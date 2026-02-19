Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Três pontos para entender por que o pós-carnaval marca o início das definições na eleição 2026

Pauta legislativa, desincompatibilizações e janela partidária definem o cenário que vai se consolidar no segundo semestre.

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar

No Brasil, o calendário político tem uma lógica própria que não se prende completamente às formalidades. O ano só começa, de fato, depois do Carnaval. E não se trata de força de expressão. Entre o fim de fevereiro e o encerramento de março, o tabuleiro começa a ser organizado. É a largada informal da disputa de 2026. 

No Ceará, as forças políticas aliadas ao governador Elmano de Freitas (PT) e a oposição sabem disso. A partir de agora, cada movimento será medido não apenas pelo impacto administrativo, mas pelo reflexo eleitoral. Há três pontos centrais que explicam por que esse período é decisivo. 

Legenda: Lideranças e partidos começam a mexer as peças no xadrez eleitoral
Foto: Imagem gerada a partir de inteligência artificual

1. O retorno pleno do Legislativo e a pauta pública 

Com o fim do recesso e a retomada integral das atividades após o Carnaval, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e câmaras municipais voltam a funcionar em ritmo normal. E isso impacta o jogo. 

É nas tribunas que o debate público ganha forma, sendo o parlamento a caixa de ressonância dos debates. Projetos são apresentados, requerimentos são protocolados, CPIs podem surgir, e discursos passam a ter audiência ampliada. 

O que está em jogo: 

  • Tentativas de pautar temas sensíveis, como segurança pública;
  • Imposição de assuntos dos governos, o que indica os rumos do ano eleitoral;
  • Embates públicos recorrentes entre base e oposição. 

Pré-candidato a reeleição, Elmano buscará consolidar uma agenda positiva, de entregas e anúncios.

A oposição vai atuar para tensionar, expondo fragilidades e desgastes. Cada sessão legislativa passa a ser uma arena de pré-campanha. 

2. O prazo de desincompatibilização e o efeito dominó nos governos 

Outro fator decisivo é a aproximação do prazo de desincompatibilização. Quem ocupa cargo público no Executivo e pretende disputar as eleições precisa deixar a função até o início de abril do ano eleitoral. 

Esse período provoca: 

  • Pressão interna por definição de candidaturas;
  • Negociação por substituições estratégicas;
  • Ajustes em secretarias e cargos-chave de olho no jogo eleitoral;
  • Saída de nomes para serem opção eventual na disputa. 

Governos passam a administrar duas frentes: gestão cotidiana e a montagem cenário eleitoral. Secretários deixam pastas, aliados pedem espaço, novos quadros são testados.

Cada exoneração ou nomeação pode carregar sinal político. 

3. A aproximação da janela partidária e a reorganização dos blocos 

E, talvez o principal sinal eleitoral deste período, a janela partidária. Março marca a contagem regressiva para o período em que deputados podem trocar de partido sem risco de perder o mandato.  

É um mecanismo legal com efeitos políticos profundos, para base aliada e também para a oposição. Neste ano, o período, que é de 30 dias, se encerra no dia 3 de abril. 

Na prática, é o momento em que: 

  • Parlamentares avaliam onde terão melhores condições de reeleição;
  • Lideranças negociam estrutura, fundo partidário e tempo de televisão;
  • Grupos políticos sofrem rearranjos inesperados. 

No Ceará, a disputa pela federação entre União Brasil e Progressistas é a parte mais visível deste embate. Trata-se de um bloco com peso nacional e capacidade de influenciar a formação de palanques estaduais. Governador e oposição disputam palmo a palmo esse espaço. 

Além disso, partidos médios e pequenos também entram na equação. Às vezes desprezados, os pequenos passam a ter mais valor diante do embate entre as maiores agremiações.. 

A janela não é apenas troca de legenda. É redefinição de forças. 