Carnaval da política cearense teve visita de Cid a aliados e articulações no PSD

Agendas expõem movimentações visando alianças para as eleições gerais de 2026.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 17:46)
PontoPoder
Fotos de agendas do senador Cid Gomes (PSB) e do prefeito Naumi Amorim (PSD) durante o carnaval.
Legenda: Agendas de Cid Gomes e Naumi Amorim movimentaram a política cearense em pleno Carnaval.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

As movimentações da política cearense não pararam nem mesmo diante do Carnaval. Entre os encontros, o senador Cid Gomes (PSB) retomou a agenda estadual com visitas a aliados no interior do Ceará, enquanto o PSD reforçou articulações para o pleito eleitoral de 2026, por meio do presidente estadual da sigla, Domingos Filho (PSD), do deputado federal Domingos Neto (PSD), e do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). 

Cid Gomes estava em missão oficial no Japão entre os dias 23 e 31 de janeiro. No retorno ao Ceará, o senador decidiu passar o período carnavalesco em sua propriedade na Serra da Meruoca, na região Norte do Estado. 

Com isso, aliados receberam a visita do ex-governador nos últimos dias, em três municípios diferentes: o deputado federal Robério Monteiro (PDT), em Itarema, com a prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro, esposa de Robério; o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), em Granja; e o deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB), em Camocim. 

Nenhum dos encontros foi divulgado pelo senador nas redes sociais, somente pelos políticos anfitriões. Segundo a assessoria de Cid, os momentos foram apenas agendas privadas.

Em retorno ao PontoPoder, Robério Monteiro disse que o encontro com Cid aconteceu de forma informal, devido ao aniversário do próprio deputado federal. “Não houve qualquer pauta política ou discussão institucional”, apontou. 

“Sobre o tema eleitoral, o próprio senador, em diversas manifestações públicas, já declarou apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas. Da mesma forma, nosso posicionamento é de apoio à reeleição no próximo pleito estadual”
Robério Monteiro
Deputado federal pelo PDT-CE

Por sua vez, Romeu Aldigueri divulgou o encontro com Cid no domingo (15), ao citar a “satisfação de recepcionar esse grande homem público e líder do nosso Estado”, ressaltou. 

O presidente da Assembleia também publicou um trecho de uma entrevista na qual o senador reafirma o apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), sinalizando a possibilidade de liderar a campanha do atual mandatário. “Se o papel que quiserem para mim é o papel de coordenador na campanha, pode ter certeza que eu farei isso de corpo e alma”, afirma Cid, em declaração ao portal Ceará Notícias.

