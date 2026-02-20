Diário do Nordeste
Casal é condenado a 65 anos de prisão por matar mulher em casa de massagem erótica em Fortaleza

O ataque foi motivado por uma dívida.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
presos montagem mulher blusa listrada sorrindo para camera, homem blusa amarela maos para tras.
Legenda: Policiais militares prenderam o casal Fernando Kennedy de Oliveira Silva, 32, e Paula Roberta da Silva Oliveira, 43, já quando eles tentavam sair do Estado.
Foto: Reprodução.

O Tribunal do Júri decidiu condenar um casal acusado pelo ataque premeditado em uma casa de massagem erótica em Fortaleza, que resultou na morte de uma mulher. Somadas, as penas dos réus Claudineia de Menezes Oliveira e Fernando Kennedy de Oliveira Silva chegam a 65 anos de prisão. A defesa recorreu da sentença logo ao fim da sessão.

A dupla sentou no banco dos réus nessa quinta-feira (19), um ano após o crime ocorrido no Bairro de Fátima. Lucélia Santos da Silva era proprietária do estabelecimento e foi alvejada a tiros na frente da filha, que seria o real alvo da ação criminosa.

Claudineia também foi condenada pelo crime de uso de documento falso. Ela foi apontada pela acusação como mandante do crime e deve cumprir pena de 36 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. Já Fernando, o executor, recebeu pena de 29 anos e quatro meses de reclusão.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi representado em plenário pelo promotor de Justiça Walter Pinto Filho, que sustentou a tese acusatória baseada no planejamento do crime, na execução dissimulada e na convergência das provas testemunhais e técnicas, ao lado do assistente da acusação, o advogado Felipe Nogueira.

"A decisão dos jurados reafirma o papel constitucional do Tribunal do Júri como espaço de afirmação da responsabilidade penal nos crimes contra a vida, demonstrando que a violência premeditada encontra resposta firme dentro do devido processo legal"
Walter Pinto Filho
Promotor de Justiça

Fernando confessou o crime em juízo, enquanto Claudineia nega ter ordenado o crime. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele atou as mãos das duas vítimas, usando algema de plástico. 

DÍVIDA TERIA MOTIVADO O ATAQUE

O crime na casa de massagem teria sido motivado por uma suposta dívida entre a filha da vítima e a mulher presa.

casa2
Foto: Reprodução

casa3
Foto: Reprodução

A filha de Lucélia disse que há alguns anos manteve sociedade com a suspeita em uma casa de massagem em Natal e que também já conhecia Fernando. Conforme o depoimento da filha da vítima, Fernando seria, na verdade, "um matador", que já tinha assassinado o namorado da jovem em Natal, há três anos.

Segundo testemunhas, Fernando entrou na casa de massagem erótica se passando por cliente e dizendo que "queria um programa". Quando o portão foi aberto ele teria passado a negociar com as meninas na sala. Em seguida, anunciou um assalto.

Na versão da jovem sobrevivente, quando ela saiu do quarto o reconheceu por já ter sido "sócia da irmã do coração dele". Fernando teria dito que "ia matar todo mundo" e obrigou outra menina a amarrar mãe e filha juntas.

A filha conseguiu se desamarrar e quando ia correr, ouviu quatro disparos e viu a mãe ser morta.

A sobrevivente disse à Polícia que estava sendo ameaçada pela ex-sócia desde que elas romperam a sociedade. O motivo do rompimento, segundo ela, foi que Claudineia estava querendo usar casas de massagem para o tráfico de drogas e ela não teria aceitado.

A filha de Lucélia contou, em depoimento que a reportagem teve acesso, ter vendido sua parte do negócio em Maceió, mas que o novo comprador também não aceitou o tráfico de drogas no local. Desde então, a suspeita vinha dizendo que a ex-sócia devia ter dado a parte dela e que devia dinheiro a ela.

PRISÕES

Claudineia Menezes Oliveira tinha mandado de prisão em aberto e apresentou um documento falso em nome de Paula Roberta da Silva Oliveira. Eles foram presos em Beberibe, quando tentavam fugir rumo ao Rio Grande do Norte.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após o assassinato e receberam a informação que o casal estava rumo ao Rio Grande do Norte. O carro onde eles estavam, um veículo Hyundai HB20 foi interceptado já em Beberibe.

Os dois suspeitos apresentaram a mesma versão: que tinham se conhecido há poucos dias em Fortaleza e não tinham envolvimento no crime. Claudineia declarou conhecer as vítimas e disse que elas deviam a agiotas, acreditando ela ser este um possível motivo para o ataque.

 

 

 

