Carnaval da política cearense teve visita de Cid a aliados e articulações no PSD

As movimentações da política cearense não pararam nem mesmo diante do Carnaval. Entre os encontros, o senador Cid Gomes (PSB) retomou a agenda estadual com visitas a aliados no interior do Ceará, enquanto o PSD reforçou articulações para o pleito eleitoral de 2026, por meio do presidente estadual da sigla, Domingos Filho (PSD), do deputado federal Domingos Neto (PSD), e do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD).

Cid Gomes estava em missão oficial no Japão entre os dias 23 e 31 de janeiro. No retorno ao Ceará, o senador decidiu passar o período carnavalesco em sua propriedade na Serra da Meruoca, na região Norte do Estado.

Com isso, aliados receberam a visita do ex-governador nos últimos dias, em três municípios diferentes: o deputado federal Robério Monteiro (PDT), em Itarema, com a prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro, esposa de Robério; o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), em Granja; e o deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB), em Camocim.

Nenhum dos encontros foi divulgado pelo senador nas redes sociais, somente pelos políticos anfitriões. Segundo a assessoria de Cid, os momentos foram apenas agendas privadas.

Em retorno ao PontoPoder, Robério Monteiro disse que o encontro com Cid aconteceu de forma informal, devido ao aniversário do próprio deputado federal. “Não houve qualquer pauta política ou discussão institucional”, apontou.

“Sobre o tema eleitoral, o próprio senador, em diversas manifestações públicas, já declarou apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas. Da mesma forma, nosso posicionamento é de apoio à reeleição no próximo pleito estadual” Robério Monteiro Deputado federal pelo PDT-CE

Por sua vez, Romeu Aldigueri divulgou o encontro com Cid no domingo (15), ao citar a “satisfação de recepcionar esse grande homem público e líder do nosso Estado”, ressaltou.

O presidente da Assembleia também publicou um trecho de uma entrevista na qual o senador reafirma o apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), sinalizando a possibilidade de liderar a campanha do atual mandatário. “Se o papel que quiserem para mim é o papel de coordenador na campanha, pode ter certeza que eu farei isso de corpo e alma”, afirma Cid, em declaração ao portal Ceará Notícias.

Líder do PSB na Alece, o deputado estadual Marcos Sobreira (PSB) alegou que as visitas foram individuais e tiveram caráter “carnavalesco institucional”. Em paralelo, o parlamentar disse que a ideia é retomar, nos próximos dias, os encontros oficiais da bancada e de lideranças do partido com Cid.

“A hora agora é trabalhar, focar nos contatos que eu tive com ele, a ideia é fazer, reforçar a bancada agora, porque nós vamos entrar no período de janela, agora em breve, aí nos próximos dias. E a ideia é reforçar para fazer a grande bancada. A meta dele (Cid) agora, até abril pelo menos, é focar na grande bancada de estadual e federal” Marcos Sobreira Líder do PSB na Alece

A reportagem também tentou contato com o deputado estadual Sérgio Aguiar, mas ainda aguarda resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno.

Legenda: Agendas de Cid Gomes com os deputados estaduais Romeu Aldigueri e Sérgio Aguiar durante o Carnaval 2026. Foto: Reprodução/Redes sociais.

MOVIMENTAÇÕES DO PSD

O PSD também reforçou a pauta política em pleno Carnaval. O presidente estadual da agremiação, Domingos Filho, recebeu o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), ao lado do deputado federal Domingos Neto (PSD).

“Satisfação de encontrar com o prefeito de Caucaia Naumi Amorim e Domingos Neto neste primeiro dia de Carnaval com política”, escreveu Domingos Filho, em publicação conjunta com Naumi, Domingos Neto e o PSD Ceará.

Em retorno ao PontoPoder, Domingos Filho disse que o encontro reforçou a parceria entre o PSD e o grupo político de Naumi Amorim.

“Naumi Amorim é um parente, amigo e aliado de muito tempo e nos visitou neste Carnaval, afirmando a candidatura da Érika Amorim à deputada federal pelo PSD, como já era esperado, descartando outras especulações” Domingos Filho Presidente do PSD Ceará

A reportagem também acionou Naumi Amorim e Domingos Neto acerca do encontro, mas ainda aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

PODEMOS NO PÁREO

Legenda: Registro do encontro entre Naumi Amorim e Bismarck Maia. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Naumi também protagonizou outro encontro político no Carnaval, ao ser recebido pelo presidente estadual do Podemos, Bismarck Maia, que é ex-prefeito de Aracati. A agenda levantou especulações acerca do destino partidário de Érika Amorim na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Sobre o momento, Bismarck Maia afirmou que a pauta foi a “situação das candidaturas a deputado federal nos partidos e análise sobre a posição política da pré-candidata Érika Amorim, atualmente no PSD”, sinalizou.

“É natural a preocupação do prefeito. Apresentei o quadro do Podemos e ficamos de continuar conversando nos próximos dias, tempo da ‘janela partidária’”, pontuou Bismarck. Questionado sobre qual seria a referida “preocupação”, o ex-prefeito de Aracati disse tratar-se do cálculo eleitoral.

“Preocupação que todos pré-candidatos a deputado têm em relação ao coeficiente eleitoral, quantos deles serão eleitos nesse ou naquele partido, levando cada pré-candidato a discutir sua própria situação de viabilidade maior ou menor. Falei apenas do Podemos, até porque não caberia falar de outro”, evidenciou Bismarck.