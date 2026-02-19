A Live PontoPoder entrevista a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, nesta quinta-feira (19). Em pauta, o Carnaval de 2026, as perspectivas para o aniversário de 300 anos da cidade e a gestão da área na Capital.

A live é apresentada pelos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes. A transmissão acontece pelos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste.