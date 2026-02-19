TSE marca retomada do julgamento dos deputados do PL e agita os bastidores no Ceará

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para retomar, no próximo dia 24 de fevereiro, às 19h, o julgamento do processo que pode resultar na cassação de quatro deputados estaduais do PL no Ceará. A análise do recurso à decisão do TRE-CE recoloca um dos episódios mais delicados da eleição de 2022 no centro do debate político, no ano eleitoral.

Cercado de expectativa nos bastidores, o caso tem potencial de alterar a composição da Assembleia Legislativa às vésperas de um novo pleito, além de redefinir os parâmetros da Justiça Eleitoral no combate à fraude à cota de gênero.

O processo envolve os deputados Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves. A acusação é de que o partido teria utilizado candidaturas femininas fictícias ou sem consentimento para cumprir a exigência legal de 30% de candidaturas de mulheres nas chapas proporcionais na eleição de 2022. TRE-CE cassou a chapa em 2023

Em maio de 2023, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu pela cassação da chapa do PL. O caso subiu ao TSE e, no ano passado, começou a ser analisado em Brasília.

O julgamento foi interrompido após o voto do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, que apresentou uma tese inédita: a cassação apenas dos mandatos masculinos, preservando os femininos, sob o argumento de que a punição não pode frustrar a própria finalidade da política afirmativa.