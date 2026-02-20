Diário do Nordeste
Após um mês, partido O Democrata muda presidência do diretório no Ceará

O advogado Ricardo Valente Filho é o segundo presidente a assumir a legenda apenas em 2026.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
PontoPoder
Homem de terno azul com gravata vinho e óculos redondos posa com os braços cruzados diante de fundo escuro, em retrato formal.
Legenda: Ricardo Valente Filho assume o comando do partido O Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira.
Foto: Divulgação.

Antigo Partido da Mulher Brasileira, a sigla O Democrata passou pela segunda mudança na direção estadual apenas em 2026. O advogado Ricardo Valente Filho assume a presidência estadual do partido após a saída de Liliane Araújo, secretária Executiva das Mulheres no Governo do Ceará e ex-vice-presidente do PT Fortaleza. 

Liliane Araújo teve uma passagem rápida pelo comando da legenda. Anunciada como presidente estadual do partido no dia 12 de janeiro, ela deixou o comando d'O Democrata ainda em janeiro e acrescentou que seguiria "sem filiação partidária, aguardando o alinhamento estratégico com a deputada federal Luizianne Lins sobre os próximos passos políticos".

Primeiro vice-presidente do partido durante a gestão de Liliane Araújo, Ricardo Valente Filho explica que assume de forma definitiva a presidência estadual após decisão da Executiva Nacional da legenda. "O partido entendeu ser prudente que eu deveria assumir a presidência. Como eu estava ali como primeiro vice-presidente e já estava em tratativas com o diretório nacional há quase dois anos, o diretório nacional assim decidiu para que eu tomasse a frente e assumisse a presidência do partido", afirma.

Ele reforça que a decisão de Liliane Araújo aconteceu "de forma natural" e que ela "precisou se afastar das questões do partido para poder encampar de forma mais forte o trabalho junto à reeleição do atual governador (Elmano de Freitas, do PT)". O Democrata, por sua vez, ainda não definiu qual pré-candidatura deve apoiar para o Governo do Ceará. 

"Nós ainda estamos em situação de negociação com as chapas e com os outros diretórios para poder saber com quem a gente vai caminhar nessa eleição de 2026. Não está fechado ainda. Nós estamos em negociação com o governo e com a oposição", disse. 

Ricardo Valente Filho, no entanto, negou que a saída de Liliane Araújo tenha a ver com o apoio dela a Elmano de Freitas. "Ela decidiu por si só, foi uma decisão dela de encampar o trabalho junto ao Governo de maneira mais forte", explicou.

Na nota em que anuncia a saída d'O Democrata, Liliane Araújo reafirma o "compromisso" com a pré-candidatura de Elmano de Freitas e diz que terá como prioridade "trabalhar ativamente para a reeleição do governador Elmano de Freitas e do presidente Lula, projetos políticos nos quais acredito fielmente e aos quais dedicarei meu total empenho".

Prioridade nas eleições

Ricardo Valente Filho destacou que a sua presidência está alinhada com uma estratégia "mais agressiva" do partido, a nível nacional, para a disputa eleitoral de 2026, principalmente com a intenção de "obter o maior número de cadeiras no Congresso". 

Ele explica que a legenda está focada na montagem das chapas tanto para a Assembleia Legislativa do Ceará como para a Câmara dos Deputados. 

"Estamos em negociação com alguns pretensos candidatos e parlamentares que já estão com a cadeira de deputado estadual. Temos conversado com dois deputados federais que atualmente são parlamentares e isso vai trazer um fortalecimento para O Democrata para poder disputar as eleições de 2026", detalha.

Para o apoio à pré-candidatura ao Governo do Ceará, ele explica que deve pensar o "espaço para que a gente possa trabalhar essas ideologias partidárias que a gente carrega com a gente". Entre as bandeiras citadas por ele, estão questões como acessibilidade e a pauta das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

"São pautas como essas que a gente precisa ter o espaço para poder trabalhar e poder defender junto ao governo ou junto à oposição. Aquele que trouxer mais flexibilidade para gente no cumprimento dessas pautas, a gente vai se abraçar e vai caminhar junto com eles", disse.

