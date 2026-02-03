Em meio a especulações, Elmano cita ex-governadores e defende ‘legado’ do grupo

Em meio às especulações deste início de ano eleitoral, com movimentos políticos tanto na oposição como em sua base de apoio, o governador Elmano de Freitas (PT) voltou a fazer sinalizações sobre união entre seus aliados. Na leitura da mensagem governamental na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (2), Elmano voltou a defender o “legado” do grupo que está no poder, citando os ex-governadores Camilo Santana, Izolda Cela e Cid Gomes.

Elmano de Freitas entra no 4º ano de seu mandato e deve concorrer à reeleição, mas, neste início de ano, enfrenta especulações sobre uma possível candidatura do ministro Camilo Santana ao governo do Estado.

No último fim de semana, a Revista Veja, de circulação nacional, publicou reportagem em que afirma que Lula e o PT nacional podem lançar mão dos ministros Camilo Santana, no Ceará, e Rui Costa, e na Bahia, diante de um cenário em que os governadores, Elmano e Gerônimo, estariam enfrentando dificuldades neste período pré-eleitoral.

Durante sua fala sobre a Educação, Elmano citou os ex-gestores citando a política estadual que foi levara ao âmbito nacional com Camilo no Ministério.

Bastidores da fala do governador

A especulação sobre a sucessão estadual foi o assunto mais comentado nos bastidores da sessão de reabertura dos trabalhos legislativos na Assembleia.

Aliados do governador admitem que as especulações ganharam corpo nos últimos dias, mas rechaçam que Elmano não seja o candidato da base. “Isso é pura especulação”, disse um deles.

Narrativas da oposição

O secretário da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, atribuiu as informações a narrativas da oposição no Estado.