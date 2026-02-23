Diário do Nordeste
Lula anuncia acordos comerciais com a Coreia do Sul

Presidentes reforçaram o comprometimento dos dois países em ampliar o comércio bilateral.

Escrito por
e
PontoPoder
Lula e Lee Jae-myung.
Legenda: Lula e Lee Jae-myung destacaram o compromisso com os valores democráticos e o fortalecimento da soberania popular frente a cenários de extremismo.
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve reunido com o presidente coreano Lee Jae-myung, na manhã desta segunda-feira (23), em Seul. Juntos, os mandatários anunciaram acordos nas áreas da agricultura, tecnologia, medicamentos, além de um incremento no intercâmbio cultural e educacional. 

Os presidentes reforçaram o comprometimento dos dois países em ampliar o comércio bilateral, e destacaram o compromisso com os valores democráticos e o fortalecimento da soberania popular frente a cenários de extremismo, desinformação e ameaças autoritárias.

"Realizei uma visita oficial em 2005 e voltei em 2010, por ocasião da Cúpula do G20. Desde então, nenhum outro mandatário brasileiro veio ao país. Esse hiato é incompatível com os vínculos sociais e econômicos existentes entre nossos povos. Hoje, elevamos o relacionamento entre Brasil e Coreia ao patamar de Parceria Estratégica e lançamos um Plano de Ação com iniciativas concretas para os próximos três anos", disse Lula em entrevista. 

O presidente também falou sobre os laços comerciais entre Brasil e Coreia do Sul, destacando a América Latina como o principal destino dos investimentos coreanos. "Com intercâmbio de US$ 11 bilhões, a Coreia é nosso 4º parceiro comercial na Ásia. Agora, damos início a um renovado ciclo de desenvolvimento e prosperidade compartilhada", declarou. 

Integração comercial

O petista também citou a importância dos acordos firmados com o país asiático, especialmente a celebração do Acordo-Quadro de Integração Comercial e Produtiva, visando facilitar o comércio bilateral, promover harmonização regulatória e trazer mais segurança para as empresas.

"Firmamos ainda um memorando que vai fortalecer a cooperação financeira em torno de agendas de interesse comum dos dois países. Em relação às negociações entre o Mercosul e a República da Coreia, discutimos caminhos para retomar as tratativas interrompidas em 2021".

A área da saúde também haverá grande colaboração entre os dois países, conforme o presidente Lula. "Na área de saúde, os instrumentos abrangem produção de medicamentos e vacinas, pesquisa em diagnóstico de doenças transmissíveis e doenças crônicas, bem como genômica avançada e saúde digital", afirmou.

