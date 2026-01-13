Partido da Mulher Brasileira passa a se chamar O Democrata e tem nova direção no Ceará

A ex-vice-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza e secretária Executiva de Políticas Para Mulheres do Governo do Ceará, Liliane Araújo, assumiu a presidência do partido O Democrata — antes registrado como Partido da Mulher Brasileira (PMB) — no estado do Ceará. A mudança foi comunicada à imprensa nesta segunda-feira (12).

Além de dirigente do diretório petista alencarino, Liliane compôs a direção nacional do PT. A migração, segundo pontuou a assessoria de imprensa da partidária, ocorreu em diálogo com o governador Elmano de Freitas (PT) e com a deputada federal Luizianne Lins (PT) — de quem a presidente estadual do O Democrata é aliada.

Atualmente, ela também é suplente da Federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), após obter 2.165 votos na eleição de 2024.

Antes, Liliane foi diretora administrativa e financeira das Regionais IV, V e do Centro na gestão de Luizianne na Prefeitura de Fortaleza, na qual também exerceu a titularidade da Ouvidoria Geral do Município. Além disso, foi assessora especial da Casa Civil durante o mandato de Camilo Santana (PT) no Governo do Ceará.

“Assumo essa tarefa com objetivo imediato de fortalecer e ampliar os debates com os governos Lula, Elmano e Evandro. De montar uma chapa competitiva para as eleições gerais de 2026 (deputados federais e estaduais) e reorganizar o partido no nível estadual e municipal”, afirmou Araújo em comunicado divulgado.

O objetivo da nova diretoria, como descreveu o anúncio, é a expansão do O Democrata no Estado. Liliane era filiada ao PT desde 2002. A mudança de legenda aconteceu em 29 de dezembro do ano passado.

A vice-presidência da sigla será ocupada pelo advogado Ricardo Ferreira Valente Filho, atualmente integrante do Conselho de Recursos do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará.

A executiva é formada ainda por Leandro Duarte Vasques, como segundo vice-presidente; Francisco Eryck de Souza Veloso, secretário-geral; Mauro Regis Gomes de Araújo, tesoureiro; Roberto Victor Pereira Ribeiro, primeiro secretário; Marjorie Gurgel de Araújo, primeira suplente; Alexandre Gurgel de Sousa, segundo suplente; e Mairla Ferreira Santos, terceira suplente.

Mudança de nome e antecedentes no Ceará

Foi em dezembro de 2025 que o PMB passou a se chamar O Democrata, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferir parcialmente um pedido de alterações estatutárias e aprovar por unanimidade a alteração do nome da legenda.

No Ceará, a sigla chegou a ter representantes no Legislativo, como na Câmara Municipal de Fortaleza, em que foram eleitos para mandatos, em 2020, os vereadores Germano He-Man e Wellington Sabóia, que depois migraram para o Mobiliza. E, nas eleições municipais de 2016, Naumi Amorim, então filiado do partido, ganhou a disputa para a Prefeitura de Caucaia.