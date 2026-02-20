Diário do Nordeste
Após ser acusado de importunação sexual, Pedro Lobo anuncia desfiliação do PT

Pedro Lobo foi preso na segunda-feira (2), em Juazeiro do Norte, no Cariri, mas foi liberado na audiência de custódia.

Igor Cavalcante
PontoPoder
Imagem do Pedro Lobo, deputado estadual suplente acusado de importunação sexual.
Legenda: O parlamentar foi acusado de ter encostado as partes íntimas de uma passageira no Aeroporto de Juazeiro do Norte.
Foto: Reprodução/Instagram.

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo anunciou, nesta sexta-feira (20), sua desfiliação do PT. A decisão ocorre dias após ele ter sido preso sob suspeita de importunação sexual e liberado em seguida, após audiência de custódia. Em carta divulgada nas redes sociais e encaminhada à direção estadual da sigla, o suplente afirma que deixa o partido diante de um “cenário de pré-julgamento e ausência de escuta”.

No documento, endereçado ao presidente estadual do PT Ceará, Antônio Alves Filho (Conin), Lobo anuncia a decisão e lamenta a saída da legenda. “Solicitei no dia 19 de fevereiro de 2026 minha desfiliação não como rompimento com as ideias que sempre defendi, mas como um gesto de respeito à minha trajetória e de compromisso com o projeto coletivo”, escreve.

Na carta, o suplente de deputado ressalta os mais de 20 anos de militância na legenda, período em que atuou como dirigente municipal e estadual, vereador no Crato por dois mandatos, presidente do diretório municipal e parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA: 

Lobo afirma ter sido alvo de “uma campanha cruel e injusta de desmoralização” e sustenta que as acusações “não correspondem à verdade” e serão esclarecidas na Justiça. Ele também critica o que classificou como condenação antecipada dentro do próprio partido. “Antes mesmo do direito à ampla defesa, do contraditório e da escuta, tenho sido julgado e condenado politicamente”, declarou.

No texto, ele diz ainda que a decisão foi tomada para evitar desgastes à legenda em um momento pré-eleitoral. “Não quero, em hipótese alguma, ser utilizado como instrumento para fragilizar o PT ou criar constrangimentos políticos ao partido que ajudei a construir”, escreve.

Entenda o caso

A desfiliação de Pedro Lobo ocorre após a repercussão do caso envolvendo a suspeita de importunação sexual, que levou à prisão do ex-parlamentar, no último dia 2 de fevereiro. 

Ele é acusado de encostar nas partes íntimas de uma passageira durante o desembarque no terminal.

À época, Lobo foi liberado após audiência de custódia. O PT instaurou uma sindicância ética para analisar a conduta do então filiado.

A Secretaria das Mulheres do PT Ceará também se pronunciou sobre o caso, repudiando veementemente qualquer tipo de violência contra as mulheres.

Na carta, o político não detalhou os desdobramentos do processo, limitando-se a afirmar que provará inocência.


 

 

