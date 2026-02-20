Podemos firma acordo com Elmano e cobra apoio de Glêdson para a Câmara Federal

O governador Elmano de Freitas (PT) recebeu, na noite dessa quinta-feira (19), a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e o presidente do Podemos no Ceará, Bismarck Maia, em Fortaleza. A conversa selou o apoio do partido ao petista na disputa de reeleição em outubro.

"Foi uma reunião muito boa pra gente aclarar a posição do Podemos de apoio à base do governo, apoio à candidatura dele [Elmano]", disse o dirigente à coluna.

Em contrapartida, Bismarck conta que recebeu do governador o compromisso de apoiar as nominatas para os postos de deputado estadual e federal. A meta é eleger dois estaduais e um federal.

E o prefeito Glêdson?

Na oposição declarada ao governador, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, terá o aval do partido para se posicionar contra o PT na eleição do Executivo. O gestor, inclusive, é entusiasta da candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Palácio da Abolição.

Por outro lado, o partido espera que o prefeito lance um nome dele ao cargo de deputado federal pelo Podemos.

"Estamos objetivando as tratativas com ele [Glêdson], precisamos ter um posicionamento dele de quem será o federal dele, esse é o objetivo, de compromisso. Que ele lance um candidato a federal pelo Podemos", disse.

O dirigente, no entanto, diz que "daqui pro dia 7 de abril [fim da janela partidária] tudo pode acontecer".