é recente, tendo sido aprovada pelo Congresso Nacional apenas em 2019. A partir dela, foram retiradas as exceções que permitiam o casamento de pessoas com menos de 16 anos, como, por exemplo, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.

Assim, no Brasil, são proibidos matrimônios de quem ainda não atingiu a "idade núbil", ou seja, quem não alcançou ainda os 16 anos. São permitidos casamentos entre adolescentes de 16 a 18 anos apenas com a autorização de ambos os pais ou responsáveis legais e, em alguns casos, com a autorização judicial.

Apesar disso, o relator do caso na 9ª câmara Criminal Especializada do TJMG, desembargador Magid Nauef Láuar, ao absolver o acusado, defendeu que a vítima manteria "uma relação análoga ao matrimônio, fato este que seria do conhecimento de sua família" e, por isso, não haveria crime de estupro de vulnerável.

"Todo o relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual, com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos", disse o relator no voto.

Ele acrescentou ainda que na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro, seria "comum" relacionamentos entre adultos e crianças. Agora, a decisão é alvo de investigação na Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ).

A suposta 'normalidade' citada por Láuar reflete um cenário de dados alarmantes de casamento infantil no Brasil. No último Censo Demográfico, realizado em 2022, mais de 34,2 mil pessoas entre 10 e 14 anos declararam viver em união conjugal no Brasil — as meninas representam 77,1% desse total.

Ainda segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 29,6 mil dessas crianças declararam viver em "união consensual". A maioria também é do gênero feminino: um total de 24,2 mil.

No Ceará, os números também são altos: 2.039 crianças entre 10 e 14 anos declararam estar ‘casados’ ou residindo com parceiro(a). Novamente, o número de meninas é bem maior, sendo 1.573 do sexo feminino (77%), enquanto 466 do sexo masculino.

Crime independe do consentimento da vítima

O suspeito, de 35 anos, foi preso em flagrante em abril de 2024 após a escola onde a menina estudava denunciar ao Conselho Tutelar de Indianópolis, cidade onde os dois residiam, que a menina não estava frequentando as aulas. Na delegacia, o homem admitiu ter relações sexuais com a vítima.

O Código Penal brasileiro, no artigo 217-A, estabelece como estupro de vulnerável a "conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos". A pena de reclusão varia de 10 a 18 anos, além da multa.

Em 2018, por meio da Lei 13.718, foi incluído parágrafo que estabelece que a imputação do crime de estupro de vulnerável são aplicadas em todos os casos, "independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime".

Na Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), editada em 2017, estabelece a presunção absoluta de vulnerabilidade para crianças e adolescentes menores de 14 anos. A súmula representa um entendimento pacificado e reiterado sobre determinado tema em decisões judiciais.

Nesta, é reafirmado que:

"O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente". Súmula 593 Superior Tribunal de Justiça

Apesar disso, o desembargador Magid Nauef Láuar utilizou como argumentos tanto o suposto "vínculo afetivo consensual" como também o fato da menina de 12 anos supostamente ter tido relacionamentos anteriores. Ele criticou ainda uma "ingerência estatal desproporcional em uma realidade familiar consolidada".

Além do relator, o desembargador Walner Barbosa Milward de Azevedo também votou para absolver o acusado. A única contrária à absolvição foi a desembargadora Kárin Emmerich, que reforçou que nenhum dos argumentos utilizados "afastam a ocorrência do crime".

"De acordo com a jurisprudência das cortes superiores, a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade acima dos quatorze anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima consentido por seus pais não afastam a ocorrência do crime", disse.